"El cribado del cáncer de colon debería comenzar a los 45 años"

AFÁN POR LA ASISTENCIA PERSONALIZADA. Natural de Algeciras (Cádiz), el doctor Diego Sánchez Muñoz se especializó en Aparato Digestivo en 2005 y en el año 2012 fundó el Instituto de Especialidades Digestivas. Como apasionado de la investigación, Sánchez Muñoz ha participado en varios ensayos clínicos, en la publicación de más de 35 publicaciones indexadas en revistas de la especialidad, y en más de 100 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Además, he recibido varios premios, como el premio al mejor residente del Hospital Universitario de Valme (2001-2005), y Premio Medicina Siglo XXI de la revista El Suplemento en la categoría Gastroenterología (2018), entre otros reconocimientos. Su mujer y su hija son los motores en su continuo avance.

–Fundó una clínica que lleva su nombre en Algeciras y recientemente ha abierto otro centro privado en Sevilla. ¿Qué ofrece?

–El Instituto Digestivo (IDI) comenzó su andadura hace más de 12 años en Sevilla. A lo largo de estos años he constatado necesidades y carencias en la cobertura de un servicio de aparato digestivo completo en la sanidad privada, ya que la asistencia a estos pacientes estaba enfocada en centros hospitalarios con múltiples especialidades en las que la gastroenterología era una más, y nunca de las principales.

–¿Cómo se avanza en la Medicina personalizada en el ámbito privado?

–La especialidad de aparato digestivo es tan amplia y con tantas necesidades asistenciales y técnicas que hace que la atención a los pacientes tenga que ser diferente, ofreciendo recursos propios y una atención personalizada. En 2016 surgió la oportunidad de fundar un centro en Algeciras, en el que ofrecemos una atención integral y completa. Hace un mes hemos abierto las puertas de nuestro nuevo centro en Sevilla. La idea es acercar el modelo de nuestra clínica en Algeciras a los pacientes sevillanos, y que dispongan de unas instalaciones, un personal y una tecnología adecuadas para tratar cualquier problema digestivo.

Estudios en EEUU desvelan que más del 10% de los nuevos casos diagnosticados de cáncer de colon son menores de 50 años

-La tecnología es clave.

-Disponemos de un quirófano de endoscopias con una sala de recuperación con seis boxes que nos permite la realización de endoscopia digestiva alta y colonoscopia, tanto diagnósticas como terapéuticas. También en Sevilla hemos apostado por invertir en tecnología e hiperespecialización, adquiriendo, entre otros dispositivos, aparatos de manometría de alta resolución, no sólo esofágica sino también anorrectal, fundamental en el estudio de incontinencia fecal, tan frecuente en la población.

–La pandemia ha provocado retrasos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de colon, y otros tumores. ¿Cuál es su análisis de la situación?

–La pandemia ha repercutido en ciertos tumores muy frecuentes como el cáncer de colon, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario. Parece que poco a poco la situación asistencial va volviendo a una cierta normalidad. Aunque es imposible conocer cifras a ciencia cierta, es seguro que en estos dos años se han podido producir retrasos diagnósticos, y sobre todo en la detección precoz de cáncer de colon.

–El cáncer de colon aumenta en personas más jóvenes. ¿A qué se debe?

–Es un fenómeno que se lleva viendo desde hace tiempo. En los últimos 20 años, según estudios epidemiológicos realizados en EEUU que incluyen cientos de miles de pacientes, más del 10% de los nuevos casos diagnosticados de cáncer de colon son menores de 50 años, y esta cifra va aumentando año tras año. El motivo no se conoce muy bien, aunque probablemente factores relacionados con la alimentación, el estrés o la microbiota intestinal pueden estar relacionados.

La alimentación, el estrés o la microbiota intestinal pueden estar relacionados con el aumento del cáncer de colon en personas más jóvenes

–¿Sería oportuno intensificar cribados y colonoscopias?

–Es indudable que la detección precoz del cáncer de colon es clave para mejorar el pronóstico del mismo. Afortunadamente, el cáncer de colon, si se detecta a tiempo, tiene una evolución buena, con unas tasas de supervivencia a cinco años de alrededor del 90% en tumores localizados. El cribado del cáncer de colon es absolutamente mandatorio, igual que lo puede ser el de mama o el de próstata, por ejemplo.

–¿En qué medida permite la colonoscopia eliminar lesiones previas al cáncer?

–La colonoscopia claramente salva vidas. Cuando detectamos un pólipo en el colon y lo extirpamos realmente estamos haciendo una prevención del cáncer, y esto ocurre en aproximadamente el 30% de las colonoscopias. Por tanto, los programas de cribado y la realización de colonoscopia de screening deberían ser más intensos y precisos; y además adelantar la edad de inicio a los 45 años, como van a empezar a recomendar las guías de práctica clínica en breve.

–¿Cuándo es recomendable acudir al especialista?

