"La luz interior es lo que hace a una persona bella"

Marina Abramović (Belgrado, 1946), flamante Premio Princesa de Asturias de las Artes, es el mayor nombre artístico surgido de Serbia, la principal artista de 'performance' y considerada madrina de esta concepción. De padres partisanos y oficiales del ejército, creció en la Yugoslavia de Tito y al eclosionar como valor artístico, con su cuerpo como eje, dio su salto internacional. León de Oro en la Bienal de Venecia en 1997, acaba de ilustrar el cuento de Andersen El patito feo (Libros del Zorro Rojo).

-¿Qué ha significado para usted ganar el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021?

-Honestamente, en primer lugar, ha sido algo tan gratificante e inesperado. Porque como he dicho, en mi propio país nunca he sido comprendida e incluso ahora, después del espectáculo, en Belgrado. El gobierno de Serbia me dio una gran medalla por el logro, pero nunca he tenido el placer de escuchar a jefe del estado de Serbia hablando cinco minutos sobre mi trabajo, mi logro y cómo realmente conecto con la comunidad, como se ha hecho en España. Cómo mi trabajo tiene realmente un impacto emocional en la gente. Estaba llorando. Realmente lloré, porque para mí, ahora tengo 75 años y recibir esta aceptación de alguien como el Rey de España y la Princesa, es algo realmente importante. Me sentí orgullosa. Me sentí muy feliz y, al mismo tiempo, siento cómo ahora la responsabilidad de relacionarme con la comunidad y mi deber con la sociedad es aún mayor, y esta es aún más responsabilidad que la que tenía antes. Y esto es realmente importante porque mi voz puede ser escuchada ahora, esa es la gran diferencia con los años 70 y ahora. La generación joven está dispuesta a escuchar, y puedo darles consejos, y también puedo hacer que mi trabajo tenga un espíritu más humano. Mi propio trabajo trata del elemento del espíritu humano. De eso trata mi trabajo. Y esas palabras realmente me dieron valor y me dieron fuerzas para continuar. Sabes, no hay pensión para un artista. Los artistas tienen que trabajar hasta la muerte. No hay descanso para un artista.

-¿Cómo ha encarado un cuento clásico como El patito feo para hacerlo actual?

-No creo que lo haya hecho contemporáneo, más bien lo hice personal. Es mucho más que eso, porque me acerqué a la historia y la elegí, porque resuena mucho con mi propia vida y mi crecimiento. De niña, yo misma me sentía un patito feo, porque de alguna manera había crecido, pero seguía siendo inmadura. Era muy alta, muy delgada y tenía una nariz muy grande, y la nariz no encajaba con mi cara. Me sentía tan desproporcionada y no encajaba con todos los niños. Estaba muy aislada, me sentía muy melancólica. Escribía poesía. Pintaba. Vivía en mi mundo, que conseguí crear a mi alrededor. De niña al leer El Patito feo, siempre me identifiqué con él. Me resultó muy fácil elegir este cuento para ilustrarlo, porque creo que el único enfoque para entender el cuento es, como artista, desde el punto de vista personal... Es maravilloso que un cuento de hadas sea tan universal. Se está hablando de una historia, y en realidad no es contemporánea, es absolutamente eterna. Todos los niños pueden identificarse en algún momento de sus vidas con esta historia.

"Pasé por mucho dolor cuando era niña y fui rechazada por mis padres"

-¿Todos somos, al menos un poco, un patito feo?

-No, no lo creo en absoluto. Recuerdo que, al mismo tiempo, cuando me sentía un patito feo, todas mis amigas eran extremadamente hermosas, parecían barbies. Sus madres les hacían hermosos vestidos, e iban a las fiestas. Todo lo que mi madre nunca me daría y yo nunca me sentí así. Nunca tuve los vestidos adecuados, y siempre me sentí como una oveja negra marginada. Siempre estaba mirando este hermoso mundo. Así que realmente, se trata de otra historia, que la de todas estas hermosas chicas. ¿Sabes?, cuando las miro ahora, noto que han perdido su belleza. Así que podemos decir que en realidad la belleza es temporal. Y también enseñarnos que no se trata de belleza o no belleza, se trata del contenido interior, la luz que le das a la personalidad, que realmente hace que una persona sea bella y no como se ve, no la belleza física. Esto solo lo aprendes cuando te haces mayor y más sabia, no en ese momento. Pero definitivamente, existe la ilusión de la belleza, la cual nos rodeaba en ese momento. Al menos en mi infancia...

-¿Encontró el rechazo de alguien concreto que no esperaba?

