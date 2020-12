José Antonio Pastor nació en Onil (Alicante), en el conocido como el Valle del Juguete, en 1969. Su familia fabricaba muñecas y uno de los días más importante del año era el de los de Reyes Magos. No recuerda cuál fue el primer juguete que recibió, pero sí los que han marcado las distintas etapas de su vida: una bicicleta, un coche radiodirigido y un juego de mesa, el Metropoly y sus largas partidas con sus primos de Francia. Se licenció en Gestión Comercial y Marketing, hizo un máster en Comercio Exterior, y toda su vida ha estado vinculada al sector. Pertenece a la patronal juguetera desde 1992 y, tras pasar por varios cargos, desde 2007 ocupa la presidencia. Hace ya dos décadas que forma parte del Patronato de la Fundación Crecer Jugando, que también preside.

–¿Ha escrito ya su carta a los Reyes Magos?

–La mía no, pero me he encargado de varias cartas de la familia. (Risas). Yo he pedido tiempo y aún no he logrado que me lo traigan.

–¿Cómo está siendo la campaña?

–Muy incierta. Pensábamos que noviembre iba a ser un mes de anticipación, pero no ha sido así. En las puertas de la campaña la bajada de consumo respecto al año anterior ha sido del 10%. Confiamos recuperar algo.

–Hay más necesidad de este producto.

–El juguete es esencial, hay que pasar más horas en casa y, eso lo saben bien las familias con niños, es imprescindible disponer de juegos y juguetes. Y no sólo para niños, porque estamos viendo el crecimiento de los juegos de mesa o de construcciones para público adulto. Eso juega a favor, pero también juega en contra la situación económica. Esperemos que diciembre, donde se concentra la mitad de las ventas del año, se comporte de manera parecida a otros años. Pero no vamos a poder cerrar un año positivo y es una pena porque otros países sí que lo han hecho.

–¿Y cuál es el motivo?

–Pues que la comercialización no se ha restringido como aquí y al pasar más tiempo en casa ha habido mayor consumo. EEUU, Alemania, Holanda, el Reino Unido, Australia... han crecido en el primer semestre del año en torno a un 20%. En esta segunda oleada, en Andalucía, por ejemplo, se ha ampliado el horario comercial de las jugueterías un poco, pero nunca se ha considerado esencial.

–¿Cuántas unidades de juguetes se mueven en estos días?

–Durante todo el año se mueven 65 millones de juguetes, según cifras de 2019, y la mitad, sólo en estos días.

–¿La venta on line suma?

–Todos los canales suman: jugueterías, hipermercado, on line... Este canal tenía que crecer y esta pandemia ha acelerado el crecimiento. En el confinamiento no teníamos otra manera de comprar este producto. Mucha gente se ha estrenado en el on line.

–¿Qué porcentaje supone?

–Un 22% y yo creo se va a duplicar al final del año, estaremos en torno al 40% entre el on line puro y el click & collect.

–No sólo los reyes, los juguetes cada vez llegan más desde Oriente, ¿no?

–La entrada de China en el sector de juguete nos obligó en los años 90 a trasladar parte de nuestra producción a Asia si queríamos competir. A partir de entonces tenemos colaboración con China y allí se fabrican muchos de nuestros diseños. Pero luego está la competencia desleal y eso nos afectaría igual si fuese en otro país, pero es verdad que allí se fabrican la mayoría de las copias que no siempre son seguras. Ahora la venta on line agrava ese problema. Basta con poner una foto y empezar a comercializar en plataformas y market places. La tienda física tiene otros condicionantes: tiene que comprar el producto, exponerlo en sus escaparates...

–Las inspecciones son más fáciles.

–Sí, el market place no tiene responsabilidad sobre los productos que se comercializan, no está regulado eso todavía, son puertas abiertas y sin control.

–¿La pandemia ha obligado a bajar los precios?

–No. Desde el punto de vista del fabricante los precios no han cambiado, pero sí hemos visto que el mercado ha comprado productos más caros. Generalmente, cuando la compra de juguetes y de cualquier cosa es más meditada, cuando se busca un producto concreto que supla una necesidad, importa menos el precio.

–¿En España se compran pocos juguetes comparados con otros países?

–España consume sólo el 2% de la cuota mundial de juguetes y es el mercado más estacional del mundo, se compra básicamente en las últimas semanas del año. Para mantener una producción estable y amortizar la inversión que supone un producto nuevo las pymes que fabrican juguetes tienen que ampliar el mercado, acudir a muchos países porque no tienen capacidad para alcanzar grandes cuotas. Estamos en más de 90 mercados internacionales.

–Éste es un sector muy exportador. ¿Hacia dónde viajan los juguetes que se hacen en España?

–El sector tiene una facturación de 1.650 millones de euros al año y aproximadamente 650 corresponden a la exportación. Un 40% de la facturación va a los mercados exteriores, fundamentalmente la Unión Europea, sobre todo, Francia, Portugal y Alemania por proximidad. Y fuera de Europa, tienen importancia Estados Unidos, México, Sudamérica...

–Por lo que comenta, es un sector que invierte mucho en innovación.

–El 60% del catálogo se renueva cada año. El ciclo de vida del producto es muy corto, el niño se desarrolla en pocos años, adquiere nuevas habilidades y quiere cosas nuevas y, por supuesto, tecnología.

–¿Cuáles son las tendencias de este año del coronavirus?

–Hemos visto un crecimiento provocado por esta situación en categorías de productos más adecuados para pasar más tiempo en casa: las manualidades, juegos de mesa, juegos de actividad interior. Sin ser las categorías más demandadas, pues éstas siguen siendo las muñecas. Los clásicos siempre están ahí arriba.

–El Covid-19 también ha inspirado juguetes: muñecos con mascarillas y kits de PCR.

–Así es y ambulancias, coches de policía y bomberos. Los héroes del momento. Los niños reproducen lo que viven. También hemos visto juguetes que fomentan y apelan a valores como la solidaridad, la integración, sostenibilidad...

–¿Imagina un mundo sin juguetes?

–El hombre desde siempre ha creado objetos para jugar y para entretenerse. Jugar es necesario porque es la forma de desarrollarse física, mental y emocionalmente. Se aprenden las reglas jugando. No hay infancia sana sin juguetes.