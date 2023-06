“¡Obvio! quiero repetir la experiencia con Bad Bunny”

Julieta Venegas vuelve a la capital andaluza, que pisó por primera vez allá por 1998. El 4 de julio estará en el Icónica Sevilla Fest 2023 con los temas de su nuevo disco Tu Historia, que salió en noviembre. La charla por videoconferencia con la compositora, que nació en California (Long Beach, 24 de noviembre de 1970), se crió en Tijuana (México) y actualmente vive en Argentina con su hija, tuvo un momento entrañable: cuando su hija apareció para saludar a su madre. Le encanta venir a España de vacaciones con su hija a pasar un tiempo largo en una ciudad y disfrutarla, como buenas urbanitas. Su comida preferida es la mexicana, unos taquitos de frijoles, aunque desde que está en Argentina valora el sabor de la comida coreana, y su bebida preferida es el vino y el mezcal.

-Vuelve a Sevilla de gira....

-Siempre me inspira felicidad. Me gusta muchísimo Sevilla y Andalucía. Me parece que la gente tiene una felicidad de vivir con la que me identifico mucho y que me gusta poder compartir. Y qué mejor que tener este marco para poder compartir música y para poder cantarles. Después tomamos riquísimo y la gente es hermosa ¡Qué te puedo decir. Es puro disfrute!.

-Háblenos de su nuevo disco ‘Tu Historia’

-Es la columna vertebral de esta gira. Algunas canciones de las antiguas las rearreglé, les hice como un remix para alinearlas con un sonido más hacia el sintetizador. El año pasado presenté la gira con el trío contrabajo, piano y batería, y ahora le di una vuelta para alinearlo más con el sonido de Tu Historia.

-Comparte cartel con el grupo colombiano Bomba Estéreo, ¿cómo los definiría?

-Sí, me encantan. Hemos compartido escenario en España y en Colombia. Siento que ellos han encontrado un balance entre lo muy latino con la tierra y son una fiesta en vivo, muy divertidos.

-Rosalía también le encanta...

-Jaja, sí, mucho, ya lo he dicho. (más risas) Puedo parecer la loca patética de Rosalía, pero sí sí...Hay muchos artistas españoles de los que siempre me sorprende lo rápido que van.

-¿Qué le transmite Rosalía?

-Más que nada ella como artista me parece superinteresante porque siento que une un gran talento (una voz muy especial y muy expresiva) al trabajo de ella como productora. La admiro un montón: está enfocada y segura de lo que hace y va creciendo como artista. Yo también quiero llegar a ese punto en donde yo decido absolutamente todo. Pero bueno, hay un montón de artistas jóvenes muy nuevos que me gustan en España, como Judeline, Rusosky, Kora...

-¿Y qué me dice de Bad Bunny? ¿quiere repetir la experiencia?

-¡Obvio, quiero repetir! Siento que la experiencia para mí fue muy enriquecedora porque cuando Tainy, el productor de Bad Bunny, me invitó me despertó unas ganas de compartir y colaborar desde la composición, no solo desde cantar una canción escrita ya por alguien.

-Les quedó perfecta la canción

-Sí, a mí la combinación me encantó también.

-¿Ha podido conocer ya en persona a Rosalía y a Bad Bunny?

-No, no los conozco a ninguno de los dos personalmente. Con Rosalía nos hemos escrito mensajes y yo le digo ¡Te amo, te amo, te amo! (risas) y la he visto en vivo dos veces. A Benito lo fui a ver tocar en vivo. Da gusto compartir música ¿sabes? Ese es un lado muy bueno de las redes sociales: conocer a gente con la que quieres colaborar. Por ejemplo, Sen Senra también me invitó a colaborar con él, soy muy fan y nos conocimos en México después de haber colaborado.

-Cantante, compositora, multinstrumentista, productora, actriz y activista mexicana...¿qué es lo que mejor la define?

-Jajaja...¡no soy actriz! porque fue una vez y eso no cuenta. Tampoco soy activista porque sé muy bien lo que es una activista. Creo que lo que mejor me define es compositora y música: me dedico a la música desde muy chica, compongo canciones desde mi adolescencia y publico discos.

-Es fascinante la historia de su hermana gemela, alguien físicamente igual a usted pero con una vida tan diferente y con una normalidad que no es la suya, ¿cómo vive eso?

-Pues, no solamente por mi hermana sino por mi familia. Yo me siento muy normal y vivo como una persona bastante normal, un poco aburrida a veces, pese a que muchas personas piensan lo contrario si te dedicas a la música y estás en los escenarios. Y en realidad no es así. Para mí siempre ha sido muy importante el cable de tierra que me da mi familia porque no soy capaz de separar el estar con ellos con el hecho de subirme a un escenario. Para mí la música es mi oficio, es a lo que me dedico y me encanta ser, pero nunca me la he creído. Nunca he creído que yo soy mejor que otra persona o mejor que mi hermana porque se dedica a dar clases en un colegio.

-Los conciertos, ¿los prefiere más íntimos?

-Me gustan los conciertos chiquitos, los teatros, las salas de conciertos... Cada espacio tiene su particularidad. En los festivales hay una cosa muy divertida: cantar lo más conocido que tienes para que la gente lo disfrute. Pero también hay algo en la intimidad de los teatros porque siento que puedo ir más hacia la sutileza de canciones que a lo mejor no se conocen tanto y que la gente puede tener curiosidad de conocer. Así que bueno, me gustan todas las opciones, la verdad.

-Si tuviera poderes o una varita mágica ¿qué desearía para México y para Tijuana, el lugar donde se crió?

-Me gustaría en Tijuana una mejor estructura para recibir a los migrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos. En la actualidad, no hay nada que los pueda cobijar y acoger. En México también pasó que empezó a desbordarse mucho. Me gustaría que la gente se acuerde de que la migración existe de toda la vida y que los migrantes son personas que están buscando una vida mejor y quieren dejar atrás el hambre y los problemas de su país.

-De todas las canciones que ha compuesto ¿con cuál se queda?

-Cada vez que me siento a escribir una canción estoy contando algo que surge de una cosa mía, de la manera en que me van las cosas, de lo que pienso y siento. Todas tienen algo que ver conmigo. Últimamente La Nostalgia me gusta mucho. Fue la primera que escribí en el grupo de canciones para este disco y en ese momento estaba extrañando muchísimo a mi familia y a mi ciudad, a Tijuana, y la escribí sobre cómo a veces se me olvida que hay ese dolor de extrañar, esa añoranza por algo que fui en un lugar a donde no puedo ir o no puedo acceder. Pero tiene que ver también con esos espacios a los que ya no podemos volver porque ya no somos esas personas. Me gustó mucho cómo creció esa canción y cómo llegó a puerto tan linda.