-Esa es la razón por la que escribí mi biografía. Cuando llegué a los 17 años necesitaba contar la historia de mi vida, y también, al contar la historia de mi vida podía ser una especie de modelo para todos los demás. Pasé por mucho dolor cuando era niña y fui rechazada por mis padres. Quiero decir: este es el mayor rechazo que puedes recibir. Tener una madre que nunca te besó, porque piensa que eso te dará algún tipo de debilidad, pero que te hace más fuerte, y en realidad no lo hace… Cuando era niña yo no entendía que solo necesitaba amor, pero al mismo tiempo su idea (la de mi madre) era hacerme una guerrera, cosa que entendí mucho más tarde. Y esto fue lo más difícil, ser privada del amor de los padres. Creo que este es el peor rechazo que puedes recibir, y de alguna manera te marca para toda la vida, porque durante toda mi vida estuve buscando ese amor y luego me dirigí a mi público, y el público se convirtió en ese tipo de fuente de amor que estoy recibiendo al hacer mis actuaciones.

"Creo que las mujeres tienen todo el poder. Solo tenemos que demostrarlo"

-¿Sus creaciones requieren de un impulso concreto? ¿qué es lo que le inspiraba?

-En mi caso siempre creo mi propio mundo, pero lo más importante para mí fue viajar, conocer otras culturas muy diferentes a la mía. Como los aborígenes del centro de Australia. Eso fue muy importante para mí. Conocer a los chamanes en el Amazonas, en Brasil. Y estar conectada con el budismo tibetano y las comunidades durante más de treinta años. Ese tipo de culturas, cómo tratan el cuerpo, la conciencia y la energía. Aprendí mucho de ellos. Y luego, la siguiente, es la naturaleza. Nunca sentí realmente interés por otros artistas. Solo tenía amigos artistas, y me gustaba su trabajo, pero nunca me influenciaron. Siempre fue interesante para mi ver la fuente, de dónde venía. Y yo diría que las culturas antiguas y la naturaleza son mis principales fuentes de inspiración. Y, por supuesto, la literatura y el cine. Es decir, lo absorbo todo. Soy muy curiosa. Siempre he pensado que es muy importante mantener esta curiosidad de niña, que realmente te hace estar viva, porque una vez que te despiertas y has perdido la curiosidad, te cansas y te haces vieja, cosa que no quiero que me ocurra.

-¿Sería muy difícil que yo le llamara la atención en estos momentos con una 'performance'?

-Realmente tenemos que pensar en la visión general. Ya sabes, los humanos siempre tienden a decir: "Oh, en el pasado las cosas eran mejores y ahora ya no", y ese tipo de críticas. Pero si se mira el panorama general y se observa el arte en general, cada siglo tiene altibajos. Y en cada siglo hay arte malo y arte bueno. A veces hay artistas increíbles que aún no han sido descubiertos porque el tiempo no acompaña. A veces los artistas trabajan al frente del siglo en el que viven, y los humanos necesitan cierto desarrollo conceptual espiritual emocional para llegar a entender a estos artistas. Por lo tanto, creo que en cada siglo hay artistas importantes que realmente pueden cambiar la forma de pensar de la sociedad, y hay muchos que los siguen. Y de estos (artistas) que saben hay pocos, y esto siempre ha sido así. Hay personas que miran hacia abajo y dicen que esto no es interesante. Pero no es cierto, siempre hay algún diamante en alguna parte. Si no se ve, está escondido esconde, y va a aparecer, ya que el buen arte está en muchas vidas.

"La provocación sería como una forma barata de ver las actuaciones. Yo no enseño la provocación. Si la performance es una provocación y ya está, no es suficiente"

-¿Y sin provocación no hay 'performance'?

-No. Esa no es una razón para hacer performance, en absoluto. Ya sabes, primero la performance tiene que decir verdades, y tiene que venir de algo muy profundo e interno. Y la razón para hacerlo, tiene que tener un mensaje fuerte y este mensaje tiene que llegar a la gente. La mayoría de las performances que tienen este poder son emocionales. Y eso es lo que es. La provocación sería como una forma barata de ver las actuaciones. Yo no enseño la provocación. Si la performance es una provocación y ya está, no es suficiente. Cada palabra tiene que tener muchas capas de significado, tiene que ser política, social, espiritual, provocadora, y sugerir preguntas. Todo al mismo tiempo. Entonces tiene un impacto complejo. Si solo tiene provocación, eso no es suficiente para hacer nada. Ni siquiera es suficiente para ser un artista.

-¿Y sin cuerpo, su cuerpo, el dolor, no sabría crear arte?

-El pasado de los artistas de la performance... Hay muchos artistas que hacen performance, pero no actúan ellos mismos, como Tino Sehgal, por ejemplo, él tiene una gran cantidad de gente, con un protocolo e instrucciones y estos actúan, así que ni siquiera está involucrado, y utiliza múltiples cuerpos. Otros artistas tienen un enfoque más conceptual, y trabajan con el sonido y el cuerpo ni siquiera está presente, pero solo puedo hablar personalmente de mi caso. En mi caso, solo utilizo el cuerpo porque es algo que me ha sido dado. También puedo forzar mi cuerpo tanto como quiera, y no necesito hacerlo... soy responsable de él. Y si pongo mi cuerpo en peligro, es de nuevo mi responsabilidad y la de nadie más. Cada vez que trabajas con el cuerpo, sigues pensando que sabes algo, y descubres que es como un vasto territorio del que no sabes nada. Es una fuente inagotable de inspiración y de aprendizaje. Así que utilizo mi cuerpo como principal herramienta de trabajo.

