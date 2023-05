Auxiliadora Castillo Carballo: "El uso de 'random', 'en plan', 'rollo' o 'no me renta' es parte del lenguaje identitario de los jóvenes"

Discípula de Manuel Alvar Ezquerra. Auxiliadora Castillo Carballo (1966, Málaga), enamorada de la docencia y la investigación, tuvo un maestro de excepción en su faceta investigadora: el gran lexicógrafo Manuel Alvar Ezquerra, con quien trabajó en proyectos tan relevantes como el Tesoro Léxico de las Hablas Andaluzas, el Diccionario de Voces de Uso Actual (DVUA) y los indigenismos léxicos (Vocabulario de indigenismos en las Crónicas de Indias). Profesora titular del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad de Sevilla, lleva 26 años en Sevilla, ciudad a la que llegó tras su beca de investigación en la Universidad de Málaga. Especialista en lexicología, es autora de un número importante de trabajos sobre fraseología y lexicografía y coordinadora del potente Máster de Enseñanza del Español de la US desde hace cinco años, con demanda anual de 600 solicitudes para 35 plazas. Le apasiona la literatura y la música, en especial el fado y los sones portugueses.

-¿Como se interpreta el uso repetitivo de cierto vocabulario entre los más jóvenes como random...?

-La palabra random, del inglés, ha desarrollado otro sentido: es algo aleatorio, pero también se ha lexicalizado con el significado de una persona o cosa poco previsible, rara, extrema, como cuando se dice ¡qué random me parece esto! Habría que estudiar hasta qué punto esas voces vienen para quedarse o sencillamente marcan una moda y desaparecen después y las personas que las utilizaban dejan de hacerlo. En mi opinión, estas palabras son, en cierta manera, banderas que tiene el joven para diferenciarse de otras generaciones, de reivindicarse, de pertenencia a ese grupo.

-Y ¿qué me dice de los manidos 'en plan'..., 'rollo'..., 'no me renta'...?

-La expresión 'en plan' ha perdido su sentido y su valor hasta desemantizarse y usarse para todo. En exposiciones orales, los alumnos meten 'en plan' constantemente. Diría que lo emplean para llenar un silencio, no para otra cosa. Este y otros casos son palabras o frases comodín de los jóvenes, pero no de todos. En el ámbito universitario, por ejemplo, los alumnos que tenemos en Filología, con predilección por la lectura, emplean un vocabulario diferente de los que están en Secundaria o de los que no llegan a la Universidad.

-Podemos encuadrarlas en jergas juveniles...

-Todas las épocas están marcadas por gente joven que ha pretendido distinguirse de sus mayores. Con algunas palabras se da el efecto boomerang: se rescatan del pasado y vuelven a usarse. En mi época, en Málaga se decía 'esto es muy perita', expresión que dejó de usarse y ahora se vuelve a escuchar entre los jóvenes. Hay palabras que, a veces, se quedan en el olvido condicionadas por los momentos sociales, económicos, por los cambios tecnológicos y la internacionalización. El inglés está muchísimo más presente por las redes sociales, y todo eso influye.

Se va creando un tipo de lenguaje identitario de los jóvenes que sus padres parece que no conocen. Como ha sucedido en el pasado, llegará un día en que estos jóvenes dejen de usarlo y empiecen a prescindir de determinadas voces porque ya no se sienten tan jóvenes, porque el mundo laboral impone otra serie de cosas...Son modas pasajeras.

-Hablemos de los diccionarios, una de sus especialidades. El internet ha cambiado completamente el uso de los diccionarios

-Totalmente. Desde el punto de vista comercial, la lexicografía está en un interrogante hoy en día, frente al desarrollo tremendo de la lexicografía del especialista. En las librerías todavía hallamos diccionarios y hay editoriales fuertes en el mercado, como SM, pero en papel sabemos que la gente no consulta los diccionarios. De hecho, las destrezas para buscar en un diccionario en papel se están perdiendo. Estamos acostumbrados a un golpe de clic para tener automáticamente lo que necesitamos. En la red se recurre mucho a wordReference, detrás del que está el diccionario Espasa; diccionarios.com, basado en el Larousse-Vox, y es destacable el gran desarrollo tecnológico de la Academia, cuyo diccionario (rae.es) usa casi todo el mundo.

