Con la obra 1369 (Algaida), Juan Rey (Sevilla, 1953) ganó la vigésima edición del Premio de Novela Ciudad de Badajoz. Es la historia de Pedro I de Castilla, "un amante apasionado y un sanguinario guerrero'. Es doctor en Comunicación y en Filología. Ha escrito poesía. En 1991 ganó el premio de novela Andalucía con Un hombre cualquiera. Con Nuestro amigo Mustafá obtuvo en 2008 el VI Premio Iberoamericano de Relatos Cortes de Cádiz. También es autor de la novela El manuscrito de Ómniums Sanctórum. Entre Semana Santa y Feria, se escapa a Olvera.

-¿Qué pasó en 1369?

-La famosa noche de marzo de hace 650 años pasaron muchas cosas. Un cambio de dinastía, una conjura contra la legalidad.

-¿Vio ahí una novela?

-La historia de Pedro de Castilla me persigue desde que era adolescente. Empecé a escribirla, no daba con la tecla. Un amigo me dijo que hiciera un guión, estudié guiones, la volví a dejar. Se cruzó otra novela, un libro de relatos, hasta que el Miércoles Santo de 2014 iba en mi moto y una señora se saltó un semáforo, me rompió la tibia y estuve siete meses escayolado. Era un problema mecánico y de tiempo.

-La palabra "cruel" aparece en la página 373. ¿Cruel o Justiciero?

-No se lo llamo yo, se lo dice el Papa. Era hijo legítimo de Alfonso XI, que con su amante, Leonor de Guzmán, tuvo otros once hijos. Los bastardos no podían heredar la corona. La argucia de Enrique, su hermanastro, es llamarle tirano, matar a un tirano no es magnicidio, y le dice judío, enemigo de la Iglesia.

-¿El Alcázar su refugio?

-El Alcázar que conocemos es el que diseñó Pedro, con los alarifes nazaríes.

-¿Sus aliados?

-Las alianzas fluctuaban. Mohamed V, el rey de Granada, lo mismo se alía con Pedro que con Enrique.

-¿Fue la primera guerra civil entre españoles?

-Hay muchas teorías. Las cifras son las mismas. 1369 y 1936. No fue la primera guerra civil porque España no existía como tal. Es una de las muchas guerras civiles en la península ibérica con tres Pedros: Pedro el Cruel; Pedro de Aragón, el marido de su tía Urraca; y su tío Pedro de Portugal.

-¿Un tiempo terrible?

-Los niveles de violencia de Pedro están dentro de los parámetros del nivel de violencia de la época.

-Carande había estudiado a los Trastámara...

-A Enrique de Trastámara le decían Enrique de las Mercedes porque tuvo que devolver todos los favores.

-La novela es un compendio de topónimos...

-Pedro I cogía un caballo y a los seis días estaba en Bilbao. Su padre lo instruyó en las armas y también en las letras con el libro El Reglamento del Príncipe. Para su desgracia, se muere cuando tenía 15 años.

-Tiene rasgos de Lope de Aguirre y de Fitzcarraldo...

-Un tipo loco que no se fía de nadie. Un personaje para otra película de Herzog.

-Los lugares de las batallas, de los amoríos y las traiciones son ahora la España vacía o vaciada...

-Por temas de Universidad viajo a Burgos y a veces me pregunto cómo esa tierra consiguió lo que consiguió. Conquistó todo un continente y hoy no es nada.

-Valladolid era el centro de todo. Donde va Magallanes a vender su viaje...

-No existía una capital como la entendemos hoy. La capital militar era Sevilla. Faltaba por conquistar el reino de Granada y Sevilla era la frontera.

-En la constitución de las Cortes ha habido fracturas, ataques a la legalidad.

-No he querido ver el Telediario. No tenía ganas de escuchar a los independentistas. Me parece escandaloso unos tipos que están contra el país y que se presentan y cobran de él.

-Pedro no era nombre de rey...

-Llegaban más los Fernando, nombre de su hermano mayor, que murió, los Alfonso, los Sancho.

-Tuvo al Papa en contra...

-El Papa de Aviñón, el del cisma. Pedro reina en plena Guerra de los Cien Años. Inglaterra se enfrenta a Francia, aliada del Papa, por el control del canal de la Mancha. Castilla tenía una flota fabulosa para la exportación de lana a los Países Bajos. Los ingleses necesitan esos barcos para luchar con los franceses.

-¿Y la familia del rey?

-Sus hijas salen en los Cuentos de Canterbury.

-Hay una traición digna de obra de Shakespeare...

-En el encuentro de Constanza y Urraca me he inspirado en un pasaje de Ricardo III.

-¿Leyenda o realidad?

-Hay muchísimas leyendas. Yo sólo utilizo una, y por la mitad, la de las naranjas enteras y partidas.

-¿Sus alas y aliados eran Portugal y los nazaríes?

-El enemigo-enemigo es Aragón. Con su flota, Pedro domina Valencia y sitia Barcelona.

-¿Es vigente su historia?

-Me interesa más la versión romántica.

-¿Hay perdón en el Cruel?

-Pedro le perdona muchas veces a Enrique; éste no tiene piedad con los hijos de su hermano. Por eso Pedro manda a sus hijas a Inglaterra.

-¿Es novela histórica?

-Si nos ponemos a hablar de novela histórica no acabamos nunca. A mis alumnos les he dado quince definiciones distintas. Manda la novela decimonónica, se sigue con las pautas de Los Tres Mosqueteros o Los Miserables. El gran mérito de la novela latinoamericana, con El siglo de las luces de Carpentier a la cabeza, es que usaron la técnica del boom para la novela histórica. No tiene nada que ver con esas historias de aventuras de espadachines, y no quiero nombrar a nadie.