Hilario Abad: “A través de la Semana Santa podemos revisitar toda nuestra vida”

Con Parasceve. Retrato de una Semana Santa, que llegó a los cines el 25 de febrero, Hilario Abad (Cádiz, 1991) cuenta el transcurso de la celebración en orden cronológico, con el foco puesto en lo que experimenta el público, con el objetivo de hacer un retrato casi impresionista, de una Semana Santa hecha con retazos de esta manifestación en Sevilla durante los últimos 10 años. El gaditano criado en Sanlúcar y residente en Sevilla es autor del multipremiado cortometraje y serie web Caniville, el documental Pasión y Pasión y el largometraje Llega la Noche, estrenado en el Festival de Sevilla de 2020.

–’Parasceve’ está rodada durante ocho ‘semanas santas’. ¿Será cofrade, no?

–Sí, vivo la Semana Santa desde pequeño en primera línea, es una pasión de toda la vida. Te diría que es una forma de expresión y tengo su lenguaje interiorizado mucho antes que el del cine. Y, fíjate qué casualidad, que mi primera Semana Santa fue la de 1992, justo el año que se estrenó la película de Gutiérrez Aragón y Lebrón.

–De hecho, hay mucho de esa mirada de niño en su película...

–Hay toda una tradición literaria, y me he querido añadir a esa corriente, que apunta a que desde la infancia se puede revisitar toda la vida. Y creo que a través de la Semana Santa también podemos hacerlo de una forma muy natural, de conectar con los cincos sentidos con un momento muy concreto recuperando esa capacidad de descubrimiento y de ilusión propia de la infancia.

–Han pasado diez años desde el primer día de rodaje hasta su estreno. ¿Es la misma película que planeaba al comienzo?

–No, en el sentido de que todo va cambiando y yo mismo también he cambiado. Esta película ha sido una escuela desde el punto de vista profesional. La empezó un estudiante con muchas ganas, y un poco ingenuo, y la ha terminado una persona que está más metida en la industria y con una visión más formada. Pero, por otro lado, te diría que ha sido un proceso circular. La película que hoy vemos se parece mucho a lo que yo intuía que podía llegar a ser pero me ha costado concretar la idea de forma definida y durante el camino, ante la imposibilidad de recrear lo que tenía en la cabeza, he probado un montón de formas de abordarla para, finalmente, el tiempo del confinamiento, servirme para volver a encontrar el tono original.

–¿Ha rodado en las dos ‘no semanas santas’?

–No, a ver, la Semana Santa de Sevilla que yo he grabado está construida a partir de todas las semanas santas que se han celebrado en la ciudad desde hace diez años con lo que no se plantea el tema de la pandemia como tal aunque haya alguna secuencia que recrea esa sensación. Pero, específicamente, lo que hemos grabado en estos dos últimos años han sido escenas enlaces, de preparación, casi de cine de ficción, cosas que no se podían rodar en Semana Santa en sí.

–¿Sabe si la han visto Gutiérrez Aragón o Juan Lebrón?

–Me gustaría mucho que la viese Gutiérrez Aragón pero sí es verdad que su participación en Semana Santa fue más circunstancial. Juan Lebrón, digamos, es para nosotros el responsable de esa película con lo que contactamos con él unos meses antes de ir al Festival de Cine de Sevilla, cuando la peli estaba casi prácticamente lista, y él accedió a verla. Fuimos a Rota, donde vive, y fue muy bien. Yo estaba súper nervioso, claro, pero no sólo es que le gustara sino que desde entonces nos ha apoyado mucho haciendo unas declaraciones increíbles. Ha dicho algo así como que es la película que le hubiera gustado producir en estos momentos, Así que podríamos decir que nos ha dado su bendición y eso ha sido muy importante para nosotros porque es una especie de garantía incluso en el mundo cofrade, para que abrazaran la película gente que podría tener prejuicios.

–¿Qué supuso para usted ‘Caniville’?

–Me encanta que te acuerdes de Caniville porque para mí ha sido mi otra escuela, la de la ficción, la de trabajar con actores, escribiendo diálogos y formando un equipo. Con Parasceve tiene, además, en común que en ambas hablo de realidades que conocía bien y que quería expresar desde mis ojos. Y, también, que nos ayudó a insertarnos en el mundo profesional. De ser un proyecto de cuando estábamos terminando los estudios a trabajar con La Zanfoña de Gervasio Iglesias, con el que hice después el documental televisivo de música de Semana Santa, Pasión y Pasión. Todo está relacionado... Ya ves, el corto es de 2011 y luego hicimos la web serie en 2015 y se estrenó el primer capítulo en Martes Santo, que estaba yo rodando por Sevilla... Caniville es un proyecto que nos ha abierto muchas puertas, le tengo mucho cariño y no descarto volver a ese mundo...

–Gente joven, haciendo cine, ¿se puede?

–Hacer cine o cualquier otro proyecto artístico está al alcance de cualquier persona que tenga cosas que contar. Hay una primera fase de pasión, de escribir cosas que te diviertan y que para ti sean relevantes; y después hay una segunda, que es en la que estamos trabajando ahora mismo, y que a mí me ha costado más, que es la de bajar tu proyecto artístico a la realidad. Yo he retrasado mucho la decisión de ser productor porque me daba miedo el tema de la organización pero te das cuenta que la clave es tener información. No saber cómo se hacen las cosas te hace débil porque lo importante es que tu proyecto tenga cauce y buscar fórmulas para lograrlo te ofrece más conexiones y posibilidades de crear sinergias.