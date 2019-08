Claudia Fernández (Sevilla, 1985) es una modelo cuya pasión es cuidar de la salud de los demás. A sus 33 años, estudia Medicina en la Universidad de Sevilla. Ha estudiado un grado de Tafad y opositó para Policía Nacional. Comenzó en el mundo de la moda con 17 años en la Agencia Doble Erre de Sevilla. En 2003 participó en el certamen Miss Sevilla. En 2007 ganó el concurso Linda Moda. Ahora, Claudia ha presentado una colección de ropa interior polaca gracias a su repercusión en su Instagram: @clau_dfz8.

–Acaba de protagonizar la nueva colección de Axami, una marca de ropa interior erótica polaca. ¿Cómo surgió el proyecto?

–Esta marca contactó conmigo a través de las redes sociales. Después me sorprendió bastante la repercusión que tuvo el vídeo publicitario en Instagram. Para mí ha sido una experiencia normal y corriente. A la hora de hacer el catálogo, ha sido igual que cualquier otro trabajo. Estoy acostumbrada a hacer muchos trabajos de publicidad, campañas locales y esta ha sido una experiencia más en mi trayectoria.

–Tras protagonizar el spot, ¿qué sensación tuvo al rodar en ropa interior erótica por los lugares más emblemáticos de Sevilla?

–Me sentí bastante orgullosa de la ciudad tan bonita en la que vivo. Estar trabajando en un lugar con un entorno y una localización que representan a mi ciudad, es todo un orgullo. Sabía que iban a quedar unas fotos muy bonitas.

–¿Cuándo y cómo comenzó la idea de modelar?

–Empezó cuando tenía diecisiete años porque mi madre también era modelo. Ella fue quien me animó a probar este mundo, y cuando lo hice me encantó. Empecé muy poco a poco. Mi madre me apuntó en la Agencia Doble Erre y empezó a sonarme el teléfono. Después yo me busqué la vida. Es una profesión que no tiene salida a largo plazo, por eso he ido compaginando mi trabajo con mis estudios siempre. Ser modelo no era mi sueño de la infancia. Siempre lo he tenido como un hobby. Me gusta ser modelo porque es el único trabajo que puedo compaginar con la carrera de Medicina.

–¿Cómo fue su entrada en el mundo laboral de la moda?

–Mi entrada fue con el certamen de Miss Sevilla. Me presenté en 2003 y ganó Eva González. Tenía dieciocho años y era la primera vez que me presentaba. A partir de ahí empecé a hacer más trabajos relacionados con la moda. En 2007 gané el concurso Linda España y para mí fue un orgullo porque me di a conocer.

–¿Qué es lo que significa la moda en su vida?

–La moda es mi forma de ganar dinero. Es un trabajo agradecido porque todo el mundo le gusta salir bien en una foto. Si puedo ganar dinero y pagarme mis estudios trabajando como modelo lo haré hasta que mi cuerpo me lo permita. Soy una persona que va más allá de lo que va la superficialidad de la moda. Para mí ser médico es la ilusión de mi vida.

–¿Que cree que destaca de usted para poder triunfar como modelo?

–Para ser modelo hay que tener varios valores. Soy una persona segura de sí misma. Me encuentro en una etapa de mi vida en la que, con la edad que tengo, pocas cosas me hacen tambalearme. Ser una persona positiva también es importante.

"Soy una persona que mira más allá de lo que va la superficialidad de la moda. Ser médico es mi ilusión”

–¿Piensa que la moda dura unos años y que luego hay que dedicarse a otra cosa?

–La moda puede tener muchos enfoques. Hay marcas que necesitan modelos jóvenes y otras de mayor edad. Yo he ido adaptándome a la moda. Empecé en salones de belleza, luego catálogos de ropa joven, después catálogos de flamenca y ahora hago más publicidad de cremas. Creo que es fundamental tener unos estudios para desenvolverte en la vida. La moda puede ser el plan A o el plan B de una modelo, pero necesitas tener un mínimo de idiomas y de estudios.

–¿Cómo compagina su trabajo de modelo y sus estudios de Medicina?

–Esta es la pregunta del millón. Sinceramente, no es fácil. Sacrifico muchos placeres en mi vida. Tengo mis amigas, mi familia y mi ocio, pero más aparcado. Hablo con mis amigas por vídeo llamada porque no las veo. Si no estoy trabajando, estoy estudiando. El tiempo que tengo es para trabajar, estudiar y entrenar un poco.

–¿Piensa que la sociedad le da demasiada importancia al físico?

–Creo que se le da mucha importancia, pero no me parece mal. Siempre y cuando sea beneficioso para la salud. Es bueno darle importancia al físico. Si alguien quiere operarse para estar mejor, me parece genial. Lo importante es no llevarlo a un nivel extremo. Por ejemplo, hay personas que piden préstamos para llevar ropa de marca.

–¿Qué rutina de alimentación y deporte mantiene para conservar su figura como modelo?

–Intento hacer muchos ejercicios de tonificación. Lo fundamental es la alimentación, que debe ser sana. Llevar una dieta es complicado de llevar, pero se debe tener conciencia de lo que se come. Hoy en día se come demasiado azúcar y hay que evitar las grasas trans. Mi lema es comer todo lo que viene del campo y del mar. Estudiar Medicina me ha hecho valorar mi cuerpo por dentro. La gente no tiene consciencia de lo que es llevar una dieta no saludable.