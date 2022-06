Marta Velasco: "Estamos interesados en contar historias que sirvan para algo"

La imagen de Scarlett O´Hara jurando que nunca volvería a pasar hambre es la escena cinematográfica favorita de todos los tiempos de Marta Velasco, una sevillana que lleva 18 años haciendo posible otras imágenes imborrables. No en vano, 3 premios Goya y 19 nominaciones, 4 Premios Feroz, 1 Premio Forqué, 15 Premios Asecan, entre otros galardones, avalan la trayectoria de Áralan Films, la productora que Velasco, presidenta de la joven Academia del Cine Andaluz, fundó con Gonzalo Bendala para sacar adelante películas como Intemperie, Oro o Quién te cantará y que ha estrenado recientemente La maniobra de la tortuga, dirigida por el jerezano Juan Miguel del Castillo.

–¿Qué hace un productor?

–Efectivamente es un oficio muy desconocido y, a veces, poco valorado. La productora, como es mi caso, es el corazón de los cimientos de una película, de una serie, de un proyecto audiovisual. Antiguamente, el resto del equipo creativo le llamaban el empresario, ¿no?, el que conseguía el dinero y poco más. Ahora hay muchos productores, entre los que me incluyo, que están muy vinculados a la parte creativa. Colabora con el director para montar el puzle del equipo y también consigue la financiación, participa en la elaboración del producto y, cuando la película está hecha, también está involucrado en la fase de venta, de distribución... Es un trabajo muy laborioso, tienes que controlar aspectos de finanzas, administración, asuntos legales y apoyar a la parte creativa. Es muy vocacional, te tiene que gustar mucho para dedicarte a esto.

–¿Cuántas veces al día le suena el teléfono?

–(Ríe) ¡Incontables! Muchísimas veces. Tantas que en ocasiones no puedo ni contestar.

–¿El productor nace o se hace? Quiero decir, ¿es importante venir de familia con lazos en el cine?

–En mi caso, mi familia no tiene nada que ver con el cine, pero sí es cierto que cuando empezaba, hace cerca de 20 años, me solían hacer dos preguntas, una, que si era actriz y la otra que de qué familia venía. Así que supongo que, bueno, ayudará tener vínculos pero no es ese mi caso.

–Porque el suyo es...

–Pues nunca se me había pasado por la cabeza que podía llegar a ser productora pero cuando lo conseguí me di cuenta que era mi vocación. Yo estudiaba Filología Inglesa y me fui de Erasmus a Oxford, después pasé un tiempo en Londres y allí hice un curso audiovisual que fue el que me plantó el gusanillo. Cuando volví a España ya lo tenía en la cabeza, conocí a mi socio y en 2004 ya montamos Áralan Films. Alguien me dijo que esto era una carrera sin fondo, y así ha sido, pero me encanta.

–¿Qué tiene que tener un proyecto para que la enamore?

–Bastantes cosas, pero, sobre todo, me tiene que tocar en lo personal porque en todos los proyectos pongo parte de mi corazón, de mis emociones. Es la única manera, si no es así creo que sería imposible porque hay momentos tan duros en todo el camino de sacar adelante una producción que si no le pones pasión y corazón es complicado. Y después pues están los elementos que rodean al proyecto. Que te ilusione la dirección, el reparto y, por supuesto, la historia. Ahora en Áralan estamos muy interesados en contar historias que sirvan para algo, que dejemos huella, como es el caso de La maniobra de la tortuga, que tiene un mensaje clarísimo a nivel social. Eso sin desdeñar la faceta del entretenimiento, porque no olvidemos que la gente va al cine a entretenerse.

"Antes había menos receptividad a dejar en manos de una mujer la estructura financiera de una película"

–Con ‘La maniobra de la tortuga’ cumplen ambos objetivos, el social y tener al espectador pegado a la pantalla con un thriller...

–Nosotros estamos muy contentos porque Juan Miguel (del Castillo) ha sabido adaptar la maravillosa novela de Benito Olmo. Esta no ha sido una película fácil pero el resultado creo que está a la altura. Tenemos al autor de la novela muy contento, y eso era importante para nosotros, y también creo que Juan Miguel ha podido darle su personalidad a esta historia de cine negro, policíaca, con un transfondo social como sólo sabe tratarlo Juan Miguel, con esa sensibilidad que tiene para contar la violencia machista desde muchos puntos de vista. Y, encima, Cádiz, un Cádiz tan luminoso como sombrío...

–Coincidieron en la cartelera con ‘El universo de Oliver’ de otro realizador andaluz, Alexis Morante. ¿Esto es síntoma de que algo bueno está pasando en nuestra industria?

–Yo le tengo muchísimo cariño a Alexis y se merece todos los éxitos que consiga porque tiene mucho talento y ha trabajado mucho. Y lo que pasa en Andalucía es que está floreciendo todo el trabajo de nuestros talentos, todo el apoyo institucional también. Es el momento del cine andaluz porque desde hace ya tiempo el resto del mundo miraba para acá. Tenemos que estar muy orgulloso de nuestra tierra.

–María Luisa Gutiérrez, Emma Lustres, Pilar Benito, usted... ¿Eran tantas las ‘jefas’ del cine español cuando usted empezó?

–Como te decía, al principio cuando iba a presentar un proyecto me preguntaban si era actriz... Tengo tantas anécdotas y algunas tan delicadas... Pero creo que es mejor mirar hacia delante... El panorama ha cambiado en 180 grados, ha habido un cambio abismal, pero hay que seguir trabajando porque conseguir veracidad es un trabajo diario, alguien me dijo que eres lo que es tu última película, y así es. También es cierto que una mujer tiene que demostrar más que un hombre. Antes, incluso existía menos receptividad a dejar en manos de una mujer la estructura financiera de una película de cierto presupuesto pero, afortunadamente, eso está cambiando gracias a las compañeras que has nombrado y a otras como María Zamora, que se ha llevado el Oso en Berlín con Alcarràs, dirigida por Carla Simón, otra mujer con gran talento.