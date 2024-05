“Mostrarte vulnerable tiene un punto de valentía enorme”

La malagueña Ana Mena y la puertorriqueña Gale unen fuerzas en La Razón, tema compuesto por la segunda que versa sobre esa eterna y encarnizada lucha entre cerebro y corazón. No será seguramente su última andanza musical juntas. “Cada vez que haya oportunidad de juntarnos, estaremos felices de hacerlo”, asegura Mena. Las dos, igualmente, preparan sendos nuevos trabajos. “Tengo ganas de todo lo que viene”, comparte Gale. “Mi próximo disco se está cocinando”, adelanta Mena.

–¿Cómo surge esta colaboración llamada La Razón?

–Ana Mena (AM): Sale de una manera muy natural, orgánica. Nos conocimos en Madrid la semana previa a los Latin Grammys. Gale venía para hacer sesiones de composición para varios artistas y tuve la gran suerte de ser la primera que la conoció. Conectamos genial, parecía que nos conocíamos de antes, decíamos las mismas cosas a la vez, proponíamos casi las mismas ideas, teníamos referentes muy parecidos... Nos hicimos muy muy amigas. Y a partir de ahí estuvimos en contacto hasta que me hizo llegar esta canción que me enamoró desde el primer momento, con la que me identifico muchísimo. Cantar con ella es un lujazo y estamos muy contentas de poder compartirlo ahora.

–Gale (G): Y a todo el mundo le ha gustado. Ha sido muy lindo el recibimiento que ha tenido, los mensajes que recibimos, lo que significa para nosotras. Es una canción sobre seguir tu intuición y el poder que tiene eso sobre la vida, las decisiones. Y me encanta también que sea como muy nostálgica y para bailar.

–¿En qué se inspiraron?

–AM: Jeanette fue una inspiración musical siempre.

–G: Queríamos escribir algo con lo que la gente se identificara y que fuera honesto con lo que nosotras hemos sentido y pasado muchas veces, al menos desde mi experiencia (ríe). Es algo que nos pasa a todo el mundo y está bien, no hay por qué autolastimarse. Mejor aceptar que la mamá de uno tenía la razón, que yo también la tenía y no lo quería ver.

–Como artistas, ¿se dejan guiar más por la razón o por el corazón?

–AM: Por el corazón sin duda, cien por cien.

–G: Totalmente. Cuando esta canción dice “yo tenía la razón y no la quiero tener” es porque igual, aunque lo sepamos, nos lanzamos para vivirlo, pasar por la experiencia.

–AM: Y para comprobarlo y no quedarte con las dudas, que es algo que no soporto. Odio las dudas, no sirven para nada porque te lo vas a estar preguntando siempre.

–G: Exacto.

–Y en la industria musical, ¿cuál se impone?

–AM: ¡Uy! Buena pregunta. Tienen que estar destinados a entenderse cien por cien y tienen que ceder, a veces uno y a veces otro. En las decisiones debe haber un equilibrio y hay que tener en cuenta las opiniones de gente que está a tu alrededor. Es justo y sano dejarte aconsejar. Y delegar.

–G: Yo creo que una combinación, un balance. En el proceso creativo ya hay que abrir la puerta del alma a la vulnerabilidad y al corazón, pero ya más allá de estrategias y planificaciones, está bueno meterle ahí a la razón.

–No hace mucho no era tan habitual que las mujeres de la música colaboraran entre ellas. ¿Se plasma una sensibilidad distinta cuando sucede?

–AM: Totalmente sí. Nos entendemos muy bien y, en este caso, aparte del feeling profesional, hay admiración mutua, aprecio, cariño. Yo creo que todo fluye y se transmite. Las mujeres tenemos una sensibilidad especial a la hora de contar las cosas.

–G: ¡Qué bello! Y también que sea con esta canción. Yo me siento muy empoderada cantándola con Ana pero también estamos siendo muy vulnerables y siento que hay mucho poder en eso.

–AM: Totalmente. No esconder esas cosas que te duelen tiene un punto de valentía enorme.

–En 2023 estuvieron muy activas, lanzaron álbumes. ¿Cuál es el balance?

–AM: Ha sido un año de muchos puntos de inflexión, he aprendido muchísimo y no hemos parado de trabajar. Por fin salía el disco en el que llevaba trabajando casi tres años y donde sentí que encontré gran parte de mi personalidad. Nos llevó a hacer un tour por toda España, viajar a México, terminar en un gran venue como el WiZink Center por primera vez... Ha sido un año muy muy especial, de verdad. He podido hacer muchas cosas que me gustaban, check de otras que llevo persiguiendo durante toda mi vida y eso te emociona mucho, cuando sabes que el camino es largo, una carrera de fondo.

–G: ¡Qué año tan grande y tan bonito! Hoy –por el pasado 13 de mayo– estoy celebrando un año de ese primer álbum, Lo que no te dije. También pude hacer mi primer tour de festivales, mi primera vez en el Lollapalooza, en Chile, Argentina, Sudamérica... Es muy lindo poder viajar, cantar estas canciones y conectar con público de estos lugares y que te reciban con tanto amor. Es algo fuera de este mundo, no me lo creo. Cuando uno trabaja de verdad, con tanto corazón algo tan personal y conectas con otras personas que pasan por las mismas cosas, me hace sentir y saber que no somos tan distintos. Es lindo conectar con la música de esa manera.