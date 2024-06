“Los amantes de la literatura de terror son los mejores lectores”

Shaila Correa nació en 1981 en Granada, donde se licenció en Historia por la Universidad de la ciudad de la Alhambra. Después de pasar algunos años en el extranjero, en 2015 se estableció en Madrid, donde fundó con su amiga María la editorial Carfax, dedicada a la literatura de terror. Su editorial publica desde títulos de autoras del siglo XIX (relatos cortos sobrenaturales y góticos) hasta autores contemporáneos. Dice que las novelas de terror van a más porque hay autores muy buenos que incluso aún están por descubrir.

–Tiene usted una editorial dedicada a publicar libros de terror. ¿Cuál fue su intención al crearla?–Cuando en 2016 mi socia María y yo empezamos a plantearnos en serio crear La biblioteca de Carfax, nuestra intención fue ampliar la oferta que había en ese momento de literatura de género. Y también cubrir un hueco que, en nuestra opinión, existía. Por ejemplo, la novela contemporánea extranjera se estaba traduciendo muy poco y solo los libros que más éxito tenían en los EEUU, los nombres más conocidos (básicamente, Stephen King) y poco más. Otro objetivo que teníamos muy claro era que queríamos darle cierta dignidad a las publicaciones. Nos referimos a que fueran libros bien hechos y de buena calidad.–¿Hay mucha gente que lee estos libros?–Por suerte, los lectores de literatura de terror son los mejores lectores que existen. Estamos muy agradecidas porque son fieles, son muy entusiastas y, pensamos, que cada vez son más. Nos encantan los lectores que son inquietos y les gusta descubrir nuevas editoriales y nuevos autores.–¿El terror es un género literario?–Sí, para nosotras es más que una etiqueta académica o comercial. El terror se suele incluir dentro de la literatura fantástica junto con la fantasía y la ciencia ficción. Pero la cantidad de subgéneros y de tropos que se encuentran dentro de la literatura de terror nos lleva a considerarla como un género en sí misma. Siempre hemos defendido, como ya lo hiciera Douglas E. Winter (un crítico y escritor americano), que más que un género, el terror es una emoción, que apela a nuestros instintos más primigenios.–¿Abarca a todas las épocas?–Sí, nuestra intención con el catálogo era mostrar la literatura de terror en su más amplio espectro. Desde mitad del siglo XIX hasta obras publicadas en la actualidad. Sin olvidarnos de una gran cantidad de autoras y autores de mitad del siglo XX, cuyas obras no llegaron a ser traducidas. También hacemos esa labor de recuperación.–¿Hay muchos escritores que se dediquen a esta especialidad?–Lo triste es que parte del público se queda en Stephen King, en Lovecraft, en Poe. Pero sí, hoy hay muchas autoras y autores que escriben terror e historias sobrenaturales e inquietantes de muy buena calidad, pero que por los motivos que sean no han contado con el respaldo de una editorial. Lo que nosotras vemos, por ejemplo, es que no contamos con grandes cantidades de dinero para hacer campañas de marketing y meter nuestros libros hasta en la sopa de la gente, por usar una expresión popular.–¿Qué debe tener un buen libro de terror para asustar a una persona?–Bueno, esa es una cuestión muy personal y subjetiva. A cada persona nos asustan cosas distintas, y por eso tenemos suerte de que existan tantos temas dentro de la literatura de terror. Además, en la literatura no pasa como en el cine, donde los sustos son mucho más inmediatos y suelen ir acompañados muchas veces de otros efectos. Puede que una novela de terror no nos asuste en el momento, pero seguramente provoque en nosotros un sentimiento de inquietud o perturbación que será mucho más perdurable e insidioso.–¿Tienen mucha competencia?–Nunca nos ha gustado hablar de los compañeros como competencia, la verdad. Para nosotras todas las editoriales que estamos especializadas en literatura de género fantástico nos complementamos de alguna forma y, aunque podamos a veces coincidir en nuestro interés por una misma obra, al final, lo importante es que llegue a los lectores y que se amplíe la oferta de libros disponibles. Eso solo redunda en el beneficio de todas las editoriales que publicamos terror.–¿Cuál es, a su juicio, el mejor libro de miedo de toda la historia?–Eso es muy complicado de responder (risas). Podría ser tanto un clásico maravilloso como Drácula, de Bram Stoker, hasta un libro rompedor e imperdible como El corazón condenado (Hellraiser), de Clive Barker, pasando por la novela más emblemática de unas de las mejores escritoras de terror, Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Si tuviéramos que elegir uno de nuestro catálogo, desde luego el más perturbador es La chica de al lado, de Jack Ketchum.–También, tengo entendido, su editorial está interesada en obras escritas por mujeres.–Por supuesto. Siendo dos mujeres las que llevan esta editorial no podía ser de otra manera. En la parte clásica del catálogo nos centramos en recuperar y dar a conocer autoras del siglo XIX y principios del XX que tuvieron mucho éxito en su época, pero que, por lo que sea, no han llegado a nuestros días. Son las autoras que cariñosamente llamamos “nuestras señoras victorianas”: Edith Nesbit, Amelia B. Edwards, Rhoda Broughton, Rosa Mulholland, Marjorie Bowen, entre muchas otras. Las escritoras siempre han tenido interés por el género de terror. Nosotras creemos que en parte se puede deber a la gran libertad que ofrece este género para tratar todo tipo de temas sociales.