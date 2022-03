"Usted merece un ascenso"

Más de veinte años lleva en la televisión Belén Esteban, madrileña de San Blas nacida en noviembre del 73. Es archiconocida desde los tiempos de su romance con Jesulín de Ubrique. Empezó en la tele en Antena 3 pero su fidelidad a Telecinco, donde lleva colaborando desde 2004, es incuestionable. La denominada princesa del pueblo, luce el reinado en el Sálvame y en el Deluxe. Ahora ejerce como empresaria de la alimentación en Sabores de la Esteban, donde vende unas patatas fritas, un gazpacho y un salmorejo ricos, ricos, que diría Arguiñano.

–¿Esta apuesta por Sabores de la Esteban la hace por pasión de cocinera o sólo como negocio?

–Porque me gusta y pienso en mi futuro; aparte de trabajar en la televisión, quería apostar por lo que más me gusta: la alimentación.

–Gazpacho, salmorejo, patatas fritas... ¿Mejor no competir con las madres de España con las croquetas?

–Quiero sacar ocho o diez productos y dedicarme sólo a esos.

–Su gazpacho parece casero, ¿cuál es el secreto?

–El de siempre: calidad, sabor y, lo más importante, marca de España. Y el precio porque es muy asequible.

–¿Hasta dónde quiere llegar con su gazpacho?

–A todos los sitios. Hace poco estuvimos en Dubái, ya tenemos allí las patatas, y quiero meter poco a poco mi salmorejo y mi gazpacho.

–Sus precios son muy asequibles. Ya podía haber vendido mascarillas por lo caras que estaban.

–Pero a las mascarillas no me dedico, sino a la alimentación, y ya bastante tengo.

–Igual sus seguidores esperan que incluya algo de pollo, el lema ya lo tiene...

–No, tengo una empresa muy seria y no quiero mezclar a la Belén Esteban de la televisión con la de Sabores de la Esteban.

–Se le hace la boca agua al hablar de lo que le gusta su patata frita con un mejillón.

–Me encanta mi cervecita o mi vinito con unas patatas y un mejillón o un boquerón.

–Ni el caviar, insisto.

–Yo qué le voy a decir.

–Con lo que meriendan en Sálvame, se forra si se ponen a comer sus productos.

–No mezclo la tele con mi empresa. Por supuesto que mis compañeros los han catado y les han encantado.

–¿Rosalía es más de salmorejo o ya se ha pasado a la hamburguesa?

–Yo sé que a Rosalía le encantan los productos de España y los míos también.

–¿Cuántas estatuas tiene en San Blas, su barrio?

–Ninguna, ni pretendo. Quiero que me conozcan como empresaria, por ser mis productos de calidad y espero que algún día sean los mejores del mercado.

–Paracuellos está asociado a la Guerra Civil y usted habla de donde vive como si fuera Nueva York...

–Estará asociado a la Guerra Civil pero allí me siento muy querida. Hay que mirar al futuro, no al pasado.

–Como está la Monarquía, ¿la han llamado de la Casa Real para que la princesa del pueblo represente a la Corona?

–No, no me han llamado. Cada uno tenemos que estar en nuestro sitio y me conformo con lo que tengo.

–Rafa Nadal y usted son los españoles que mejor caen. ¿Qué tienen en común?

–Me hace mucha ilusión porque me siento muy orgullosa de Nadal. España tiene muchísimas cosas buenas y Nadal es una, nos ha dado muchas alegrías.

–Frases hechas, memes... ¿El belenismo es para muchos una religión?

–Sé que se hacen muchos memes conmigo, algunos me han sentado mejor que otras, pero no me molesta.

–Es usted muy conocida.

–La verdad es que sí, pero lo llevo bien, gracias a Dios.

–Los colaboradores de Sálvame tienen acaloradas broncas. ¿Se toman la tensión en cada publi?

–No, no. Llevamos 12 años y estoy muy contenta.

–Y no llegan a las manos.

–Eso sería lo último, por favor. Lo importante es que cuando le pasa algo a alguno estamos unidos, aunque haya muchas discusiones.

"Aparte de trabajar en la televisión, quería apostar por lo que más me gusta: la alimentación"

–Algunas de sus intervenciones inolvidables han empezado con “no quiero hablar, porque como me caliente”. ¿La calma no está entre sus virtudes?

–Como me conocen, me encienden la mecha y soy como las Fallas de Valencia, exploto, ¿sabe? Es una debilidad, digo que no quiero hablar pero me caliento. Y me quedo como nueva.

–Ha anunciado que le queda poco en la tele. Pensábamos que iba a por el récord de Jordi Hurtado.

–Llevo muchos años y no quiero dejarlo, pero pienso en un futuro. Dentro de diez años estaré con mi empresa, pero no me gusta mirar el pasado ni el futuro, quiero vivir el presente y ahora es Sálvame, el Deluxe, los programas de La fábrica de la tele y mi empresa.

–Es usted más fiel a Telecinco que cualquier famoso a su pareja.

–Me ha dado mucho; también me ha quitado, pero soy muy afortunada.

–No sea modesta: a Jorge Javier le da pelusilla que usted sea más simpática y popular que él.

–No, a veces nos hemos matado, pero él tiene su sitio y yo el mío. Pelusilla ya le digo que no. Tenemos mucha confianza y cada uno defiende lo que cree. ¿Qué hemos tenido malos momentos? Sí, pero también muy buenos. No hay que mirar siempre lo malo.

–Presume de colchonera. ¿Para cuándo un programa con Simeone?

–Ay, me encantan el Atleti y él. Simeone me mandó una sudadera de su documental de Amazon.

–Su marido, el Míguel, tiene catorce años menos...

–Perdón, trece...

–Bueno, siendo de su quinta, soy invisible para las treintañeras. Confiese sus artes de seducción.

–Hombre, yo soy una chica que está muy bien, aparte de ser buena gente, ¿no? Para el amor no hay edad. Llevamos ocho años juntos y somos muy felices.

–¿Es Ayuso la Belén Esteban de la política?

–No, yo soy Belén Esteban, no Isabel Díaz Ayuso.

–Ya, pero si ella es la Belén Esteban de la política.

–No, ella es Ayuso y yo Belén. No tenemos nada que ver:ella está en política y yo en otra cosa. Hasta que no me demuestren lo contrario, yo apoyo a Ayuso.

–Mariví es su mejor amiga de toda la vida, ¿conservarla es la mejor definición de Belén Esteban?

–Y Quina también. Son mis amigas de siempre, nunca me han fallado. Lo mejor es no olvidar de dónde vienes y con quién te has criado. Porque ésas son las personas que te dicen siempre la verdad, te guste o no te guste.

–Tengo muchos colegas que por una entrevista con la Esteban MA-TAN. ¿Merezco un ascenso?

–Pues sí, merece un ascenso, por supuesto. Pero ha visto que no es tan complicado hablar conmigo, ¿eh?

–Ha sido un placer y le voy a regalar un chorizo de Candelario (Salamanca).

–Ah, encantada. Escuche, yo hago una tortilla de patatas con chorizo para chuparse los dedos, así que lo tengo presente a usted.