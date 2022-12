'Mantícora' se sumerge en la oscuridad del ser humano"

Aitiziber Garmendia (Zaldibia, Guipúzcoa, 1982) ha aparecido en series como Patria, la adaptación literaria de Fernando Aramburu, y en Allí abajo o El vecino, que muestran su vertiente de comedia. Muy popular en el País Vasco por programas de la cadena autonómica ETB, y con una extensa trayectoria teatral, el 9 de diciembre estrena película, Mantícora, dirigida por Carlos Vermut, protagonizada por Nacho Sánchez y Zoe Stein. Un cinta de terror de siempre, con los recursos de intriga del cineasta de Magical Girl y Quién te cantará.

-Su película, Mantícora, entrelaza la inquietud de la intriga con el golpe del terror. ¿Cómo es su personaje?

-Sandra es un personaje que se sitúa fuera del misterio o del terror. Su papel difiere del tono general de la historia. Es un ser de luz que escapa a las trampas del miedo. El terror es ese mundo donde la razón, lo moralmente aceptable y la legalidad de los actos se tambalean. Sandra ancla en el espectador en la seguridad, en la bondad.

-En el Festival de Sitges esta película incomodó al público. Que ya es decir tratándose de un festival donde nadie va desprevenido.

-Mantícora sumerge en la oscuridad más profunda del ser humano. Cuando leí el guion también me agitó profundamente. Estamos ante una película atrevida, incómoda. Diría que es valiente y brutalmente honesta. Mantícora nos enfrenta al espejo de nuestros miedos y tal vez miserias como seres humanos...

-¿Se siente como su personaje, Sandra, una vía de escape de sensatez entre el caos?

-Me siento identificada en la sonrisa, en la proximidad, en la confianza. Me gusta tener complicidad con los compañeros. Me gustaría pensar que Aitziber, la persona real, tiene de Sandra la capacidad de liderar una empresa, un grupo de trabajo, desde el buen ambiente, la empatía y el entusiasmo. Sandra es una apasionada de su trabajo, y en eso, la ficción y la realidad coinciden.

-La hemos visto en comedias y es en el género donde se siente más a gusto. Ya que se tiene tan manido el término de zona de confort, ¿una película de terror le reta a escapar de lo cómodo?

-Si es por escapar de la zona de confort, me he sentido muy cómoda fuera de ella. En la comedia estoy muy a gusto y en Mantícora he tenido que ponerme seria conmigo mismo. Buscar mi parte más seria, desde la verdad, pero sin fingimientos forzados. No quiere verme en un disfraz. Indagando en la realidad el drama, la intriga, son más sencillas de desarrollar.

-¿Cómo ha sido la dirección de Carlos Vermut?

-Es un vínculo de confianza. Es un director que desarrolla una cercanía en todo momento.

-¿Y de qué manera se establece una cercanía actor-director?

-En la escucha entre ambos. Hay que atender al otro, en la propuesta y en la respuesta posible. Me ha fascinado la firmeza con la que Vermut defiende sus ideas pero, a la vez, la flexibilidad que adquiere a la hora de escuchar la opinión de los actores. Esa proximidad se basa en el equilibrio de la idea preconcebida y la aceptación de alternativas de una manera sencilla, sin egos.

-¿Y si el director no quiere que se le toque su guion?

-También hay margen para negociar, para observar. Carlos Vermut es un director con una genialidad única, que levante guiones potentes y promueve películas con personalidad. En esa grandiosidad de sus guiones consigue que ningún personaje parezca pequeño. Tiene el don del detalle, de dotar a cada personaje de un protagonismo propio sea cual sea su presencia de tiempo en la acción.

-En la historia de este joven que se dedica a los videojuegos de la película de Carlos Vermut ¿adelantaría alguna conclusión de cara al espectador?

-Se muestra la delgada línea que hay entre lo moral y lo legal.

-Para un fin de semana en casa, ¿nos hace su selección de películas?

-Si se busca un poco de autoestima, Intocable; y si se está melancólico, El apartamento. La receta infalible para levantar el ánimo cualquier día es el programa doble Amanece que no es poco y Grease . Con Grease durante un rato te olvidas de que lo que pasa a tu alrededor. Si me definiera, yo sería una mezcla suave, sin agitar, entre Grease y Relatos salvajes.