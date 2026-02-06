La Universidad de Nebrija eleva los estándares de calidad de la representación institucional y para ello AP Institute y el Club Español de Directores de Relaciones Institucionales han formalizado un acuerdo de colaboración estratégica con el objetivo de elevar los estándares de la comunicación corporativa y los asuntos públicos en el ámbito nacional.

La firma busca fortalecer la formación especializada, el intercambio de conocimientos y la profesionalización de las relaciones institucionales en España, así como establecer un marco de cooperación para el desarrollo de programas formativos, actividades de investigación y foros de debate que den respuesta a los retos actuales de la dirección de comunicación y la gestión de intangibles.

Según informaron en un comunicado, ambas entidades se comprometen con esta alianza a "crear sinergias que beneficien a los profesionales del sector" con tres ejes principales de trabajo.

En concreto, impulsarán formación especializada, con acceso preferente a programas de actualización profesional diseñados por AP institute para los socios del Club; investigación y tendencias, mediante la realización conjunta de estudios sobre el impacto de la comunicación en la reputación corporativa y el entorno institucional; y networking de alto nivel, gracias a la organización de encuentros exclusivos para el intercambio de mejores prácticas entre directivos y expertos académicos.

Rigor académico

El director general de AP Institute, Esteban González, destacó que "esta alianza refuerza nuestro compromiso con la profesionalización de las relaciones institucionales". "Unir fuerzas con el Club nos permite conectar el rigor académico de AP institute con la realidad diaria de los máximos responsables de comunicación en nuestro país".

Formación de vanguardia

Por su parte, el presidente del Club Español de Directores de Relaciones Institucionales, David Garcia Nuñez, destacó que, para sus asociados, este acuerdo supone "una oportunidad para acceder a herramientas de análisis y formación de vanguardia, esenciales en un entorno de comunicación y relaciones cada vez más complejo y regulado".