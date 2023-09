Mikecrack: "Hasta hace relativamente poco el trabajo de youtuber estaba muy infravalorado"

Miguel Bernal Montes (Madrid, 1993) ha conseguido ocupar el primer puesto del podio de los youtubers más seguidos en España con la friolera de 43,7 millones de suscriptores en su canal. Mikecrack, que así prefiere que lo llamen, ha fraguado su posición gracias a sus vídeos musicales, de gameplay y, por supuesto, de animación. Con su serie Las perrerías de Mike, el joven –que cursó la carrera de Biotecnología– ha cosechado millones de fieles en todo el mundo. Ahora lleva esta serie al teatro como una experiencia totalmente inmersiva. Una gira que comenzará el domingo en el Cartuja Center (Sevilla) y que visitará el Palacio de Congresos de Granada en marzo.

-Para los que no lo conozcan, ¿cómo empezó y cómo ha sido el recorrido hasta llegar al podio de YouTube?

Mi familia y mis profesores siempre han dicho que de niño era extremadamente creativo e inquieto. Pero había una explicación: a la edad de 9 años me diagnosticaron Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Con la ayuda de especialistas y de medicación controlada, logré sacar adelante todos los estudios.

Estaba estudiando la carrera de biotecnología en la universidad cuando YouTube se cruzó en mi camino. Sin embargo, no fue hasta que empecé a estudiar un Máster cuando decidí que quería ser youtuber: por las mañanas iba a clase y, al llegar a casa, grababa una partida del videojuego Minecraft y la subía a la plataforma. A mis padres no les gustó la idea, pero los buenos resultados me permitieron pactar con ellos un plazo de un año de dedicación intensiva a YouTube para lograr unas metas muy ambiciosas, a cambio de terminar el Máster.

A pesar de ser unos objetivos muy exigentes, los dupliqué en menos de un año. Y así inicié mi andadura por YouTube.

¿Ha cambiado la percepción social de su profesión desde que comenzó hasta ahora?

-Sí, ahora está mucho más normalizado y aceptado. Hasta hace relativamente poco era un trabajo muy infravalorado: el youtuber era un vago que se pasaba el día jugando a videojuegos en su casa.

-¿Cree que su trabajo es el gran sueño americano como muchos piensan?

Sí, vivir de esto es un sueño, pero te tiene que gustar de verdad porque desgasta mucho. No te voy a engañar, hago lo que me gusta y la gente que me sigue me lo agradece un montón. A diario recibo miles de comentarios muy positivos de gente agradecida porque les entretengo con mi contenido. No obstante, mucha gente quiere vivir de esto porque parece el trabajo de moda, pero muy pocos lo consiguen porque hay que tener mucha dedicación, tener suerte y hacer las cosas bien.

-¿Qué es lo que más le desgasta?

El estrés del día a día. Tengo muchos proyectos en marcha y trabajo con plazos muy cortos. Además, no hay vacaciones. Si quieres tomarte unos días de descanso, debes dejarlo todo preparado. Cuando me cojo vacaciones, trabajo intensivamente los días previos (llegando incluso a estar algún día sin dormir) para dejar programada la publicación de contenido durante mi ausencia. También desgasta mucho esa sensación de ser un trabajo infinito: todos los días hay que pensar ideas nuevas, editar vídeos y crear contenido nuevo.

-Gran parte de su audiencia es el público infantil, ¿es más difícil crear contenido teniendo en cuenta este factor?

No, no considero que sea más difícil crear contenido para niños. Simplemente hay que tener en cuenta que te tienes que adaptar: hay que cuidar el lenguaje, tener cuidado con las formas de expresarte, ser un poco responsable con las cosas que dices e intentar transmitir buenos valores. Al menos es lo que yo trato de hacer.

-El domingo estrena espectáculo en Sevilla, ¿cómo ha trasladado al escenario su serie de animación?

-Creo que hemos creado algo muy original. Hemos conseguido llevar las nuevas tecnologías a un formato tan tradicional como es el teatro, fusionando los dos mundos mediante una representación en vivo con una gran pantalla detrás. Se trata de una experiencia inmersiva, porque la animación y la acción del escenario no suceden de forma separada, sino que interactúan entre ellas. Los personajes entran y salen del mundo animado. Queremos acercar la serie a los seguidores y, para ello, hemos incluido las canciones más conocidas del canal. Así el público puede cantar con los personajes de la serie en vivo y en directo.

-¿Por qué ha elegido este formato en lugar de otros como una película?

La idea original era hacer una película. Y es entonces cuando L.A. ROCK nos propuso llevar la serie animada Las Perrerías del Mike al teatro, algo que nos pareció muy buena idea por lo que he comentado antes. No obstante, no hemos descartado la idea de hacer una película en un futuro.

-Es el número 1 en YouTube, ha escrito un libro, ahora lleva su show en vivo, ¿cuál es el siguiente paso?

-Número 1 en YouTube España, el siguiente paso es ser el número 1 de habla hispana. Pero siempre habrá una meta por delante, soy muy inquieto y un auténtico experto en complicarme la vida. Escucho todas las propuestas que me llegan y siempre aparece alguien con algún proyecto interesante.