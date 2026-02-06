La representación sindical mayoritaria de los trabajadores de Orange estará a cargo de Fetico

La representación sindical de los trabajadores de Orange estará a cargo de Fetico y es que la Confederación Sindical Independiente ha logrado una victoria que considera "histórica" en las elecciones celebradas en las cuatro principales sociedades del grupo +Orange, ubicadas en las oficinas centrales de Madrid.

Según informó Fetico este jueves, se ha impuesto en las elecciones con 25 delegados (39,06%), superando a CCOO, que ha conseguido 17 (26,56%); a UGT, con 14 (21,8%); y a USO, con 8 (12,5%).

"Esta victoria subraya el creciente ascenso de Fetico en el sector Telco, donde su modelo sindical ya está presente en empresas como Telefónica, Digi, Avatel y Vodafone, en las que los trabajadores han apostado por un modelo sindical apolítico, independiente y basado en el diálogo", aseguró.

Concertación y dialogo, la mejor herramienta

Para Antonio Pérez, secretario general de Fetico, “en un sector en cambio, la estabilidad es fundamental, el sentido común es una garantía, y la concertación y el dialogo, la mejor herramienta para la adaptación”. “El único sindicato que reúne estas características es la confederación sindical independiente Fetico”, añadió.

Compromiso con los derechos de los trabajadores

"Con esta victoria, Fetico reafirma su compromiso con los derechos de los trabajadores del sector telecomunicaciones, defendiendo su bienestar y participación activa en la definición de sus condiciones laborales. La confederación sindical independiente continúa consolidándose como una opción clave en la negociación de convenios colectivos dentro de este sector estratégico, caracterizado por su constante transformación y que ha demostrado ser crucial para la economía española", aseguró el sindicato.