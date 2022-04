“Una organización corrupta no se hace con cuatro aficionados”

–De Petra Delicado a las hermanas Miralles, de toda una veterana a dos novatas recién salidas de la academia. ¿Podríamos hablar de un lifting literario?

-Sí, podríamos hablar de un rejuvenecimiento de las protagonistas, porque, bueno, Petra va a continuar también de vez en cuando, pero le vamos a dar un descanso. Y estas nuevas policías creo que están más de acuerdo con la realidad actual.

–No obstante, Berta y Marta me recuerdan en algunas cosas a su icónica inspectora. Berta con sus malas pulgas y Marta en su faceta más descarada.

–Sin duda ninguna. Es así y soy consciente, porque al final eso de que los autores hacemos siempre el mismo libro pues en cierto modo es verdad. Los componentes para mí de una novela negra no son la violencia, la sangre, la tortura de las víctimas, sino el humor, el estudio de los personajes, la trama y la crítica social que pueda llevar. Y ahí, es casi casi paralelo con la serie de Petra Delicado.

–Para todo lo que se ha robado en este país poco se ha escrito sobre ello.

–Dios mío, nada. Creo que voy a ser la pionera otra vez. El tramo del Gobierno de la Comunidad valenciana que yo saco en la novela fue una época gloriosa de corrupción. Fue llamativo, con anécdotas como que llegue el Papa y aprovechen para llenarse los bolsillos. Fue de película de Berlanga. He tenido que rebajarlo un poco para que el lector se lo crea, porque el que no se acuerde va a pensar que es una novela de ciencia ficción.

–Pero su novela se las trae. La ex presidenta valenciana Vita Castellá aparece muerta en su hotel el día antes de declarar en la Audiencia. Habrá puesto nervioso a más de uno.

-Sí, bueno, de eso se trata. Pero todo es pura inspiración. No contestaré nunca a esa pregunta a menos que sea delante de mi abogado. O bien, que el periodista que esté hablando conmigo me diga que me va a traer algo suculento a la cárcel. De cualquier forma, la inspiración literaria es libre y la ficción es ficción.

–En ‘La presidenta’, que ha editado Alfaguara, nos dibuja un estado corrupto hasta las entrañas al que le plantan cara dos novatas con un alto concepto de la justicia. ¿Tan podrido está el cesto de las manzanas que la única forma de coger una pieza sana es acudiendo al árbol?

–No lo sé, no he estado en esos entresijos, pero es obvio que han sucedido cosas que se repetían sistemáticamente como si estuvieran organizadas. Y una gran organización no se hace con cuatro aficionados, sino que viene de arriba. Ahora, asegurarlo no puedo, eso le toca a los periodistas, que saben más de la realidad que los escritores.

–¿Ha recibido alguna llamada, digamos, poco cariñosa de estancias políticas por la trama de su novela?

–De momento no, es que ha salido hace poquito, aún tengo esperanzas de que alguien me ponga a parir. Además, ahora te ponen a parir por cualquier cosa, así que si es algo sustancioso mejor.

–Petra Delicado ya tiene una serie en Italia, ¿cree que las hermanas Miralles podrán aspirar a lo mismo próximamente?

–De hecho ya hay tratos con una productora, lo que me pregunto es cómo van a hacer una serie con un solo libro. Eso habrá que pensárselo muy bien, no vaya a ver que tergiversen toda la cuestión. Todo está muy reciente.

"Hay que sacudir el mundo de los premios literarios, sobre todo ahora que ya los he ganado yo”

–Usted que ha conseguido los premios literarios más importantes de España, ¿cómo ve actualmente ese peculiar mundo?

–Los premios son cada vez más promocionales, la cosa está más difícil para lo que en origen eran los premios, cuya misión más bien era descubrir nuevos autores, yo creo que habría que dar una sacudida al árbol, sobre todo ahora que yo ya los he ganado.

–Jajajajajaja.

–Es verdad, hay que dejar trabajar y que las editoriales abran el campo y que se arriesguen un poco, no siempre premiar a autores que saben que tienen un volumen importante de ventas. En mi humilde opinión.

–¿Teme que la burbuja de la novela negra en España se pinche en algún momento?

–Sí que lo temo. Tras tantos años vendiendo mis libros también tengo muchos lectores en otros países, y cuando los visitaba me daba cuenta que hace muchísimo tiempo la novela negra ya tenía espacios muy grandes en las librerías, una gran consideración, y aquí no leía nadie, y nadie publicaba novela negra, y de repente es como si hubiéramos entrado de golpe. Me da miedo que sea una entrada abrupta pero que no tenga continuidad. Ojalá que se hagan auténticos aficionados, que no quiere decir que sea lo único que lean, pero que introduzcan el género en sus lecturas.

–Por último, tras una docena de novelas de Petra Delicado, tras llegar a escribir prácticamente su biografía, ¿le quedan aún aventuras que correr o piensa continuar la senda abierta con las hermanas Miralles?

–De momento no pienso abandonar a Petra. De hecho tengo un contrato con Destino, que es mi editorial habitual, para que salga en 2023 otra Petra Delicado, pero soy muy conciliadora y me voy a la competencia con otro libro, no pasa nada.