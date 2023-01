"Lola Flores sabía pasar página"

Un vida entregada al corazón. La sevillana y chipionera adoptiva Marina Bernal es una de las redactoras andaluzas dedicadas al mundo de los famosos más conocidas tras más de 30 años de trayectoria en revistas, periódicos y también en cadenas de TV. Es una colaboradora habitual de los magacines de Canal Sur. Fotógrafa y redactora, es autora tanto de libros personales, Anónimos infinitos, como de semblanzas entre las que están Lola, el brillo de sus ojos, Canta Rocío, canta o Soy Raphaelista.

–Estamos a punto de conmemorar el centenario de Lola Flores. Para sumarse a la celebración escribió Lola, el brillo de sus ojos ¿Lola habría escrito canciones de despecho como las de Shakira?

–Uno de los vídeos más visto de Lola Flores es su interpretación de la ranchera Ojalá te vaya bonito, de José Alfredo, y que no está editada en disco. Todo ese tipo de canciones de amor y desamor, despecho, historias prohibidas, forman parte de la copla. Shakira lo ha actualizado y ha sido más explícita sobre a quien las dedica. Muchas coplas están versadas en situaciones reales, pero se guardaron en secreto.

–¿Y Lola, que sufrió lo suyo en el amor, habría cantado a la cara sus sinsabores?

–Lola era vehemente y apasionada pero era disfrutona. Eso significaba tener capacidad para alejar los rencores. Retomaba la relación y la cordialidad con quien fuera necesario. Ella mantuvo encuentros con Manolo Caracol años después de romper. Sabía pasar página y era una mujer muy sana.

–¿Reñiría con la familia?

–Como todo el mundo, pero sin llegar a extremos de causar conflictos. Ella se preocupaba para que reinara el buen ambiente a su alrededor. Y se llevaba bien con todas las compañeras.

–Tal vez se le atragantó algo Isabel Pantoja...

–Viendo las dos personalidades, Isabel Pantoja no es una persona de amistades, es muy reservada. Y Lola era lo contrario. Lo que podía tener con ella, durante un tiempo, era que pensara que pudo hacer daño a su hija mayor por Paquirri. Pero hasta Lolita, después de los años, mantiene un vínculo sincero con Isabel. Lolita se parece mucho a su madre. Es la que más convivó con ella. El temperamento de Lola, la energía en el escenario, es más visible en Rosario. Antonio era más tímido y no entraba tanto en la onda mediática.

–¿Y qué cantaría Lola en el año 2023?

–Hablaría de todo lo que es tendencia porque ella siempre fue así. Tocaría el tema del poliamor, del maltrato, de la desproteccion de la infancia. Fue precursora de hablar de las enfermedades mentales. Precisamente cuando en la entrevista conJesús Quintero ella habla de que “el brillo de los ojos no se opera” estaba hablando de sí misma sobre la armonía, de sentirse bien para proyectarlo personalmente en su contacto con los demás. Lola habría estado a favor de los retoques pero se preocuparia de esos jóvenes que son capaces de todo por sentirse mejor con otro aspecto a cualquier precio.

–Era terapeuta.

–Revelaba que se llevaba noches enteras hablando con su hijos. Era una magnífica consejera, preocupada por la vida. Su hijo Antonio tenía esa misma preocupación. Charo Reina recuerda que le comentó al mirar tanto el reloj que se lo quitara porque no te tiene que dominar el tiempo, sino el corazón. Se lo dijo Antonio y Charo Reina nunca lleva reloj en su memoria.

–¿Cómo va a vivir usted el día del centenario de Lola Flores, el día 21?

–Hemos sacado una edición especial del libro. El sábado 21 lo voy a pasar en Jerez, con Pepe Da Rosa y Ana Carvajal con Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, ante el púbico. También apareceré en Los reporteros, con Mabel Mata, para hablar de Lola.

–¿Por qué ahora Lola Flores es casi tan popular como cuando estaba en vida?

–La gente no se cansa de saber más sobre Lola. Hubo cosas desapercibidas sobre ella en su momento que ahora vuelven a llamar la atención. Era pintora y también diseñadora de joyas. Se verán en el museo en Jerez todas esas piezas que llegó a diseñar. Lució joyas suyas. Tenía muy claro cómo vestir en la calle y en los escenarios y confiaba en sus tres modistos de cabecera: Tomás Díaz, de Granada, que es el autor de la bata negra que aparece en Sevillanas, y que se exhibirá también en el museo; Justo Salao de Huelva, que confeccionó la bata blanca de las fotos en la playas de Cádiz; y Pepín Castillo, de Sevilla.

–¿Por qué está tan vigente?

–Era una mujer impulsiva e intuitiva. Su felicitación en el Especial Nochevieja del 74 sigue compartiéndose cada año. Sus hijas dicen que la reciben por decenas de contactos por lo viral que es ese vídeo cada 31 de diciembre.

–Ella pertenecía a una generación anterior pero también forma parte de esos buenos años musicales de los años 70 y 80.

–Era un personaje de gran popularidad mucho antes de la televisión, pero también la pantalla de casa le permite recibir el cariño del público. Por eso parece coetánea de una generación tan genial de artistas como Rocío Jurado, Raphael, Julio Iglesias. Son otros nombres que siguen siendo referentes a día de hoy. No ha habido otra generación tan destacada de artistas y talento.

–En realidad no recordamos una respuesta discordante de la gran jerezana.

–Ella tenía opinión de todo pero si algo le podía incomodar respondía con todo el arte. Era una habilidad muy valiosa. Pocos personajes públicos la dominan. Nunca tuvo una respuesta fuera de lugar. Nunca habló mal de ninguna compañera ni se enfrentó a ningún periodista. No tenía temas tabú. Siempre tenía su opinión propia pero nunca respondió con un desaire hacia nadie.

–¿Y habría cantado a la novia de un ex?

–No. No habría cantado contra Clara Chía de haber sido Shakira porque a Lola no le hacía falta compararse con nadie. Ella se sentía única. Le habría respondido a su ex con “tú te lo pierdes”, pero no se habría comparada con quien estuviera al lado de él.

–Era una mujer segura de sí misma, pero tuvo sus batacazos y vaivenes.

–Salía adelante porque ella nunca tenía miedo, como confesó tantas veces. Llamaba la atención y pisaba fuerte. En el escenario se sentía empoderada y se sentía representante de España allá donde fuera, de ahí su sentimiento tan pasional.

–En vida, donde se bromeaba tanto con su edad, tuvo muchos detractores que ahora, en las redes, serían ‘haters’.

–Lola lo pasaría en grande en las redes. Respondería sin problemas. Habría disfrutado mucho con los foros de ahora. Por su carácter sería una gurú: sin miedo y sin complejos sería una persona muy influyente.