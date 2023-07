Bailar conmigo es el título del nuevo disco de Marilia Andrés (Cuenca, 1974) que fue componente del dúo Ella Baila Sola. Hay un ángel en mi habitación, Pequeña descarga eléctrica o ¨Eres mi lugar para volver son algunos de los títulos de las once canciones que forman el trabajo (tercer disco en solitario) de esta cantautora tan conocida no sólo en nuestro país sino en toda Latinoamérica.

Ella insiste en que este trabajo, terminado de grabar en septiembre del pasado año, es una "vuelta a los orígenes" y es la carta de presentación de su nueva gira que le llevará a distintas ciudades andaluzas. Marilia baila y canta bien acompañada de sus fans.

-Un nuevo disco. ¿Recupera la conexión con su público?

-Todos estamos conectados por la música. A mí siempre me hace ilusión tener conexión con otras personas a través de una canción. Es conectar con otros y conmigo mismo. Yo componía con 11 años. En mi casa se escuchaba música pero no había instrumentos. Mi primer instrumento musical era la imaginación. Aprendí guitarra de niña, ahí buscaba ya melodías. Me sigue divirtiendo componer, tiene algo de sanación.

-Bailar conmigo es una evocación a Ella baila sola

-Siento que este disco es una vuelta a los orígenes, a lo que me inspira. La vida nos va llevando de un lado a otro y llega un momento que regresa a las raíces.. Bailar conmigo es el reflejo de estar cerca de la gente.

-¿Se nos han venido los años, demasiado años, de sopetón?

-Han pasado años desde que comencé en la música profesional. Lo que me doy cuenta es que la vida es un regalo y hay que paladearla. Las canciones de hoy son conversaciones que iniciamos hace tiempo. Las puertas están abiertas y hay que disfrutar el momento.

-¿Y guarda cuentas pendientes al escribir nuevas canciones?

-Lo de hacer nuevas canciones lo vivo con agradecimiento, no con nostalgia. Cada uno de nosotros somos los aprendizajes, los altibajos, los caminos y las búsquedas. Todo me ha ayudado a hacer este disco. Está dedicado a toda la gente que me ha permitido acompañarles y siempre es especial sentir que a un persona le sirve lo que estás contando.

-¿Cómo compone una canción?

-Leonard Cohen decía que si supiera dónde se hacen las grandes canciones iría por allí más a menudo. Si fuera fácil todo el mundo podría hacer una gran canción. Es un camino que me gustar hacer pero nunca sé por dónde me va a llevar. También necesito todas esas canciones que no grabo, que se quedan guardadas. No serían errores, sino cosas necesarias para llegar al final a las canciones que sí van a un disco. En la búsqueda está el disfrute, de probar. Cuando encuentro esas canciones con magia las incluyo en el disco pero para llegar a ellas he tenido que descartar otras.

-¿Es tener siempre presente al oyente, al público?

-Es el respeto al que escucha. Primero hay que componer mucho y después elegir. Hacen falta varias canciones para llegar a la que puede gustar.

-¿Necesita ponerse en situación?

-Componer es un viaje. Hemos contemplado siempre la visión tortuosa del artista, del que compone, escribe, como si siempre necesitara de una angustia para expresarse. Es un cliché que ha hecho mucho daño. La persona que está creando es muy valioso. Esa creación bohemia, de incomprendidos, ha sido perjudicial para los compositores. La creación tiene todos los matices de cualquier aspecto de la vida. Hay gente que está más cómoda según el estado de ánimo. Es personal. Yo no necesito angustias para componer.

-¿Y como fue la creación de esta 'criatura'?

-El disco lo he ido componiendo a lo largo de estos meses. En l parada de la pandemia grabé una parte y el resto lo compuse y grabé el año pasado. La pandemia ha servido para darnos cuenta de nuestro interior. Fueron meses duros aunque parezca que se nos hayan olvidado, su experiencia sigue ahí.

-¿Hay algo en común en todo lo que es Bailar conmigo?

-Elegí las canciones tienen una búsqueda de libertad. Es lo que reclama Buscar tu cueva en invierno.

Hay ritmo folk, otros compases más alegres, ambientes distintos... Buscar tu cueva la estrené en el Museo de Antropología de Madrid y en el Museo de la Evolución de Burgos. Habla de una niña en la prehistoria que se queda sin familia y va a la búsqueda de un lugar para compartir su vida con los demás. En ese camino nos podemos identificar todos. Quiero que oigáis Pequeña descarga eléctrica, Me merezco todo lo bueno, Hay un ángel en mi habitación.

-¿Echa la vista atrás en sus actuaciones?

-Por supuesto, no me puedo olvidar de las canciones de Ella Baila Sola. El público se emociona al cantar conmigo Cuando los sapos bailen flamenco, Amores de barra, Muer florero. Los temas que tocaban no eran frecuentes en la música hace 25 años. El disco viene a sumarse a esa fiesta, que continúe. En los conciertos me acompaña una banda fantástica y percibo que hay mucho deseo por compartir recuerdos y emociones de ahora con el público.

-¿Los 90 vuelven a estar de moda?

-Los 90 son ya clásicos y todo vuelve. Lo importante es siempre estar ahí. Para mucho público siempre he estado ahí. Yo evoluciono pero no cambio: lo que hago es pop, canción popular, y para ese tipo de música siempre hay sitio. La industria va cambiando con las modas. Mi criterio es interno, no cambio según las modas y en lo artístico hay libertad: cada uno que escuche lo que quiera. No entiendo al hater. No hay que renunciar a nada ni hacer que se renuncie a nada.

-Sus primeros discos se grababan en cd y ahora casi todo es soporte virtual...

-Cuando comenzamos con Ella Baila Sola no había fotos de nosotras. La gente no nos veía y nos oía en la radio. Se interesaban así por nuestras canciones, nos descubrían. Ahora sería impensable un fenómeno así, con el bombardeo que tenemos de fotos y vídeos. Percibíamos el éxito llenando los conciertos, no existía la reacción inmediata de las redes.

-¿Y cómo se lleva con los recursos de hoy?

-Hay un contacto más directo. Cuando se cumplió el 25 aniversario de Ella Baila Sola percibí esa cercanía. Aquellos conciertos fueron oportunidad para dar las gracias al público y a todos los que hicieron posible lo que fuimos. No me imaginaba que la gente me iba a recordar con tanto cariño. Fueron diez conciertos en 2021 y fue muy especial: veníamos de casi años sin poder tocar en los escenarios.

-Usted es muy conocida en Latinoamérica. Habría que subvencionar que cada español viajara a América para que comprobáramos cómo más allá del océano están nuestros parientes.

-América está cerca. Amores de barra fue numero 1 en toda América a la vez, algo inédito entonces.

-Ustedes bailaban solas y abrieron caminos.

-Hubo antes mujeres que hicieron un gran trabajo como Vainica Doble, la chilena Violeta Parra..