"Casi el 80% de mi trabajo no se podría representar hoy en día. Y creo que lo políticamente correcto desaparecerá, como todo lo demás"

-¿Muchas de sus iniciativas en estos tiempos 'más correctos' serían imposibles de repetir?

-Básicamente. Casi el 80% de mi trabajo no se podría representar hoy en día. Y creo que lo políticamente correcto desaparecerá, como todo lo demás, porque en realidad la cuestión es la creatividad. Hace que los artistas no sean libres. Los artistas tienen que ser espíritus libres. Los artistas tienen que ser los que hagan la obra que quieran y en las condiciones que quieran. Y esto no es posible ahora. Es un momento muy difícil, ya sabes... Pero al mismo tiempo, y lo mismo sucede con el coronavirus o la nueva variante o lo que sea, va y viene. El cólera estuvo presente durante 50 años, durante 50 años la humanidad sufrió. Vale, ahora solo hemos sufrido durante dos años. Eso no es nada en la historia del universo, así que vendrá y se irá. Siempre mantengo una visión global. ¡Mantén una visión global! Es difícil ahora y por eso creo que los artistas nunca deben comprometerse. Tienen que esperar hasta que sea el momento adecuado, pero no comprometerse, no comprometerse y trabajar con zoom. Odio el Zoom. (risas).

-¿Se lleva bien con los críticos? ¿Se siente ahora más entendida?

-No, en absoluto. Las críticas en los años 70 eran terribles. Mis primeros trabajos fueron muy criticados, los cuales ahora forman parte de la historia del arte de la performance. Pero en aquella época, si hubiera leído las críticas, nunca habría salido de casa. Ahora las críticas vuelven a ser de otro tipo. Ahora soy una artista famosa, me ponen en este pedestal, dicen que estoy haciendo esto, que me encanta la moda, ya sabes, yo soy… Por otra parte, están todos los grupos con las teorías controversiales que me acusan de ser una satánica. Quiero decir, siempre hay alguna mierda por ahí. Y voy a mi propio país, ya sabes para hacer, después de 47 años, una gran exposición en Belgrado y mi propia generación todavía se pregunta si esto siquiera es arte. Y esto es así, siempre lo será. Todo lo que es revolucionario, todo lo que es diferente y no ordinario es siempre criticado. Creo que dijeron que la Torre Eiffel de París fue la peor construcción jamás realizada. Dijeron que iba a destruir la vista de París, y ahora es una declaración emblemática. Dijeron que la Quinta Sinfonía de Beethoven era la peor pieza musical jamás hecha. Sabes, tienes que seguir tu intuición, y seguir tus ideas, sin importar lo que diga la gente. Hay una maravillosa declaración de John Cage en la cual declara que aprendió que cada vez que su trabajo es aceptado por la sociedad, inmediatamente tiene que pasar a otro tipo de trabajo que no lo es. Así que tenemos que ser filosóficos al respecto.

-¿Se siente representante de las mujeres? ¿Qué objetivos aún han de verse cumplidos para las mujeres, en general?

-No soy feminista. Creo que las mujeres tienen todo el poder. Solo tenemos que demostrarlo. Tenemos el poder de dar a luz. Tenemos el poder de dar vida. En la antigüedad, teníamos este poder, pero lo cedimos voluntariamente. Y tenemos que reclamarlo de nuevo. Eso es lo que pienso. Y creo que somos muy fuertes. Somos supervivientes. Y realmente no soy muy permisiva con las mujeres que tienen un papel frágil o victimista. También somos independientes. No, tenemos que tomar los derechos en nuestras manos y más o menos lo estamos haciendo cada vez más. Tenemos que ser más guerreras. Tenemos que volver a nuestras raíces.

-¿Qué figura con la que ha trabajado me destacaría de estos años de labor?

-Si hablo de performance, uno de los mayores maestros del arte de la performance es Tehching, un artista taiwanés que hizo sólo 5 performances en su vida, una performance en un año. Él es para mí el maestro. No estoy ni siquiera cerca de eso, lo que él ha hecho y para mí lo que es tan interesante de cuando haces el trabajo de artista quieres poner todo dentro de ese trabajo, pero nunca tienes éxito, por eso haces el siguiente trabajo y el siguiente trabajo y continúas, pero si él hizo 5 obras, entonces... todo lo que es posible que el ser humano pueda hacer, y este trabajo lo transforma... porque la obra de arte tiene que ver con la transformación. Y entonces, esto es fácil de decir, pero es difícil que ocurra realmente. Cuando le pregunté sobre lo que está haciendo ahora después de las cinco actuaciones, me dio una respuesta que realmente me dejó boquiabierta, porque esa respuesta realmente demuestra esta transformación. Dijo: "Ahora, estoy haciendo la vida. Estoy viviendo". Y hacer realmente la vida, y ser consciente de vivir aquí y ahora, en el presente es uno de los más altos logros de cualquier ser humano, y lo consiguió. Nadie lo hizo, nadie lo ha hecho todavía.