El Observatorio de GO fit analiza los hábitos de descanso

El Observatorio de GO fit ha analizado los hábitos de descanso en base a las respuestas de más de 18.000 personas usuarias de sus centros deportivos en España.

Un 71% de los usuarios encuestados asegura tener algún tipo de dificultad para dormir, según los resultados de un estudio elaborado por la plataforma de investigación de GO fit.

El informe, basado en una muestra compuesta por un 46% de hombres y un 53% de mujeres, revela que solo el 29% de los participantes no presenta problemas de descanso, mientras que el 52% sufre dificultades ocasionales, el 15% las padece con bastante frecuencia y el 4% de forma habitual.

Estos porcentajes se mantienen de forma constante en todas las franjas de edad analizadas, lo que pone de manifiesto que la falta de descanso reparador afecta de manera generalizada a la población adulta.

Calidad del sueño

El estudio también destaca el papel positivo de la actividad física en la mejora del descanso. Un 75% de los usuarios encuestados considera que entrenar en el centro deportivo contribuye de forma significativa a mejorar su calidad del sueño.

En concreto, un 37% afirma que le ayuda mucho, un 38% que le ayuda bastante y solo un 26% percibe una mejora moderada.

Hábitos deportivos constantes

Para Alfonso Jiménez, director de GO fit Lab, los resultados “refuerzan la importancia de apostar por hábitos deportivos constantes, no solo para mantener la forma física, sino también para favorecer el bienestar integral y un sueño reparador”.