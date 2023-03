"Las posibilidades de enseñar idiomas con inteligencia artificial son increíbles"

De la música a la enseñanza de inglés. Alan McDyre (1962, Londres), apasionado de la docencia, preside la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA), en cuya junta directiva lleva una década. Con gran capacidad de conciliación y negociación, atesora una larga trayectoria de trabajo como profesor de inglés, traductor y director de centros de enseñanza de idiomas. Comenzó su carrera en España en 1987. Fundó Idiomaster Language Centre en 1989 en la provincia de Córdoba. Desde 2011 es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas. Es, además, inspector de calidad de Trinity College London. Hijo de familia trabajadora, montó un grupo musical (’Los Harmonix’) junto a su mujer al que vuelve en su tiempo libre. Adora la naturaleza, la montaña y viajar.

-¿En qué situación está la enseñanza de idiomas en Andalucía?

-La demanda de aprendizaje de idiomas se ha recuperado y supera los resultados previos a la pandemia, según una encuesta entre nuestros socios. Tras el boom de academias (2010) por la obligación del B1 para el grado universitario se abrieron muchos nuevos centros, pero no todos sobrevivieron a la pandemia.

-¿Por qué hay más demanda ahora?

-Porque los idiomas se exigen cada vez más en el trabajo y para cursar estudios. En las empresas, los idiomas han dejado de ser un extra y el nivel es cada vez más alto. El manejo de idiomas forma parte de algo habitual de los trabajadores, e incluso muchas empresas entrevistan en el idioma que buscan.

-Multitud de aplicaciones móviles han proliferado para aprender idiomas ¿son una amenaza para las academias?

-Siempre ha habido complementos en la enseñanza de idiomas. Lo cierto es que estamos utilizando muchísima más tecnología que antes para llegar al alumno con un servicio más personalizado: la inteligencia artificial, las clases online, etc. Así pues veo estas aplicaciones más bien como un complemento. En la actualidad, el alumno adulto pide más flexibilidad de horario y sabe lo que quiere. Para dar esa flexibilidad aprovechamos los sistemas de enseñanza on-line en los que invertimos mucho durante la pandemia, y esto permite conectarse estando de viaje o que un niño enfermo no pierda las clases.

-Los métodos de aprendizaje también evolucionan de forma importante...

-Además de los equipos para dar clases online (plataformas, cámaras, equipos de audio y vídeo), hemos aprovechado toda esa tecnología con la vuelta a las clases presenciales para ofrecer más flexibilidad a los alumnos de dar clases desde cualquier lugar. Las cámaras y micrófonos en clase permiten una interacción entre alumnos y profesor. Y las nuevas tecnologías permiten también ampliar el ámbito del negocio: ahora nuestros centros tienen alumnos en toda España y en otros países. Las plataformas que utilizan inteligencia artificial para crear textos y ejercicios pueden sustituir el libro hasta cierto punto, porque producen un material más personalizado. Además los exámenes y otras actividades se corrigen automáticamente.

-¿Qué opina de la inteligencia artificial, como el chatGPT, en la enseñanza?

-En mi opinión, la inteligencia artificial se puede aprovechar para la enseñanza de idiomas. Al principio da un poco de miedo, pero una vez que empezamos a trabajar con estos sistemas las posibilidades son increíbles. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la llamada Nueva Economía de la Lengua está trabajando en cómo interpretar y producir el español utilizando la inteligencia artificial y también en la enseñanza. El Gobierno de España está invirtiendo mucho dinero en esto y nos tiene en cuenta.

[este PERTE ha reunido a más de 100 empresas punteras en Procesamiento del Lenguaje Natural, la rama de la inteligencia artificial dedicada a la mejora del desarrollo de traductores autonómicos, buscadores, asistentes personales, entre otros].

-¿Cómo ha sido el efecto Brexit en las academias?

-En cuanto a los profesores, ya es prácticamente imposible contratar a un británico que no tenga visado o permiso de residencia. De todas formas, desde hace muchos años el modelo del profesor nativo está cuestionado. Ahora el modelo es un profesor con alto dominio del idioma objetivo y buena formación docente. Me gustaría transmitir a las familias que no miren tanto la nacionalidad del profesor, sino su formación y experiencia como docente, que domine las técnicas de enseñanza de idiomas.

-La enseñanza presencial ha sobrevivido a la pandemia...

-Sí, parecía que la enseñanza online se iba a imponer, pero ha habido una vuelta muy importante a las clases presenciales porque el alumno aprovecha más su tiempo y por el fuerte aspecto social entre el profesor y los alumnos.

-¿Se buscan otros idiomas aparte del inglés?

-El inglés es el más demandado, con mucha diferencia, pero cada vez más academias que solo se dedican al francés o que lo incluyen entre sus idiomas. En los colegios se está dando el francés como tercer idioma.

-¿A qué se debe el auge del francés?

-En las empresas la demanda de francés se debe al comercio con el Magreb. Nos ha contactado el ICEX, a través de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), para formar al personal de varias empresas.

-El nivel idiomas de los andaluces respecto a generaciones pasadas ha mejorado infinitamente

-Es evidente que ha habido una mejora muy importante en el nivel de idiomas. Si hace diez años el objetivo era un B2 (intermedio alto), ahora es un C1 (avanzado), que es el nivel que se exige a los profesores del sistema bilingüe. Se nota también en la empresa y en el sector turístico. Cualquier conversación en inglés en un hotel o con un camarero es mucho más natural que antes. Es importante que esta generación de andaluces es mucho más viajera, viven en el mundo globalizado y no tienen el sentido del ridículo para hablar idiomas de sus padres. Esta generación sabe idiomas normalmente, cuando antes era algo excepcional.

-¿Y la enseñanza del español?

-La capital de la enseñanza del español era Barcelona, pero con todo lo que ha pasado ha venido a Málaga y también a Sevilla. En definitiva, el turismo lingüístico (del español) ha llegado a Andalucía con mucha fuerza y es un tipo de turismo de calidad que la Junta de Andalucía está fomentando mucho. Antes de la pandemia se abrieron 15 o 20 escuelas de español y se han recuperado.

-¿Cómo llevan la inflación?

-No hay más remedio que subir los precios, pero de forma moderada y controlada.

-¿Qué salarios medios se pagan en el sector?

-Pertenecemos al sector de la enseñanza no reglada, que se adaptó a la reforma laboral el año pasado con una subida del 2% en los salarios. También se han subido las cotizaciones a la Seguridad Social, que son muy altas: la del empleador es del 32%.

-La deducción del IRPF que se aplica en Andalucía es interesante

-Por supuesto ha sido una medida buena porque 150 euros por persona nos parece muy positivo por dos motivos: da un alivio a las familias y es una medida que lucha contra la competencia desleal porque las familias tienen que pedir una factura a su academia o profesor y esto le obliga a declarar sus ingresos. En general, estamos muy contentos con el apoyo de la Junta.