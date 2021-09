“Sobrevivimos gracias a la Ciencia, pero no somos conscientes de ello”

Desde hace solo dos meses Luis Alcalá Martínez es el nuevo director del Parque de las Ciencias de Granada. Ha sustituido a Ernesto Páramo, que lo ha dirigido desde su apertura en 1995. Luis Alcalá es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada y doctor en Ciencias Geológicas por la Complutense de Madrid. Antes de venir a Granada ha sido director de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis desde el año 2002, vicedirector del Museo Nacional de Ciencias Naturales y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Además, ha dirigido varias excavaciones.

-Usted estudió la carrera en Granada y vuelve tras 40 años. Como la canción de Miguel Ríos.

-Es curioso. La noche del 23-F estaba estudiando para un examen en un piso de Granada cuando oí por la radio el intento del golpe de Estado. Después la radio dejó de emitir y en un momento determinado pusieron la canción Santa Lucía, de Miguel Ríos. Ahora siempre que oigo a este cantante me acuerdo de aquella noche.

-¿Cree que le ha puesto el listón muy alto su predecesor Ernesto Páramo?

-Lo que ha hecho Ernesto Páramo con el Parque de las Ciencias es insuperable, además de que le ha dado un enorme prestigio. Mantener dicho prestigio y hacer lo posible por incrementarlo es lo que yo tengo que hacer.

-¿Ese es su gran reto?

-Quiero pensar que con el trabajo que haga y con este magnífico equipo que tengo, mi labor será útil para Granada y para Andalucía. Quieroaportar a mi trabajo ilusión. Pero quiero hacerlo de manera pausada, sin grandes declaraciones o utilizando fórmulas estratosféricas. El Parque de las Ciencias tiene el nivel europeo y el capital humano suficiente como para estar entre los mejores. Yo tengo que exprimir ese potencial y aportar la creatividad suficiente.

-Usted hasta ahora ha tratado mucho con dinosaurios. ¿En qué será diferente dirigir el Parque de las Ciencias de Granada?

-De alguna manera este parque granadino es también un dinosaurio de la Ciencia y de la Comunicación por su volumen, por su visibilidad y porque, como los dinosaurios, atrae a mucha gente, además de que tiene el cariño popular y el aprecio de muchas personas.

-También estuvo de vicedirector del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

-Sí. Fue una etapa muy excitante. Trabajé allí en todos los departamentos y empecé de meritorio. Fue para mí una escuela de vida y en donde me formé como profesional.

-Su nombramiento estuvo precedido en Granada de una pequeña polémica.

-Yo lo que puedo decir es que estoy tremendamente satisfecho de la acogida que he tenido por todo el personal, que me ha manifestado su ilusión y me ha ofrecido su colaboración para los proyectos que se tengan que desarrollar. También tengo la satisfacción de que mi nombramiento haya sido por unanimidad del Consejo Rector.

-Me imagino que ya sabe que los granadinos tienen un carácter muy peculiar. Me refiero a la renombrada ‘malafollá’.

-Creo que sobrevivimos gracias a la Ciencia, pero sin embargo no somos conscientes de ello.

-¿Cuál cree que es el mejor invento científico de la Historia?

-Yo diría que todas las aplicaciones de la investigación relacionada con la electricidad. Hoy día se nos cuelga internet y ya estamos muertos. Estamos llegando a una electrodependencia tal que me hace suponer que, a día de hoy, el mayor aprovechamiento científico del conocimiento son esas aplicaciones derivadas de la electricidad.

-No diga usted eso, con lo que está subiendo la luz.

-Bueno, eso también indica que es un instrumento clave para el desarrollo y que ratifica que somos electrodependientes, entre otras cosas porque solo se puede extorsionar con aquello que es imprescindible.

-¿Y qué invento aún sin descubrir solucionaría la existencia en este planeta?

-Ahora mismo hay unas desigualdades sociales tremendas y hay gente que muere de hambre. A estas personas le solucionaría la vida un bocadillo de jamón. De todas maneras, pienso que si no somos capaces de buscar inventos científicos para evitar nuestra extinción, habremos fracasado. Nuestra vida es una anécdota. A nosotros nos importa mucho porque es la nuestra, pero al planeta le trae sin cuidado. Es más, quizás incluso se puede sanear si la especie humana desapareciera.

-¿Cómo será la Ciencia dentro de… no sé… doscientos años?

-Eso es inimaginable. Hace doscientos años se creía que el diluvio universal fue el que extinguió a las especies. La Ciencia ha avanzado mucho en estos doscientos años atrás, pero es que en los últimos 20 años ha avanzado mucho más que en los 180 anteriores. Por eso es inimaginable.

-¿Qué es lo que más le intriga a usted como científico?

-Personalmente tengo interés en saber qué es la energía oscura y la materia oscura del Universo. El día que esto se descifre, yo me sentiré feliz, porque, además, la ciencia implica bienestar social por el mero conocimiento.

-¿Cree que las instituciones están tratando bien a los científicos?

-Qué duda cabe que España tiene que recuperar mucho camino en cuanto a la inversión del producto interior bruto aplicado a la Ciencia, pero también es verdad que en los últimos años la Ciencia española ha obtenido hitos de importancia mundial.