–Además de la recomendación de realizar estudios de cribado en personas a partir de 45 años y/o con antecedentes familiares de cáncer de colon, hay ciertos síntomas que nos hacen estar en alerta y empezar estudios diagnósticos. Entre estos, la aparición de cambios en el hábito intestinal, sangrado con las heces, notar una masa en el abdomen o tener anemia por pérdida de hierro, así como pérdida de peso no explicada son signos que obligan a estudiar al paciente y a realizar, entre otras pruebas, una colonoscopia para detectar el problema.

–Otro de los grandes problemas asociados al sedentarismo y a la propia pandemia es la obesidad. ¿Ha percibido un aumento?

–La obesidad es otra de las grandes pandemias, en este caso silenciosa pero no menos importante. Las cifras de obesidad en ciertos países son claramente alarmantes, y España es uno de ellos. Se estima que las cifras de obesidad en nuestro país oscilan alrededor del 16% de la población adulta, pero si analizamos personas con sobrepeso y obesidad, las cifras alcanzan el 46% de las mujeres y el 60% de los hombres. Esto ha ido claramente en aumento en los últimos años, debido a nuestro estilo de vida sedentario, la mala alimentación y el estrés.

–¿Y los niños?

–Mucho más preocupante son las cifras de obesidad infantil, estando España situada entre los primeros países en el ranking de obesidad en niños y adolescentes. Aquí sí que hay que trabajar mucho, ya que un alto porcentaje de los niños obesos, seguirán siendo obesos en la edad adulta.

–¿En qué se centra la cirugía de la obesidad?

–La obesidad es un problema que requiere atención y tratamientos personalizados. Así, la cirugía de la obesidad (cirugía bariátrica), con sus diferentes técnicas está indicada en pacientes con obesidad mórbida (índice de masa corporal mayor de 40) o bien grados menores de obesidad pero con enfermedades metabólicas asociadas, como hipertensión o diabetes. Sin embargo, hay un altísimo porcentaje de pacientes que presentan grados menores de obesidad o bien presentan alguna contraindicación para la cirugía o simplemente no desean pasar por un quirófano por cualquier motivo personal. En estos casos disponemos de alternativas no quirúrgicas, como diferentes tipos de balones intragástricos que, colocados por manos expertas y con un buen seguimiento nutricional y psicológico posterior, son técnicas altamente efectivas en estos pacientes.

–¿Últimas novedades quirúrgicas?

–Además del perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, con la estandarización en los últimos años del abordaje por laparoscopia, lo que implica menores complicaciones postquirúrgicas y mejores resultados estéticos, en los últimos años han surgido técnicas de reducción gástrica, como el endosleeve o la Endomanga, que son realizadas por nosotros los endoscopistas. Esto hace que, al no haber heridas quirúrgicas, las complicaciones sean infinitamente menores que con la cirugía, y nos permite, con un abordaje endoscópico, es decir, a través de la boca, poder realizar suturas en el estómago para reducir su volumen y adaptar su vaciamiento, lo que favorece la pérdida de peso. Son técnicas altamente efectivas en pacientes con sobrepeso y grados de obesidad moderados. No obstante, es fundamental que el paciente realice posteriomente un seguimiento tanto por nutricionistas como por psicólogos especializados en la obesidad, ya que todas estas técnicas implican un cambio de hábitos para la consecución de objetivos.

–La alimentación y el ejercicio físico son clave para la prevención de estos problemas. ¿Consejos de dieta?

–Tenemos la suerte de vivir en un país en el que gastronomía y clima ayudan mucho para la consecución de los objetivos de mantenimiento de un peso adecuado. La dieta mediterránea, por su composición, es la dieta ideal, ya que es equilibrada y está compuesta por productos de calidad. Por supuesto, la moderación es importante, ya que tendemos a infravalorar la cantidad de calorías que ingerimos. Por tanto, una dieta equilibrada, en cantidades adecuadas y, por qué no, con algún capricho y algún exceso ocasional, evitando tóxicos como el alcohol o el tabaco, es el paradigma para mantenerse en un peso adecuado y evitar problemas de obesidad en el futuro. Al mismo tiempo, el hábito de realizar ejercicio moderado, adaptado a las características de cada persona (edad, trabajo, horarios…), complementa esta dieta y hace que llevemos una vida saludable.

–¿Por qué es tan complicado que la población siga estos consejos saludables?

–Vivimos en una sociedad acelerada, siempre corriendo, con mil cosas en la cabeza. Esto hace que no nos dediquemos el tiempo suficiente a nosotros mismos. Así, no tenemos tiempo ni cabeza para organizarnos y hacer una rutina de ejercicio constante, y no le prestamos la atención que merece a la dieta. Comer siempre fuera, rápido, lo primero que tengamos disponible hace que a la larga no sólo comamos más, sino peor, no tomando suficiente cantidad de frutas y verduras.

–¿Cómo lo plantea a sus pacientes?

–Creo que es fundamental, y así se lo recomiendo a mis pacientes, que uno busque en su día a día un ratito para pensar en el cuidado personal en cuanto a alimentación y ejercicio, y que lo adapte a sus horarios de forma razonable, poco a poco, sin ponerse metas imposibles, para que así, de forma progresiva, nuestro estilo de vida mejore.