-El formato en papel ha quedado en desuso...

-El Diccionario de la Lengua Española en papel, cuya última edición (23ª) es de 2014, ya no se consulta, mientras la RAE va por la sexta actualización de la versión digital, la más reciente la 23.6 de 2022. Este es el acceso más fácil, a través de la app móvil o por internet. Competir con las actualizaciones digitales de la Academia es complicado. Por eso hoy las grandes editoriales no actualizan los diccionarios en papel, sino que publican reediciones de versiones anteriores por falta de demanda del público. Obras de grandes lexicógrafos en papel, como Seco, Moliner..., no están digitalizadas; van a ser para el especialista, no para el gran público. El futuro del diccionario en papel está totalmente puesto en entredicho. Mucha gente ni siquiera consulta la web de la Academia y se va directamente a Google para saber qué significa una palabra.

-Pero ahora como nunca lo digital ha universalizado el acceso al diccionario

-Efectivamente, puedes consultarlo desde el móvil, a un golpe de clic. Para los lexicógrafos, lo bueno del formato digital es la inmediatez, si bien le falta la visión panorámica y global de la palabra que te ofrecía el papel, ya que mientras buscabas veías otras palabras que había delante y detrás de la que te interesaba. Para nosotros los diccionarios de papel tienen un encanto especial porque hemos dedicado nuestro tiempo a su elaboración y corrección.

-Las opciones de consulta que ofrece la Academia son innumerables

-Sí, la Academia ofrece vía web el Diccionario de Americanismos (ASALE), el Diccionario Esencial, el Diccionario del Estudiante, al que puedes acceder pagando una vez por descargarlo y que tiene definiciones más clarificadoras para el usuario que otros tipos de diccionarios. Hay incluso un Diccionario jurídico y un Diccionario histórico, entre otros.

-Decía que para el investigador los recursos lexicográficos son amplísimos

-Es muy valioso el acceso que ofrece la Academia a diccionarios de otras épocas, por ejemplo, el Nuevo Tesoro Lexicográfico, donde puedes consultar diccionarios desde Nebrija (¿1495?) hasta la última edición oficial de 1992. En plataformas, la Biblioteca virtual de la Filología Española es una herramienta muy potente que puso en marcha Manuel Alvar Ezquerra en 2010 en la Universidad Complutense y cuya labor ha continuado la profesora María Ángeles García Aranda. Se trata de un arsenal de digitalización de obras lexicográficas para el estudioso, más de 5.000 ediciones sobre todo de diccionarios de variados autores y temáticas, a las que antaño se tenía difícil acceso al estar perdidas en bibliotecas.

-¿Qué destacaría de su maestro el lexicógrafo Manuel Alvar Ezquerra?

-Me abrió las puertas de la investigación y del conocimiento y me supo guiar, estando siempre al lado para apoyar. Dentro del ámbito hispánico su figura ha sido muy reconocida, sobre todo por su obra el Tesoro Léxico de las Hablas Andaluzas. Como lexicógrafo ha estado detrás de los diccionarios VOX y bajo su dirección se revisaron los diccionarios generales de la lengua española de VOX, el DALE (Diccionario Actual de la Lengua Española), diccionarios escolares y un diccionario ideológico, entre otros.

-¿Cómo vislumbra el futuro del diccionario?

-A largo plazo, ese futuro pasa por concebir la red de internet de otra manera, como una conjunción de información que ofrezca al usuario todas las herramientas léxicas y posibles ante una búsqueda. Que haya herramientas que se interconecten entre sí y ofrezcan un producto lexicográfico.