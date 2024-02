Amparanoia: "Cuando empecé habría llenado cinco veces el Wizink Center"

-Ya hice una primera versión de Tu ausencia y, en su día, pedí permiso a Goran para hacer una adaptación con la letra que yo quería escribir en castellano y arreglándola a mi manera. Ahí quedó esa canción con la que disfrutamos mucho en el directo, tenía ganas de recuperarla y pensé que hacer una introducción muy balcánica que luego rompiera con drum and bass me parecía una mezcla muy poderosa. Estoy muy contenta con esta versión actualizada, cuyo videoclip hemos grabado en Industrial Copera en Granada.

-El año pasado publicó la obra La abuela Margarita, mágica y cósmica, en la que homenajea a esta artista mexicana. ¿Por qué a ella?

-El libro es una homenaje a ella en concreto, pero también a todas las abuelas y a la sabiduría de las señoras mayores. Conocí a La Abuela Margarita gracias a su canto y empezamos una colaboración en mi canción Alma de cantaora, en la que incluí su voz. Después ella me pidió que le produjese el álbum Corazón de niña. Falleció hace tres años y, antes de irse, me dijo que me quedara el álbum en mi sello discográfico y me encomendó que su voz siguiera escuchándose. Teniendo en cuenta esta misión, se me ocurrió hacer un libro con ilustraciones y con las letras de sus canciones. Relato cómo la conocí hasta llegar a su despedida.