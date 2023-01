"El aula es antinatural para el aprendizaje de un niño"

Leopoldo Alandete nació en 1962, tal como él dice, "al sur de Cádiz y al norte de Senegal: en Tánger". Hijo de empresarios españoles, forjó su espíritu emprendedor desde niño en el protectorado internacional antes de hacer las maletas. Entre España y América ha pasado la mayor parte de su vida, persiguiendo el objetivo de "hacer crecer exponencialmente directivos y empresas". Una labor que realiza "hackeando mentes" de alumnos universitarios y otros empresarios que buscan en su amplia experiencia el poder progresar.

-¿A qué se dedica?

-A hacer crecer exponencialmente a empresas y directivos desde hace 37 años. Uno de las maneras es con mi metodología 550 grados. Es decir, dar una vuelta y media. Consiste en darse cuenta de que el crecimiento es ilimitado y hay que cambiar la forma de pensar y actuar. A pasar a la acción masiva inmediata. Cuando vas a una clase, el 95% se evapora en 24 horas. Por eso hay que aplicar de forma inmediata lo aprendido. Es la manera de avanzar. Si no hay acción, no hay resultados.

-¿De dónde le viene esta vertiente empresaria?

-Desde niño. Con 14 años quería ser empresario. Me fui a Estados Unidos y visité la cadena de distribución Walmart. Me fijaba en como funcionaba la tienda y no paré de hacer fotos. El shock fue tremendo. Era el año en que murió Elvis Presley. Estaba en el centro del país, lejos de las grandes ciudades. Quería conocer la realidad. Estaba flipando. Era el niño más feliz del mundo aprendiendo sobre empresas.

-¿El empresario nace o se hace?

-Hay de los dos tipos. Algunos nacen, pero otro muchos se pueden hacer. La formación y el entrenamiento ayuda mucho, pero hay que pasar a la acción. Por ejemplo, la neurociencia te permite conocer las claves por las cuales las personas toman decisiones a la hora de comprar. El número de empresarios es cada vez es mayor y más variado. La edad y el género ya no son un condicionante. Antes todo transcurría más lento. Cada vez se emprende antes. La persistencia es fundamental.

-¿Sigue teniendo el español fama de no querer emprender?

-Esa fama es falsa. Hay de todo. No paro de encontrarme con emprendedores que no quieren un trabajo de nueve a dos. Nos hemos acercado muchísimo a países como Estados Unidos, aunque ellos siguen siendo líderes. Podemos verlo en el deporte. Hace 40 años, la NBA y el baloncesto español eran mundos diferentes. Ahora, estamos al nivel. Otro ejemplo: las constructoras españolas son punteras a nivel mundial. Dejémonos de complejos. Somos buenos. Además, cada vez es más fácil una empresa. Antes era lento y costoso. Hay lugares en los que puedes constituir una empresa con un euro. Las posibilidades se han multiplicado.

-¿Cuál es el mejor sitio para emprender?

-Andalucía. Cualquier pueblo de Sevilla o Málaga.

-Pero Andalucía sigue estando a la cola en muchos indicadores económicos.

-Andalucía no tiene que tener complejo. Hay gente extraordinaria y brillante. Málaga, por ejemplo, está creciendo como un tiro. A más de un 7% del PIB. No hay otro lugar igual en España ahora mismo. Hoy en día está siendo observada a nivel mundial por su desarrollo. La región ya no es sólo agricultura, aunque esta tiene ya un ritmo distinto, con importantes exportaciones. Todo ha cambiado para bien.

-También lo somos en los educativos.

-Soy un crítico absoluto de la educación en España. De la primaria, de la secundaria y de la universitaria. Hay que incluir materias relacionadas con el emprendimiento. El aula es antinatural para el aprendizaje de un niño. Es difícil aprender sentado en un pupitre. Hay que salir y visitar. Si por mi fuera, cambiaría todo.

-Usted es profesor, ¿lleva a cabo esta visión?

-Soy muy disruptivo. Los que participan en mis programas me dicen que no habían visto nada igual. Yo no frío a nadie con un PowerPoint. La gente quiere cosas nuevas. Hablo de cosas reales, no etéreas. Mi enfoque es distinto. Mi metodología intenta volar las cabezas. Intento hackear las mentes para conseguir resultados. Solo aquellos que pueden ver lo invisible son capaces de hacer lo imposible.

-¿Qué opina de las redes sociales y su influencia en los jóvenes?

-En Estados Unidos se han dado de que aquellos chavales que antes de los 14 años utilizan intensamente las redes sociales, tienen un desarrollo tardío de la corteza frontal. Es una droga más. El cerebro se queda dopado y se convierte en un yonqui de las redes sociales. Hay una drogodependencia porque se activan neurotransmisores como la dopamina que produce placer. Además son mentira: más del 95% de personas que están en redes sociales tienen una fachada y la realidad es otra. Aunque tengan 200.000 seguidores. Cuando arañas un poco, está todo vacío. Aparte, las redes no paran de cambiar. Y no son tuyas. Son de otro. La mejor conexión social es el email marketing. Es lo más potente. Estás en contacto con la gente sin intermediarios. Todos los días les puedes mandar un email y estar en sus cabezas.

-¿Y del metaverso?

-Puede ser metaguay o metafiasco. La gente aún no está en él ni conozco a nadie que esté ganando dinero con él. Hay muchas expectativas.