Luis de Perikín: "Así Canta Jerez no ofrece una zambomba"

El músico y compositor jerezano Luis de Perikín ofrece mañana por la noche un concierto único en Sevilla. Presentará el álbum Canciones del’99, que lanzó el pasado mayo, como parte del ciclo Las Noches Icónicas del Meliá. Él mismo afirma que no suele hacer un recital completo en solitario. En los últimos años, su aventura más reconocida está al frente del grupo Así Canta Jerez. Una treintena de músicos que han conseguido llevar los villancicos y los cantos populares a la cima de las listas de éxitos. Entre Quevedo, Karol G y Lola Índigo. El viernes sacarán un nuevo álbum y el sábado empiezan una gira compuesta por 40 conciertos concentrados en poco más de un mes.

Pregunta.¿Cómo será el concierto que ofrecerá este jueves en Sevilla?

Respuesta.Será muy íntimo, porque normalmente no suelo hacer un concierto completo cantando mis canciones. Lo hago muy pocas veces al año. Actuaré acompañado por Juan Diego Valencia Junior y Manu Casado al piano. Contaré además con las colaboraciones de Fania Zarzana y de Joselete Mushogitano. Algunos familiares estarán entre el público y, seguramente, nos arrancaremos con un fin de fiesta por bulerías.

P.Presentará Canciones del'99. Álbum que publicó en mayo y que suena a Jerez y al barrio de Santiago en cada composición.

R.Mi carrera musical se divide en varias partes. Desde pequeño escribo canciones para artistas muy conocidos, soy productor y músico. Lo de cantar no lo hago siempre. Nunca planteo nada. Todo es natural. Con el álbum Canciones del'99, en realidad, me iba a una casa en Barbate a componer villancicos. Como siempre llevo conmigo el estudio de grabación, allí mismo surgió el coger canciones muy antiguas que yo tenía y que nunca se habían grabado. Coloqué los micros, echamos unas horas y salió el disco así. Tal y como te lo estoy contando.

P.Compone para otros artistas, saca un álbum, se va de gira con Así Canta Jerez... ¿cómo encuentra tiempo para todo?

R.Siempre he sido muy inquieto y me ha gustado tocar la guitarra, la percusión y componer. Mi vida es la disciplina, el trabajo y ser constante. A veces perdemos más tiempo hablando que haciendo. Se puede sacar tiempo hasta donde te dé. Desde pequeño sufro mucho de ansiedad y la gente piensa que la tengo por trabajar tanto. Creo que, más bien, es al contrario. Mi ansiedad viene del miedo a dejar de hacer música y no sentirme desarrollado en mi trabajo.

P.Su faceta más conocida, de un tiempo a esta parte, es como director de Así Canta Jerez. ¿Cómo combina y separa todas sus caras sin volverse loco?

R.Muy fácil. Siempre me ha gustado trabajar de manera independiente. Cuando perteneces a un sello que te dice lo que tienes que hacer ya estás sometido a algo. Si a mí en febrero se me ocurre un estribillo de villancicos, tenemos la tecnología suficiente como para escribir la canción y pasarla a unos amigos para que la canten y guardarla. Sí que es verdad que soy muy desordenado dentro de mi orden. Tampoco soy Ricky Martin ni Alejandro Sanz... que quizás lo tengan más difícil. Hago lo que me apetece cuando quiero y si algo sale mal no tengo que darle cuentas a nadie. Trabajo en libertad musical. Y lo más importante es tener a familiares, amigos y un equipo de músicos que te apoyen y crean en ti.

P.Muchos consideran que usted tiene gran parte de culpa de haber llevado los villancicos a lo más alto de las listas de reproducción nacional.

R.Sacamos un villancico el pasado viernes, que se llama En un canasto, y se ha puesto el número 9 en tendencias de Youtube. En los primeros puestos están Quevedo, Lola Índigo y Karol G... Es verdad que la gente considera que hemos puesto de moda los villancicos y la Navidad y no solo en Andalucía. Tenemos una gira de más de 40 conciertos que empezamos este sábado y eso que debería ser únicamente en diciembre. Lo más importante es que niños y jóvenes escuchan villancicos y hace 10 años no lo hacían. Canciones populares y tradicionales de Andalucía. Algunas son tan antiguas que la gente ni se acuerda y las estoy recuperando. Han crecido hasta las ganas de venir a Jerez a ver una zambomba.

P.Pronto empieza la gira. ¿Qué novedades habrá este año?

R.Vamos a sacar un disco con canciones del año pasado. Este año probaremos composiciones nuevas y si funcionan en los teatros las grabaremos para el año siguiente. Esa es mi forma de trabajar... un poco extraña, pero me gusta mostrarlas antes.

P.Debe ser una locura estar al frente de una agrupación de más de 30 personas.

R.Es muy difícil, pero somos una familia. La mayoría nos hemos criado juntos, pero sí... es muy difícil. Cada uno tiene un carácter y, además, no llevamos el trabajo como una oficina de contratación musical. Lo más normal es tener una dieta y ciertos horarios, pero yo trato de adaptar la gira a nuestras necesidades. Así Canta Jerez empezó en 2012 aunque la moda llegó en 2018. Llevamos muchos años.

P.¿Cree que las zambombas están perdiendo su esencia?

R.Hay una polémica muy grande. Así Canta Jerez no ofrece una zambomba, sino un espectáculo de villancicos. Una zambomba -sin acento en la a- es una reunión sin micrófonos y la gente canta un repertorio popular. En Jerez sí que existen muchas con criterio como las que organizan las peñas flamencas o las hermandades. Ahí está la esencia. El problema está en los artistas o grupos que ponen en sus carteles Zambomba de Jerez como reclamo y lo que ofrecen es un espectáculo con villancicos.