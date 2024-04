"Para saber si va a llover fuerte o no, no hace falta alarmar, si no que le pregunten a la gente del campo"

-¿Cómo ha vivido un meteorólogo la Semana Santa más lluviosa de la historia reciente?

-Esta Semana Santa pasará a ser recordada como una de las más lluviosas de las que se tienen datos en nuestra comunidad. Sin duda alguna, este año ha sido el más complejo en cuanto a volumen de trabajo por las inclemencias meteorológicas. No sólo la lluvia sino también el viento han factores limitantes para muchas hermandades y cofradías. Un meteorólogo, y en este caso cofrade, intenta llevarlo de la mejor manera posible siempre dentro de la incertidumbre y cambios constantes que plantea la atmósfera en primavera. Es una sensación agridulce saber con antelación que los diferentes modelos anunciaban una Semana Santa pasada por agua y que, desgraciadamente para los cofrades, acabó cumpliéndose. Por otro lado, nos ha arrojado una esperanza bastante fructífera de cara a olvidar la sequía por un tiempo.

-¿A cuántas hermandades ha asesorado?

-Esta Semana Santa hemos asesorado a 142 hermandades y cofradías de todos los rincones de nuestra comunidad, desde Huelva hasta Almería, pasando por multitud de localidades de las que desconocíamos por completo la extraordinaria iconografía de sus titulares. Ha sido todo un reto tenerlos informados a cada instante con partes meteorológicos personalizados y el contacto permanente entre ambas partes. La voz, desde el Domingo de Ramos, corrió por muchos puntos de Andalucía tras el acierto de las previsiones, hasta el punto de tener que dejar de ofrecer el servicio a multitud de hermandades que nos pedían que les atendiéramos aunque estuvieran fuera de plazo. Eso es una señal excelente de la calidad del servicio que hemos prestado pero a la vez te sientes contrariado por no poder echarles una mano.

-¿Cómo definiría la Semana Santa, desde el punto de vista meteorológico?

-En términos meteorológicos ha sido excelente para nuestros intereses debido a la abundante precipitación, que ha triplicado en muchas zonas a la media del mes de marzo. En particular, durante la Semana Santa se han recogido más de 100 litros en multitud de localidades del interior y más de 300 litros en zonas de sierra como es el caso de la Sierra Norte de Sevilla o Grazalema. Ha sido una semana en la que hemos tenido de todo, como es normal en primavera, si bien es cierto que es bastante difícil que se registren precipitaciones superiores al litro por metro cuadrado durante siete días consecutivos, y más a finales del mes de marzo. La responsable ha sido principalmente la borrasca Nelson, con un radio de acción de más de 3.000 kilómetros y que nos ha ido mandando frentes de precipitación durante varias jornadas consecutivas y que, además, venían acompañados estos frentes, por un pequeño flujo de humedad en capas bajas de origen tropical con gran cantidad de agua precipitable, que es lo que ha hecho que las precipitaciones hayan sido abundantes en toda Andalucía.

-Ha acertado usted prácticamente en todo, hemos visto incluso que le han dedicado levantás, ¿se siente usted casi una parte más de las hermandades, como si fuera un hermano más?

-En primer lugar, hay que recalcar que este servicio lo hemos dado varios compañeros, aunque haya sido yo el que haya gestionado todo con las hermandades. No es el trabajo de una sola persona, aunque sea la cara visible de las redes sociales. Aquí no se trata de acertar o no, pues la atmósfera siempre es un sistema caótico sujeto a multitud de variables que pueden hacer variar la previsión en cuestión de horas. El nivel de acierto ha sido del 92% con las hermandades que hemos trabajado, con lo cual es una magnífica noticia para nosotros, y en especial, cuando te hacen llegar cartas de agradecimiento, detalles de sus titulares, levantás… Como cofrade y creyente, claro que me siento en el plano personal como una parte importante de la hermandad. Es por eso el ofrecimiento que pusimos a disposición de las mismas, para que todas tuvieran una información veraz y sobre todo cercana, sintiéndonos parte de ellas.

