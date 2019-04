"El triunfo del pintor está en pintar, el mercado es algo falso"

Donde está su casa está su taller, porque a él se asoma cada día para que el olor a pintura le recuerde la importancia que tiene la creación. Jorge Rando (Málaga, 1941), uno de los máximos exponentes del neoexpresionismo internacional, desarrolla su trabajo entre Hamburgo y su ciudad natal. En ella abrió hace cinco años el Museum Jorge Rando que el próximo 14 de mayo llevará al Memorial Qi Baishi de China una gran muestra con casi 200 obras, titulada La luz del Mediterráneo. Será el primer pintor español en dar una conferencia en el Palacio Imperial.

-¿En esta sociedad tan materialista hay espacio para el arte?

-Claro, debe de haberlo. El nuevo expresionismo se basa precisamente en la espiritualidad y el humanismo, algo que estamos perdiendo. Hay que tener presente que el hombre es materia y espíritu. No se puede quitar la espiritualidad porque es intrínseco al ser humano pero sí la estamos tapando por todo lo material, por todo lo que nos bombardea. No hay tiempo para nada, no se mira lo que realmente existe en la naturaleza. Ahí tiene mucho que decir la pintura y el arte. Una ciudad sin arte es una ciudad muerta. Hay que dejar de lado todo esto que nos envuelve desde la mañana a la noche para dedicarnos también al pensamiento.

"Estamos tapando la espiritualidad por todo lo material y es ahí donde tiene mucho que decir el arte"

-¿Cree que ahora el mercado dirige la creación?

-El mercado lo domina todo. La sociedad actual se está recluyendo en manadas, alguien dice que este o aquel es muy bueno y entonces lo es; luego, la publicidad, los medios y al final el que más vende no sabe ni pintar porque no es creador. El mercado es el que manda. Aquí tenemos una cantidad de mercachifles y mucha culpa de esto la tienen los medios que le dan pábulo al que no lo tiene y se hacen eco de cosas vacías. Te venden el envoltorio y lo compras, bello, luminoso, pero no entras dentro del contenido. Y como hay tan poco tiempo y va todo tan rápido, pues estos cinco son los que valen y a los demás ni los miro.

-¿Ante eso, qué puede hacer el artista?

-Pintar, esculpir, escribir... El triunfo del pintor está en pintar. El mercado es algo falso, es la pintura la que tiene que abrirse paso, ya llegará el momento del reconocimiento. Pero se es feliz si se hace lo que se quiere. No se puede pintar, hacer poesía o música pensando en que el mercado, porque en ese momento ya estás condicionado como artista y pierdes la libertad. Y sin ella no puedes pintar. Tienes que desnudarte totalmente frente al lienzo para enfrentarte a una obra.

--Pero se necesita dinero para vivir...

-Está claro, la sociedad nos impone muchas cosas y es difícil. Pero siempre digo que el día tiene 25 horas, le pongo una de más, y hay tiempo para todo. Si tienes que trabajar, trabaja; pero si eres pintor, pinta también. Si eres buen artista ya venderás cuadros.

-¿Todos los días coge el pincel?

-No pinto a diario, pero sí que todos los días entro al estudio, es como una liturgia. Entras al taller y empiezas a ver los cuadros que tienes castigados, boca bajo, y los vuelves a mirar, te enfrentas al lienzo en blanco, hablas con él, le dices lo que vas a hacer, lo analizas... El pintor es un mero instrumento, tiene un don y su mérito consiste en trabajar.

-¿Se tiene que conjugar entonces el trabajo y el don?

-Por supuesto, de no ser así se comete un pecado. Si tienes ese don has de aprender. Hay que saber lo que se quiere y luego poner toda la carne en el asador.

-¿Un pintor expresionista pinta igual en Málaga que en Alemania o condiciona el ambiente?

-Todo condiciona en Andalucía y lo primero es la luz, que no es la misma que la del norte. Cuando estoy en Hamburgo y pinto se nota. Hay diferencia con las obras que hago en Málaga bajo la luz del Mediterráneo. Todo influye, el momento pasional, el de alegría o tristeza, el ambiente...

-El Museum Jorge Rando cumple cinco años. ¿Funciona bien un espacio de estas características en Andalucía?

-Somos el primer museo expresionista en Andalucía y en España, y el que quiera profundizar en el neoexpresionismo, en la creación más actual y en el humanismo tiene que venir aquí o, por lo menos, saber que existimos. Nosotros no somos espejo que reflejamos lo de otros, nosotros somos foco que iluminamos a Málaga, a Andalucía y al resto, como ahora que vamos a China. La pintura es universal.

-¿Cómo surgió el proyecto de llevar su obra al Museo Memorial de Qi Baishi en China?

-Ellos hicieron primero una visita aquí, veían mucha similitud entre la espiritualidad y la filosofía del gran pintor chino Qi Baishi y mi obra, y quisieron conocerme. La primera vez que salió la obra de Qi Baishi de China vino a Málaga. Luego nos invitaron a nosotros a ir allí con una exposición en el Museo Memorial donde nació el artista, y también Mao Tse-tung, fueron amigos. Después surgieron las conferencias en Pekín y el Palacio Imperial.

-¿Qué va a llevar a la muestra?

-Hemos elegido piezas de seis ó siete ciclos representativos, llevaremos casi 200 obras, ocupamos el museo entero. Es un proyecto muy importante porque abrimos una ruta cultural. Esa primera lanza la llevamos nosotros desde España, y desde Andalucía tenemos que estar todos orgullosos y apoyar este proyecto.