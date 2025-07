Mapfre confirma su posición de ventaja en el mercado de los seguros. Las primas de Mapfre fuera de España suponen el 63,4 %, una diversificación de negocio internacional muy superior a la que muestran el resto de entidades que encabezan el ranking.

El Grupo Mapfre se consolida como la primera aseguradora española a nivel global, con unas primas que alcanzaron en 2024 los 28.122 millones de euros, un 4,5 % más que el año anterior, tras la buena marcha de Latam y el reaseguro, además de España, como muestra el último informe de Mapfre Economics.

En el conjunto del sector asegurador, las primas cayeron un 1,6 %, con una evolución dispar por ramos. El negocio de los seguros de Vida disminuyó un 13,7 %, lastrado sobre todo por el retroceso del 17 % en los seguros de Vida-Ahorro.

Este segmento venía de un muy buen año 2023, en el que creció un 36 % en el total de Vida y un 46,3 % en Vida-Ahorro, gracias a los elevados tipos de interés y la rápida apuesta por productos de rentabilidad garantizada. En 2024 hubo una mayor competencia, lo que, sumado a los recortes de tipos del BCE, frenó la demanda.

En No Vida, en cambio, las primas aumentaron un 7,8 %, con todas las principales líneas de este ramo en positivo, gracias al crecimiento de la economía española. Destacan el segmento de Hogar, con un crecimiento del 9,6 %, y el de Autos, que aunque medido en primas creció un 8,9 % sigue mostrando ciertos problemas de rentabilidad.

El retroceso de las primas del seguro de Vida hizo que la penetración del seguro (relación entre las primas y el PIB del país) descendiese hasta el 4,72 %, 0,37 puntos porcentuales menos que en 2023.

Sin embargo, las cifras de este año son positivas, y con los últimos datos disponibles de mayo, el ramo de Vida sube en volumen de negocio un 16,5 % interanual, y los de No Vida, un 8,3 %.

Continuando esta tendencia, Mapfre Economics prevé que el sector asegurador cierre 2025 con un aumento de primas del 12 % en Vida y del 6,3 %, un alza que se moderará en 2026 hasta una subida en primas del 5,6 % en Vida y del 4 % en No Vida.

Gasto medio en seguros

Las primas per cápita, lo que se conoce como densidad del seguro, fueron en 2024 de 1.531,2 euros, tras registrar una disminución de 39,2 euros.

Por ramos, ese gasto medio en seguros de No Vida fue de 944,4 euros, en Vida se situó en 586,7 euros, de los cuales 479 euros corresponden a Vida-Ahorro.

La profundización del seguro (el peso de las primas de Vida respecto al total) en España fue del 38,3 %, un nivel inferior al de otros mercados desarrollados.

Comunidades Autónomas

Por Comunidades Autónomas, las que registraron un mayor crecimiento del negocio asegurador fueron Galicia, donde subió el 7,2 %, Islas Baleares, con el 6 %, Canarias, con el 5,6 %, y Cataluña, con el 3,6 %.

Las que más cayeron fueron Aragón (-17,7 %), Extremadura (-7,0 %), La Rioja (-6,9 %) y Castilla-La Mancha (-6,8 %). Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana son las que concentran una mayor cuota del mercado de seguros, con el 22,3 %, 20 %, 13,1 % y 9,1 %, respectivamente.

Los madrileños siguen registrando el mayor gasto por habitante en seguros con 2.017 euros, seguidos por los catalanes (1.585 euros per cápita), castellanoleoneses (1.434 euros per cápita) y baleares (1.431 euros per cápita).