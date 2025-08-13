Cox y Cirsa, las únicas salidas a Bolsa recientes que dan alegrías frente a las caídas de Puig o HBX

El parqué bursátil avanza este año sin grandes estrenos, ya que solamente han tocado campana HBX y Cirsa. La antigua HotelBeds, que debutó en el Mercado Continuo el pasado mes de febrero, se deja más de un 47%, desde los 11,50 euros de su precio de debut hasta los 7,80 euros con los que cerró la semana pasada y ha arrancado este lunes.

La compañía de servicios tecnológicos para el turismo, que vivió sus primeros meses con una senda alcista, ha visto cómo los títulos caían en picado tras el anuncio de un 'profit warning' durante la presentación de sus resultados a finales de julio. La capitalización de la compañía se sitúa ahora en los 1.920 millones, muy por debajo de los 2.840 millones con los que saltó al parqué.

Mejor desempeño ha tenido Cirsa, que en su corta vida bursátil (debutó el pasado 9 de julio) ha recuperado su precio de salida, situado en los 15 euros, y cotiza este lunes por encima de los 15,50 euros con una capitalización de unos 2.550 millones de euros.

Mientras, la compañía de energía y agua Cox se estrenó en noviembre del año pasado a 10,23 euros por título y mantiene la evolución positiva de las últimas semanas, aupada por sus últimos resultados semestrales, donde notificó ingresos récord y tras la compra de Iberdrola México. La compañía ha recuperado también su precio de salida (cerró la semana pasada a 10,45 euros) y ha registrado varias sesiones al alza donde incluso llegó a marcar un máximo de 11,80 euros. La capitalización bursátil se sitúa en unos 850 millones de euros.

La otra cara de la moneda es para Puig, que cotiza más de un 30% por debajo de su debut, que supuso la primera salida a Bolsa tras varios años sin estrenos bursátiles en mayo de del año pasado. El negocio de perfumes cae hasta los 16,1 euros por acción del viernes pasado frente a los 24,50 euros con los que tocó campana. De hecho, en una entrevista con Bloomberg, su presidente y consejero delegado, Marc Puig, no descartaba realizar una recompra de acciones para impulsar su valor en bolsa.