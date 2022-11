"El español se caracteriza por su belleza y bondad"

Gregorio Aranda (La Puebla del Río, 1970) es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE). Una entidad que cumple su cincuentenario este año y que se prepara para afrontar una edición más del Salón Internacional del Caballo (Sicab). Es decir, el tercer evento en importancia para Sevilla, que se convertirá en epicentro mundial de este animal del 15 al 20 de noviembre. Aranda la vivirá con intensidad, por su pasado como jinete y su actual condición de ganadero y socio del Real Club de Enganches.

-Quedan pocos días para que empiece otro Sicab.

-Estamos superilusionados. Este año, además, celebramos el 50 aniversario de ANCCE. Sicab siempre tiene una repercusión importante a nivel internacional, pero este año va a ser especial. Sicab es la única feria que es un monográfico. Sólo con pura raza española. Y es multidisciplinar como la propia raza. El caballo español se utiliza para deporte, ocio y negocio. En Sicab hay una representación de todas las disciplinas, culminado cada noche por un espectáculo muy completo. Tenemos números como el de Santi Serra, que hace doma en libertad; el del grupo francés Cali Voltige, verdaderos acróbatas a caballo; contaremos con el pentacampeón de Doma Vaquera, Rafael Arcos; el divertido número de los enganches deportivos, que nos lo han copiado; o la representación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el dia de la inaguración

-¿Qué significa ANCCE para el caballo de Pura Raza Español?

-Teniendo en cuenta los comienzos, los avances han sido brutales. Ahora es la asociación más grande del mundo que expande una raza de caballo. Es la referencia. Estamos en el top. Tenemos al caballo español distribuido por todo el mundo. Estamos hablando de muchísimos ejemplares. Todo esto se culmina con Sicab, que es el remate de un año de trabajo. Se celebra la final del Campeonato del Mundo. Vienen más de mil animales. El negocio que genera en Sevilla es de 40 millones de euros.

-¿Cómo definiría al caballo español?

-El español se caracteriza por su belleza y su bondad. Es un caballo muy atractivo para el uso doméstico. Para el aficionado que quiere un caballo para divertirse. No es agresivo, no es complicado de domar y no padece enfermedades complicadas. Es un caballo duro. Con la selección se llegan a encontrar ejemplares que son representativos de la doma clásica, la doma vaquera y el enganche, tanto el deportivo como el de tradición. En definitiva, un caballo bello con movimientos airosos y una bondad tremenda. Este animal, además, te transmite cuando vas montado sobre él. Por su cadencia al paso o al trote. Permite, por su nobleza, ser dominado por el hombre, aunque le supere en volumen y fuerza.

-¿Qué importancia tiene la selección a través del laboratorio?

-Es algo importantísimo. Llevamos algunos años con ello. Ahora tenemos un proyecto de estudio genómico, que nos abre unas posibilidades ganaderas brutales, y que además nos sitúa como un laboratorio analítico de vanguardia, que garantiza un servicio con los estándares de calidad más elevados.. ANCCE, con el laboratorio, lo que consigue es poder gestionar la inscripción de los animales y su documentación. Nos da agilidad. Y eso beneficia a la compraventa. Tenemos veterinarios en todo el mundo y las inscripciones se hacen con rapidez. Para nosotros es fundamental el laboratorio.

-¿Cómo les está afectando la crisis agraria?

-Todos nos vemos afectados. Por la crisis, la guerra de Ucrania o el encarecimiento de las materias primas. El caballo, prácticamente, es cereal lo que consume. Se han duplicado los costes en las ganaderías. Afortunadamente, tenemos una alta demanda que nos permite no tener que acopiar potros en las cuadras. Pero la falta de lluvia ha hecho que haya malas cosechas y suban los precios. Estamos temerosos con el asunto agrario de lo que nos pueda venir en un futuro.

-¿De dónde le viene la afición por el caballo?

-En mi casa siempre ha habido caballos. Cuando llegas a una edad y te dedicas profesionalmente, lo ves con cierta naturalidad. El caballo te engancha a cualquier edad. En mi caso, fue con ponis. Poco a poco vas pidiendo un caballo más fuerte y más bello. Yo lo utilizaba de montura y, después, descubrí el mundo apasionante del enganche. Lo disfruto mucho.

-¿Puede ser un animal Marca España?

-Indudablemente. No hay una Marca España que el Pura Raza Española (PRE). Y más, tras habernos concedido el título de Real Asociación. El caballo español es representante de nuestro país en todo el mundo. En América es donde más se consume. También es cierto que ya hay bastantes criadores de PRE, pero muchos lo compran en origen y vienen aquí. Este último año se han incrementado las exportaciones.

-¿Y Marca Andalucía?

-Por supuesto. El origen del caballo español está aquí. Los registros más antiguos lo colocan en el Bajo Guadalquivir. A nivel de cría, estamos por encima de muchas comunidades. Es un activo económico importante para la región. La venta genera cantidades astronómicas, pues el caballo arrastra un montón de profesiones: carroceros, guarnicioneros, herradores, jinetes, presentadores, etcétera. El montón de oficios que mueve el PRE es brutal.