-¿En qué consistía el servicio de nowcasting para las hermandades y cofradías?

-El nowcasting es un término inglés para obtener una previsión a muy corto plazo, de entre 0 y 6 horas y que, según la OMM (Organización Meteorológica Mundial), describe con el máximo detalle a escala local las condiciones atmosféricas presentes y emplea datos de radares, satélites, redes de detección de descargas y otras técnicas de teledetección para predecir fenómenos meteorológicos en tiempo real. Desde el contrato entre ambas partes, durante la tarde anterior al día de su estación de Penitencia, se les envía a cada Hermandad un informe preliminar con los detalles horarios de su recorrido y la situación del tiempo esperable. Durante la mañana de día de su salida, ya estamos en pleno contacto, informando a cada instante de cuantos cambios vayan produciéndose en la previsión aportando imágenes apoyadas en un texto explicativo de radares, satélites, descarga de rayos… Todo esto actualizado por nuestro equipo. Hemos tomado la palabra en la mayoría de los cabildos oficiales de salida para mostrar la última hora de las previsiones. A las hermandades que salieron las informamos por vía telefónica 40 minutos antes de que lloviera para que pudieran tomar una decisión adecuada. En resumen, es un servicio pionero en Andalucía que no se limita a dar porcentajes de lluvia a determinadas horas, sino que está en permanente contacto con la hermandad aportando datos fáciles e intuitivos para que puedan tomar la decisión acertada.

-Y también hubo alguna cofradía que desoyó sus consejos y luego se equivocó, ¿le echan las culpas después al meteorólogo?

-En nuestro caso particular, solo hubo una cofradía que desoyó nuestros consejos pero no fue tan así. Recibidos todos los partes, habiendo hablado en el cabildo de oficiales de junta, se explicaron los últimos detalles de cómo se planteaba la jornada. Ocurrió que, minutos antes de la salida, llegó otra información de otra entidad meteorológica más relevante y de carácter público estatal que manejaba una mejoría notoria hasta una determinada hora. La hermandad se dejó guiar por esa previsión de última hora de ese organismo y se mojaron bastante. Aún así, la decisión de su junta de gobierno es soberana siempre. Claro que no nos echaron las culpas; es más, a partir de ahora se van a regir por nuestro servicio y no por otros. Ese es un problema común en muchas hermandades, manejar varias previsiones de distinta índole y procedencia, entre tantos nervios previos a la salida, puede llevar a confusión como así finalmente ocurrió en este caso. Es más, si el error fuera nuestro en la previsión, la devolución del importe de nuestro servicio estaba incluida.

-De Andalmet llama la atención la explicación clara y coloquial de los fenómenos meteorológicos, ¿al gran público le hacía falta que alguien utilizara expresiones como "la traca final" o "lluvia de la que empapa" y no tanto término técnico?

-Esta respuesta es fácil. Andalmet nace con la única intención de tener nuestro propio servicio meteorológico privado, como existe en otras comunidades y específico de nuestra tierra, y aquí se trata de no engañar al consumidor final de nuestro producto. Andalucía, por desgracia, es una tierra olvidada por parte de los medios que informan del tiempo a escala nacional, siempre pasamos de largo. Era una necesidad y a la vez un reto dadas las trabas que suelen ponerte en estos casos cuando ya existe una entidad pública como la Aemet. Teníamos claro que, para el público en general, el que está a pie de calle, lo que le interesa es saber la realidad de una manera sencilla o locuaz. Hablar de tecnicismos (ciclogénesis explosivas, Danas, río atmosférico…) está muy bien, pero a la gente lo que le interesa es lo que nos interesa a todos al fin y al cabo, entender de una manera fácil si va a llover, va a hacer viento, calor, frío… Para saber si va a llover fuerte o no, no hace falta alarmar a la población como ocurre hoy en día con los medios de comunicación cada vez que se acerca una borrasca normal y corriente de las de toda la vida, si no, que le pregunten a la gente del campo.

