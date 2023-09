Johanna Rose: "Leo las críticas cuando las hace alguien con sabiduría"

-Ha tocado en escenarios internacionales de enorme prestigio y, a pesar de haber tenido la posibilidad de instalarse en otras ciudades, ha elegido Sevilla.

-Principalmente por razones personales. Pero también, porque me parece un sitio muy bonito con una gran calidad de vida. Cuando uno va viajando por diferentes puntos para hacer los conciertos sin nada fijo, pues da un poco igual donde vivas.

-¿Y cree que hay oportunidades?

-Hay muchas iniciativas de música barroca como el FeMÀS o el Espacio Turina. También en Andalucía hay ocasiones para tocar. Es cierto que, en comparación con el norte de Europa, sigue siendo poco. Si uno empieza una carrera es mejor hacerlo en el norte de Europa, porque hay más posibilidades.

-¿Cómo ha sido la evolución del primer disco, que lanzó en 2017, al tercero y último que ha publicado?

-El primero recogieron las tres sonatas Carl Philipp Emanuel Bach, un repertorio que me fascina porque es lo último escrito para viola da gamba. Las estaba tocando con el clavecinista Javier Núñez y decidimos grabarlas. Me pareció una buena oportunidad, porque los discos, en este momento, sirven como carta de presentación.

-¿Es difícil sacar un disco solitario?

-Es complicado encontrar una discográfica que se interese por lo que estés haciendo. Con la viola da gamba el público es más reducido. Tienes que pensar bien qué quieres hacer, qué no se ha hecho todavía, qué puede interesar al público durante uno concierto. Este proceso es muy interesante.

-Es de las pocas mujeres que se dedica a la música antigua, ¿por qué hay tan pocas?

-Puede deberse a que tienen que encarrilar sus carreras de una manera forzada, porque no hay muchas ayudas. Para introducir a más mujeres en la música antigua tienen que haber más directoras de festivales, que es mundo dominado por los hombres, y seguro que no es una cuestión de calidad. No soy feminista porque quiera que haya mujeres sí o sí. Creo que hay mujeres con una calidad artística muy alta y no están en los mismos sitios.

-La crítica la ponen al mismo nivel que a los grandes maestros de generaciones anteriores. ¿Cómo le afecta el poder fallar con un listón tan alto?

-Leo las críticas cuando considero que las hace alguien con sabiduría. También las malas. Para mí, lo más importante es la reacción del público, salir a tocar y que te pidan tres bises. Prefiero concentrarme en este punto. Es verdad que una crítica buena te da un enorme subidón, pero hay que nivelarla.