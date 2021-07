En 2003, un equipo interdisciplinar de la Universidad de Granada liderado por el profesor José Antonio Lorente intentó estudiar el ADN de Cristóbal Colón para saber definitivamente su origen. El equipo decidió parar la misión dos años después por una cuestión ética y científica: no se podía llegar a unos resultados concluyentes. Ahora que han avanzado mucho las técnicas del ADN y hay nuevos estudios, se ha decidido retomar la investigación. José Antonio Lorente es catedrático de Medicina Legal y Forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada.

–¿Cómo se está ahora de cerca para saber el origen de Colón?

–Ahora se está más cerca porque antes se estaba más lejos. Bueno, bromas aparte. Se está más cerca por la evolución que han tenido las técnicas de análisis genéticos y de las publicaciones científicas sobre esta materia. Se ha mejorado mucho la posibilidad de análisis de muestras pequeñas y en malas condiciones, como son las de Colón y sus familiares.

–Ahora se cuenta también con pequeños restos de huesos de su hijo Hernando y de su hermano Diego que me imagino que aportarán datos.

–Claro, la identificación es siempre comparación. El ADN de Cristóbal Colón sólo aportaría una información limitada, sobre todo porque dependiendo de las diferentes teorías los hermanos de Colón eran hermanos de padre y madre, o sólo de padre, o sólo de madre. Y aquí el ADN puede ayudar.

–¿Por qué es tan importante saber dónde nació el descubridor de América?

–La respuesta depende de a quién se le haga la pregunta. Oscila entre quien dice que no importa nada, a quien dice (la mayoría) que es algo curioso y que si la ciencia puede aportar datos objetivos, pues estupendo. Y luego están los que están bastantes interesados porque son historiadores y estudiosos colombinistas que han dedicado décadas de su vida a defender teorías distintas a la oficial de origen genovés, y que verían culminada su investigación si el ADN pudiese probar lo que ellos defienden.

–¿Y ahora sí se podrá saber con seguridad?

–Este proyecto no se fundamenta en que se dude de los orígenes genoveses de Colón, sino en ver si la ciencia puede aportar datos que lo avalen, o que avalen otra teoría. De todas maneras, la Historia no va a cambiar. Colón fue quien fue e hizo lo que hizo, pero sí que es cierto que los expertos podrán reinterpretar ciertos pasajes de la vida y obra, de las pretensiones y dichos de Colón de acuerdo a los resultados que pueda haber, sobre todo si confirman otro origen.

–Usted podría haber hecho la investigación en 2003 cuando se exhumaron los huesos de Colón, publicar donde nació y pasarse años dando conferencias por todo el mundo. ¿Por qué no lo hizo?

–No se daban las circunstancias. Creo que me lo hubiese pasado muy bien dando conferencias por todo el mundo contando batallitas de cómo se hizo. Y hasta habría cambiado mi vida (ja,ja,ja). Pero, efectivamente, no lo hice. Y no lo hice porque me daba cuenta de que con el material que teníamos (los huesos) se conseguía muy poca información. Pero obviamente, cuando mucha gente a lo largo de los años me ha preguntado y presionado diciendo que yo tenía ya los datos pero que no quería publicarlos, les decía lo contrario: ojalá los hubiese tenido en 2003 y pudiese haberme dedicado mucho tiempo a ir contándolo.

–¿Qué se sabrá exactamente cuándo se haga el estudio del ADN de los huesos de los Colón?

–Puede saberse todo, o casi todo de Colón. O puede que nos quedemos como estamos, pero encima frustrados. Como en todo proyecto de investigación, lo que salga va a depender de cómo está cada fragmento de hueso de los que vamos a analizar. No se puede garantizar el resultado a priori. En la Universidad de Granada y los centros que colaboran tenemos experiencia, la mejor tecnología y el máximo empeños, pero cada caso es cada caso. Yo puedo hacer cien veces un estudio perfecto, pero si el hueso de Colón está mal preservado o contaminado, malo.

–Hay muchas teorías sobre el nacimiento del descubridor de América. Incluso se ha dicho que es gallego y catalán.

–Hay teorías que indican quién es exactamente la familia (padre y madre) de Colón. Entre ellas hay tres teorías portuguesas y las llamadas gallega, alcarreña y mallorquina. Y hay otras teorías que indican que puede ser de una región determinada, pero sin identificar a sus padres o familiares en la zona. Entre ellas está la universalmente más aceptada teoría genovesa, la navarra, la catalana y la valenciana.

–El haberse comentado que posiblemente tenía origen judío creo que le ha acarreado algún problema,

–Bueno, han sido personas que han contactado puntualmente conmigo por diversos medios diciendo cosas opuestas y absurdas, como que estaba recibiendo presiones del gobierno israelí para confirmar el origen judío, o lo opuesto, presiones de países árabes para que la conclusión fuese que no era judío: todo ello absurdo y sin mayor trascendencia.

–Usted cree que con su estudio se resolverán todos los enigmas sobre Colón.

–La respuesta puede parecer una broma, pero es lo que hay por lo que hemos visto y valorado ya: puede que sí, puede que no. Quiero decir que hay un potencial real de llegar a conclusiones claras y definitivas, pero también cabe la posibilidad de que no se consiga nada.