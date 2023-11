Oriana Severino: "Las tortillas te lo resuelven todo, no hay receta igual"

Colombiana, "cosecha del 83", criada en Canarias donde su familia tenía un restaurante donde también trabajó. Se licenció en Marketing y Publicidad aunque se dedicó de lleno a la restauración y le dio tiempo para formarse en Administración y Finanzas. Está en las redes sociales desde abril 2019 con el perfil @tasty_hunting que ya suma más de un millón de amigos. La pandemia la encontró haciendo recetas y acaba de publicar con Planeta 'Cocina sano y sin complicaciones'. Está preparando a fuego lento un proyecto teleivisivo. -Así es el siglo XXI. Ha colgado un vídeo y, cuestión de algoritmos, no termina de entrar todo el público que esperaba ¿se obsesiona, se pica, se resigna? -Lo de instagram depende del día que te coja. Si algo no ha funcionado, miro cosas para ver qué ha podido pasar. Decido que voy a hacer otras piezas con los ojos cerrados. Pero me voy a dormir y ya veremos al día siguiente. Hay más días y oportunidades.

-¿Qué ha desayunado?

-Frutita, jamón en una tostada integral y unas cuantas tilas porque estoy nerviosa con lo del libro.

-¿Dónde se encontraba usted antes de dedicarse a las recetas en las redes?

-Yo soy colombiana, adoptada en Canarias y de ascendencia italiana. Desde muy pequeñita mi padre, que era cocinero, me inculcó su pasión por la comida y por la cocina. Tuvo incluso una fábrica de pasta artesanal y regentamos un restaurante común. Disfruté mucho de su trabajo.

-Entonces en usted se unen Italia y España. Le diría que son los países que han enseñado a comer bien, con permiso de Francia.

-Son los países de la dieta mediterránea y llevan más de dos mil años haciéndolo. Cada vez que salgo me digo, la cocina de aquí está bien, pero el producto y el concepto de la dieta mediterránea, sin duda, es superior.

-En su país natal hay mucha huella española, andaluza. Los molletes allí son los panes árabes...

-Hay cosas de la gastronomía que por supuesto unen Colombia con España, pero según vas bajando en el mapa hay muchas judías, arepas con los productos de allí.

-Y de aquí ¿con qué producto se queda?

-Por supuesto que con el aceite de oliva virgen extra. Ahí está la clave de lo bien que se come en España. Y un producto español, el jamón ibérico. Los de Italia pueden rivalizar con los españoles, pero los de aquí son de otra galaxia.

-Su libro es de recetas sanas sin complicaciones. Pese a la inflación, en nuestro país es fácil que sea así.

-Tenemos muy buenos productos que no necesitan mucho más. Con buenas verduras, buena carne no hace falta complicarnos. Hay que escoger buenos productos y no es necesario complicarse más. En mi libro no hay recetas de cosas que haya que buscar en sitios raros. Los ingredientes básicos los tienes en la nevera o están en el súper de la esquina.

-Arguiñano dice que si no tienes una hora para cocinar al día es que tu trabajo es la hostia...

-Hay que buscar tiempo. Aunque las recetas sean sencillas hay que dedicarles tiempo, mimo. Cocinar uno para su familia enriquece muchísimo. Una vez que le coges el gustillo cada vez más disfrutas más de dedicar ese tiempo.

-¿Hay algún tipo de recetas que sean su debilidad?

-Para mí las recetas claves son las tortillas. No sólo la tradicional de patatas sino las de cualquier ingrediente. Las tortillas te lo resuelven todo. No hay receta igual. Un día utilizas verduras, otras queso y hortalizas. Varían tanto con pocos ingredientes. Si vas probando, te vienes arriba.

-Pues diga su receta favorita de tortilla.

-La que tiene como base el queso, que la hace crujiente, con huevos y espinacas picaditas. Después las puedes rellenar con aguacate, espárragos. La base que utilizo es un queso bajo grasa que no se desarma con el calor.

-Su base son las verduras.

-Por supuesto. Y las tienes en la tienda de abajo. Las verduras y las frutas las tienes que incluir a diario. Y las legumbres. Son fuente de nutrientes. Hay que comer de todo, pero la base tiene que ser diaria. En cuanto empiezas a cambiar con buenos hábitos, lo notas al momento.

-¿Por qué tiene tan mala fama el brócoli, si tiene sabor?

-Forma parte de las bromas, pero el brócoli es fantástico. Tiene muchas posibilidades. A mí me encanta porque me gusta que los platos tengan su punto crujiente. El brócoli queda fantástico con cualquier empanado original para incluirlo en la dieta de los niños. Tengo una receta de brócoli cocida y picado en un rollo tipo wrap, con una salsa increíble, que es ideal para llevarlo al trabajo.

-Las tortillas tipo wrap, las mejicanas, se han convertido en alternativa ligera del bocata.

-Es una alternativa genial. Y además yo elegiría las tortillas integrales, que son más saciantes. Tienen mil posibilidades para hacer un platazo.

-Usted incluye recetas de obleas de arroz. Tiene fama de ser como de corchopán

-Las obleas de arroz no son corchopán. Es la vida que le des. Si las pasas por la plancha cambian de sabor. Le puedes untar una crema de cacahuete, las rebozas en semillas de sésamo. Tienen un sabor muy neutral da pie a todo. También da mucho juego.

-¿Cómo plantea los contenidos en las redes?

-Me planteo que además de los contenidos, para que sea una comunidad fuerte, debes tener vínculo con los seguidores. Hay que responder, mostrar que eres una persona, no una máquina.

-¿Eso le supone varios días a la semana?

-Varios, no. Todos los días. A veces cuesta desconectar, es difícil. Pero cuando te gusta tanto lo que haces lo vives a diario.

-¿En qué momento vio que se dedicaría ya de lleno a @tasty_hunting?

-En realidad no era algo que visualizara. Era algo que me gustaba hacer y que unía el marketing con la cocina. Cuando te contacta la primera marca, en mi caso fue Casa Tarradellas, con la que sigo, y te paga por hacer lo que te gusta tengo claro que saldré adelante.

-Por tanto, usted no rechaza nada de nuestro entorno para la alimentación diaria.

-Soy partidaria de comer todo, lo que hay que hacer es buscar el equilibrio. Ser cuidadoso y disfrutar con lo que comes. El solomillo de cerdo es una carne blanca. Todo depende de la frecuencia. También se puede comer carne roja, pero una vez cada quince días. Todo depende de la frecuencia y de la cantidad. Lo importante es no atiborrarse. Hay que comer hasta que estás saciado y ahí entran en juego las buenas verduras, las buenas proteínas.