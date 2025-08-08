Caldea da el pistoletazo de salida a los espectáculos y talleres de agosto

Caldea, centro de ocio termal, es de nuevo escenario de experiencias únicas que combinan bienestar y ocio, en las que una jornada de spa se podrá complementar con propuestas como el espectáculo de acrobacias con 'strap' a cargo de un dúo de artistas, acompañado de la música en directo de un violín y violonchelo eléctrico.

El show tendrá lugar desde hoy hasta el 24 de agosto en dos sesiones diarias, a las 11.40 y a las 21.40 horas.

En el spa 'adults only', se amplían las populares Champagne Sessions que, hasta el 24 de agosto, se realizarán en la terraza exterior con la animación especial de dos bailarines y dos acróbatas.

En paralelo, Caldea enriquece su oferta 'wellness' con dos nuevos talleres y la ampliación de algunas de las actividades más demandadas. Como novedades, el taller de 'scrub' se realizará todos los días a las 15 y las 17 horas, una experiencia que combina la exfoliación y la aplicación de una mascarilla hidratante. El taller de licuados que tiene lugar cada día a las 10.30 y 11.15 horas consiste en la elaboración de bebidas naturales y nutritivas con tres recetas exclusivas: Clariana, el refrescante, a base de piña, apio, pera, pepino y limón; Arrela, el regenerador, elaborado con espinacas, melón, kiwi, limón y menta; y Resplandor, el antioxidante, con remolacha, zanahoria, uva negra, naranja, jengibre y limón.

También, Caldea amplía la programación del taller de boles tibetanos, mindfulness y ‘Tu vida fluye’, experiencias pensadas para profundizar en la relajación y la conexión personal.

Con estas propuestas, Caldea pretende enriquecer la experiencia del cliente y convertir su visita en una vivencia completa e inolvidable.