"Hay que derribar los muros y ser capaz de vivir con libertad"

Jon Kortajarena Redruello (Bilbao, 19 de mayo de 1985) es uno de los modelos más cotizados del mundo y, junto a Andrés Velencoso, el estandarte del varón patrio en las pasarelas en la primera década del siglo XXI. En la última década, se ha formado para ir dejando atrás su actividad primigenia y dedicarse más de lleno a la interpretación. Hoy se estrena su nueva película, Lo nunca visto, en la que comparte cartel con pesos pesados del cine español como Carmen Machi, Pepón Nieto o Kiti Mánver.

-La película Lo nunca visto toca el tema de la despoblación en el mundo rural, algo muy de actualidad...

-La directora, Marina Seresesky, me contó que se había hecho un experimento que consistía en integrar a gente de Siria en los pueblos de la España vacía. Al principio parecía una idea en la que las dos partes iban a salir ganando y era una buena idea, pero al final fue un desastre, porque la gente del pueblo no quería a los sirios, porque eran una cultura diferente. Y los sirios, que en su mayoría estaban muy bien formados y venían buscando una oportunidad que los pueblos no le podían dar, querían irse a las ciudades.

-Hace usted de El Guiri, un personaje atormentado por su pasado...

-Mi personaje es un guiri que se va con sus amigos y su novia a una comuna en este pueblo. Es el sueño de su vida y, cuando llega el invierno, todos empiezan a ver que lo de ser hippie no es tan fácil como ellos pensaban y se piran. Mi personaje se queda allí, bastante aislado del pueblo, luchando por su sueño y resistiendo ante la idea del fracaso. Cuando llegan los negros y empiezan a ver que las dos partes se pueden enriquecer, hay una apertura y una transformación que hace que El Guirise enfrente a sus miedos y acepte a sus vecinos y a sí mismo, que es el tema fundamental de la película. Cuando no te aceptas a ti, no aceptas a los demás ni a lo desconocido ni a lo diferente.

-Con el auge que está teniendo la ultraderecha en España y en Europa, ¿cree que hay menos libertad hoy día que hace 20 años?

-Posiblemente. Al final, el racismo es un miedo. Y hay dos formas de actuar frente a los miedos: oponiéndote como enemigo a él o enfrentándote a él, superándolo y abriendo barreras. Y esto es de lo que habla esta película. Derribar los muros que, en algún momento de tu vida, te has puesto y ser capaz de vivir con libertad, con aceptación e ir poco a poco eliminando etiquetas para cada vez ser más libres y más felices.

-En la película le vemos con peluca. ¿Sigue cortándole el pelo su madre?

-Sí, sí (risas). Mi madre me lo sigue cortando. Y a la gente le hace mucha gracia, pero para mí es lo más normal. Me lo cortaba desde pequeñito. Como modelo, alguna vez me dejé cortar el pelo por peluqueros y me hicieron desastres y, cuando tuve una posición en la que podía exigir un mínimo de cosas, una de las cosas que primero pedí es que la persona que me corte el pelo siempre sea mi madre. Y así sigue.

-Es usted embajador de Greenpeace y está muy involucrado en el cuidado del medio ambiente. ¿Cree que famosos como usted ayudan a que este problema sea más visible?

-Creo que visibles son, sólo hay que querer mirar. Muchas veces preferimos mirar a otros sitios para no ver los problemas, pero eso no quiere decir que no estén ahí. Yo aporto mi granito de arena y es un tema que me interesa, porque verdaderamente creo que tenemos un problema muy serio. Hay una falta de conciencia brutal en un tema tan importante como éste y eso me preocupa. Por eso lo comparto. Igual en las redes sociales soy un poquito pesado con este tema, pero sin hacerlo de una manera agresiva, porque creo que puede calar mucho más. Pero es que ves artículos, te informas un poco y alucinas. Hay artículos que hablan de que nos comemos una tarjeta de crédito de plástico a la semana.

-¿Pensaba que Pedro Sánchez le iba a responder a su publicación de Instagram?

-No, la verdad es que no. Lo hice para hablar al universo y me alegro de que contestase. Creo que estamos hablando de algo que todos sabemos que es importante y que quien lo niega lo hace para no tener que hacer frente al problema; es decir, unos somos valientes y nos preguntamos qué hacemos y otros no lo son y no tienen que preguntarse qué pueden hacer. Me respondió y le agradezco mucho que lo hiciera y que tenga este tema como una prioridad, pero hablamos del año 2050... ¿Dónde vamos a estar?

-Usted se está haciendo un hueco en el cine español, pero sin olvidar que ya ha hecho sus pinitos en Hollywood con Tom Ford...

-Es una persona muy importante, porque como modelo me posicionó dentro del mundo de la alta moda y también fue quien me dio la oportunidad como actor en Un hombre soltero (2009). Esa película funcionó y, a partir de ahí, tuve muchas oportunidades de poder trabajar en el cine. En ese momento, decidí parar e irme a una escuela, prepararme y que lo siguiente que pudieran ver fuese a un actor y no a un chico que trabaja por intuición. Que por supuesto la intuición siempre es algo que vas a utilizar como actor, pero también se necesita técnica y, cuando la he aprendido y me he sentido preparado, he aceptado otros proyectos de una forma natural que ha hecho que ahora esté trabajando más como actor y eso me hace muy feliz.