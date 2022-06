Camilo: “Mi hija Índigo fue llamada a la existencia en Andalucía”

Antes de debutar como intérprete, el dos veces nominado al Grammy y cinco veces ganador del Grammy Latino, el artista colombiano Camilo escribió y produjo grandes éxitos para otros artistas. Sin embargo, fue su música la que trascendió y proporcionó felicidad a millones de personas durante una pandemia mundial. Tras lanzar dos aclamados álbumes de estudio, Por primera vez y Mis manos, Camilo Echeverry (Medellín, 1994) publicará en septiembre su nuevo trabajo con el título de la gira con la que regresa a España, De adentro pa afuera, y que tiene citas en Sevilla (18 de junio), Córdoba (19 de junio) y Cádiz, (en el Concert Music Festival, Chiclana) el 30 de julio.

–Es usted el artista internacional que más entradas de concierto ha vendido en España en 2021. Supongo que sienta bien volver a un lugar donde uno es querido...

–Uff, desde luego eso es lo más bonito de este oficio, la gente que está al otro lado de las canciones. Yo considero que mis canciones son vehículos para expresarme y, de pronto, encontrarme enfrente con toda esa generosidad del público español... Fue mi hermoso y, sobre todo, teniendo en cuenta que fue el primer tour de mi vida. Es una alegría enorme reencontrarme con ellos.

–¿Y, quizás, Andalucía es un poco más especial?

–Por supuesto que Andalucía es una tierra especial para mí y, aparte de porque nos entendemos bien tengo otra, y muy importante, razón del corazón. A ver, no sé si sonará raro pero mi hija Índigo fue llamada a la existencia en Andalucía. Así que la considero un poco andaluza aunque no sea por herencia de sangre; bueno, un poco gaditana, de hecho, porque allí fue concebida en la última gira. A mí me gusta pensar que esto es importante, hay culturas ancestrales, por ejemplo, que en vez del cumpleaños lo que celebran es el día en que fuiste concebido.

–¿Le ha cambiado mucho la paternidad?

–Sí, muchísimo, me ha transformado. Me ha despertado una sensibilidad que no se sabía que tenía, mi corazón está inflamadito todo el tiempo de sentimientos y me he vuelto más pausado y más sensible a los milagros sutiles de la vida, a los chiquititos como un sonidito de Índigo o su sonrisa en la noche.

–Por aquí decimos que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Índigo ha venido con una gira y un disco en ciernes, ¿no?

–¡Justamente! De hecho, no sé si es la etapa más fértil que he tenido cuando hemos estado en casa esperando a que la panza de Evaluna creciera. En esa espera llena de expectación te aseguro que mi creatividad dio un vuelco y he encontrado cosas en lugares de mí que no creía... De ahí el título de este capítulo de la vida que estamos viviendo con Evaluna y con Índigo, De adentro pa afuera.

–¿Qué me puede contar del disco?

–Pues que será el tercero de mi carrera, que sale en septiembre y que se llama así por lo que te contaba. Mientras nos metimos en casa a esperar a nuestra hija, me construí en el segundo piso un estudio con los micrófonos que yo quería, con todos los útiles para grabación que deseaba y necesitaba, de modo que yo pudiera subir y bajar atender a Evaluna y escribir todas esas canciones que en este ejercicio tan nuevo y tan sagrado para mí iban surgiendo.

–Y musicalmente transita por...

–Pues es que hay mucha diversidad. Cuando me siento con mi guitarra y pienso en el pa dónde me voy al final termino en todas las esquinitas de mi continente y de mi país, que tiene tantos países dentro, con tantos colores, y después es cierto que también me han influido los viajes de ese primer tour. Fui coleccionando en todos esos encuentros muchos sonidos y sentires que se han ido convirtiendo en canciones.

–Un encuentro, al menos, es con nuestro Alejandro Sanz, ¿no?

–Sí, además recién hemos publicado el tema con Alejandro (el 16 de junio) que se llama NASA y te puedo asegurar que ha sido otro de esos regalos que te da el oficio porque a Alejandro lo quiero mucho y lo he admirado desde siempre, desde que yo soñaba con compartir mis canciones.

–Le preguntaba si la paternidad le había cambiado, ¿qué me dice del éxito, lo ha transformado también?

–Sí, por supuesto, muchísimo. Siento, y no entiendo, que parece que está mal visto hablar de cambiar. La gente se refiere al cambio como algo negativo, “no cambies nunca”, ¿verdad?, te dicen casi como un cumplido. Sin embargo, las cosas más sagradas e importantes de la vida te cambian, te transforman. A mí el éxito me ha cambiado, claro que sí, me ha despertado profundidades de mi oficio que no conocía y me ha llenado de motivos nuevos, me ha dado una familia gigante y motivos generadores de creatividad en mi guitarra.

–¿Y cuesta llegar?

–Cuesta, cuesta... Es un ejercicio que requiere mucha paciencia y aunque, como en mi caso, sucede en tiempos que, quizás, no son los más propicios, siempre pienso que las cosas se mueven por una fuerza mayor.

–¿Alguna vez soñó con todo lo que le está pasando en estos dos últimos años?

–Pues, como bien dices, me relacioné más con eso desde la fantasía, soñaba, cerraba los ojos y me imaginaba llenando estadios. Pero nunca lo hice desde la ambición, no me enseñaron eso en casa, y no sé si eso es bueno o es malo, pero lo que me enseñaron en mi casa es a ser feliz y a buscar esa felicidad desde la ilusión más que desde la oportunidad.

–¿Qué espera de esta gira?

–Respetar muchísimo y honrar el esfuerzo que hace la gente por venir a verme ofreciendo el mejor show que podamos dar, con el mejor montaje audiovisual y, sobre todo, con mucha honestidad y mucho amor en cada nota que se toque y en cada verso que se cante.