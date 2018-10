"Si no es por el rey Pedro III, igual ahora todos hablábamos francés"

-Ese Mundial del siglo XIII no lo ganó Francia.

-¿Quién sabe? Si no llega a ser por el rey Pedro III de Aragón igual ahora todos hablábamos francés. Francia se iba apoderando del Mediterráneo y contaba con el apoyo espiritual y material del Papa.

No eran princesitas de Disney, si no quedaban embarazadas no eran reinas y se iban a un convento"

-Al final gana el más débil. ¿Vietnam en Sicilia?

-Fue clave el deseo de libertad de los sicilianos. La diferencia de fuerzas era abismal. Era el rey de un reino modesto contra tres poderes inmensos. Francia tenía quince millones de habitantes, Aragón uno solo. Y el Papa y el emperador Carlos de Anjou.

-¿Quedó constancia?

-Dante nació dos años antes del inicio de la novela y en La Divina Comedia llama a Constanza honra y honor de Aragón y Sicilia; de Pedro dice que era un hombre fornido dotado con todas las virtudes. Lo que dice de sus enemigos no lo cuento. Del Papa Martín IV dice que murió de una indisposición de angulas con vino en época de ayuna; de Felipe III, rey de Francia, que murió arrastrando la flor de lis por el cieno.

-El rey es la libertad y los señores los fueros y desafueros. ¿No pasa algo parecido en Cataluña?

-El paralelismo es difícil porque vivimos en una época democrática. El único que se me ocurre es que entonces, en medio del caos, en un mundo muy conflictivo, los nobles catalanes y los aragoneses, los almogávares y los musulmanes siguieron al rey Pedro en una empresa que ni ellos creían posible. Ojalá tuviéramos un liderazgo similar para una empresa común.

-Los almogávares recuerdan a los chuanes de Balzac o los honderos de Flaubert en Salambó...

-En esa época la vida valía muy poco. Los almogávares son gente de frontera que sabían que si no peleaban no tenían otra opción que la esclavitud. Aparecen en la Reconquista y atraviesan todo el Mediterráneo para fundar dos estados: el Ducado de Atenas y el de Neopatria, españolitos de aquí.

-¿Dónde los descubre?

-En el libro Vísperas sicilianas del historiador británico sir Steven Runciman.

-Aparece de fondo el reino de Granada y llega a Barcelona desde Sevilla Alfonso X el Sabio...

-Era yerno de Jaime el Conquistador. Si Constanza se casa con trece años, Violante tenía diez cuando se casó con Alfonso X, que estuvo a punto de repudiarla con 14 años porque no se quedaba embarazada. Al final se quedó preñada con 16, tuvo diez hijos. No eran princesitas de Disney. Si no se quedaban embarazadas no podían ser reinas ni casarse, se pasaban el resto de su vida encerradas en un convento. Si así vivían las princesas y los nobles, imagínese el pueblo llano.

-¿Por qué le da la voz a Constanza, igual que Fernando del Paso a Carlota en Noticias del imperio?

-Quería presentar la época con los ojos inocentes de una niña de 13 años. No se debe olvidar que es una novela y las novelas llegan al lector a través de la pasión y los sentimientos.

-El malo de la historia, Carlos de Anjou, tiene un hijo cojo, mudo...

-Si hay una segunda parte, tendrá más protagonismo. No tenía la fuerza que quería su padre, pero sí los valores que despreciaba.

-Pone el Mediterráneo como tablero de ajedrez...

-El ajedrez era muy importante. Los templarios lo tenían prohibido.

-¿Es novelista tardío?

-Repetí Reválida de cuarto, le dije a mi padre que quería ser escritor y me puso a trabajar de aprendiz en una imprenta. Pasé por un taller de reparación de radios y televisores, de extra por quinientas pesetas y un bocadillo en una película de boxeo y me desengañé de la ingeniería en una central nuclear.

-¿Hay una película?

-Trabajé en la Paramount y la Universal, y sería una película muy cara.

-El rey se va a la guerra por amor. ¿Si quieres amor haz la guerra?

-La guerra es terrible, pero entonces era una cosa común, un medio de vida.

-¿Los que cruzan el Mediterráneo se adelantan a los del Atlántico?

-Son dos empresas muy diferente. En el Mediterráneo se conocían perfectamente todos los poderes. En el Atlántico el enemigo era el miedo a lo desconocido.

-A Macron no le gustará leer que un almogávar valía por diez franceses...

-Eso formaba parte de la propaganda, que no la inventan Goebbels y los nazis. El rey Pedro de Aragón, como buen trovador, era un gran propagandista. Las guerras no sólo se hacen con las armas, también con la información.

-650 páginas en el siglo XIII. ¿Tenía ganas de volver a la actualidad?

-Sigo las noticias, pero me refugio en el siglo XIII cuando no me gusta lo que veo en el siglo XXI.

-Boadella dice que el Barça son los almogávares del soberanismo...

-Me gustó mucho Ubú rey, esa parodia de Pujol con un guiño a la película Psicosis.

-¿Pujol fue el último emperador?

-Fue alguien que tuvo muchos seguidores que al conocerse sus casos de corrupción se convirtieron en detractores.