-Sus vídeos son cada vez más seguidos, sobre todo en Instagram, ¿cómo ha ido la evolución de seguidores en Semana Santa?

-Hoy en día las redes sociales son una parte de nosotros, nos guste más o menos pero esa es la realidad. Cada jornada consultamos en nuestros dispositivos móviles multitud de cosas y ¿por qué no íbamos a tener el tiempo de Andalucía también? Nuestras redes sociales han crecido en Semana Santa como ocurre cada año, si bien es cierto, que dados los pronósticos que se vaticinaban para esta Semana Santa, el crecimiento ha sido exponencial. En tan solo una semana hemos crecido en más de 8000 seguidores, a los cuales les estamos agradecidos y como solemos decirles, "sean bienvenidos a vuestra casa, vuestro tiempo es nuestro tiempo".

-Recordemos que el lunes antes de la Semana Santa, algunas predicciones, incluso la oficial de Aemet, auguraba un inicio de Semana Santa sin lluvia, ¿tiene sentido hacer predicciones a más de una semana vista en estas fechas?

-Desgraciadamente es algo que no llegamos a entender desde nuestros conocimientos. Aemet auguraba temperaturas cálidas y un inicio de la Semana Santa estable y sin precipitaciones. Todos, absolutamente todos, sabíamos que eso no iba a ser de esa manera. Es cuestión de mirar el por qué de esas afirmaciones tan desacertadas viniendo de un organismo público de carácter estatal. ¿Quizás por el turismo y el miedo a cancelaciones? Podría ser objetivamente. En cualquier caso, se pueden hacer previsiones con más de una semana de antelación siempre y cuando la atmósfera tenga condiciones suficientes de estabilidad y no entre en juego ningún escenario de perturbación que pueda modificar los pronósticos en las siguientes jornadas. Para que todos lo entendamos, siempre es más fácil predecir la estabilidad que la inestabilidad como sus propias palabras indican. Una atmósfera inestable es más caótica y por tanto, más difícil de predecir con tiempo. Nuestra filosofía es clara: hasta que no se sepa con seguridad alguna previsión, no la ofrecemos a ninguno de nuestros clientes, así se evita este posible caos y desinformación que hay actualmente.

-¿Qué hace un meteorólogo cuando no es Semana Santa? Quiero decir, ¿es rentable este trabajo?

-En nuestro caso particular, no vivimos de la Semana Santa. Recordemos que lo de este año es algo excepcional. Lo normal es que te pueda llover una jornada o dos pero siete días consecutivos es prácticamente imposible. Este trabajo es rentable siempre y cuando ofrezcas una información veraz y tengas un trato cercano con los clientes. A lo largo del año trabajamos diariamente dando servicio a empresas privadas del ámbito de las energías renovables, tanto solar como eólica con partes personalizados de cada jornada para así ellos poder estimar la cantidad de producción que van a obtener. Trabajamos con el sector agrario con informes cada 15 días o mensuales organizando sus períodos de siembra, abonado, cosecha, aplicaciones foliares para control de plagas y enfermedades; con diversas compañías de seguros ante situaciones de fenómenos adversos que pueden provocar inundaciones, rotura de mobiliario por viento o granizo… También tenemos un servicio de eventos para caterings y wedding planer o para cualquier ciudadano que lo necesite, para que no falle nada en esa jornada tan especial en la que celebramos algo.

-¿Se atreve a hacer alguna predicción genérica sobre cómo será la primavera en Andalucía?

-Ahí no podemos pillarnos los dedos. Por ahora lo único que podemos decirles es que la primera quincena del mes de abril está siendo seca y con temperaturas por encima de los valores normales para la época del año. Hablar más allá es una quimera.