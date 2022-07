"Mis mejores recetas han salido de dejar fluir la imaginación"

Educadora Social sin futuro y más extremeña que un chaparro -según sus palabras-, Patricia Tena no es cocinera de profesión, sino más bien de pasión. En 2016 recibió el premio Bloguero Cocinero 2016 de Canal Cocina, el único canal de televisión de España especializado en gastronomía. Asegura que siempre le han dado mucha pereza las recetas largas y complicadas, de ahí su máxima que recoge en el título de su libro, TictacYummy, Mis mejores recetas rápidas y saludables (Oberon)

-¿Cómo se define?

-Pues no lo sé ni yo... Bloguera se queda ya un poco atrás... No sé, tampoco soy cocinera... Me llaman de todo (risas). Creo que quizás instagrammer, que es donde estoy más tiempo.

-¿Se puede comer sano y rico a la vez? ¿Y barato?

-Sí, hace poco hice una semana de recetas saludables, detox, aunque en realidad es comer bien, y la gente quedó encantada. Hice, por ejemplo, una receta de bacalao en salsa de calabacín en la que tardé 10 minutos, desmontando el mito de que está reñido comer sano, rápido y baratísimo. Esto me ha servido para plantearme darle una vuelta a TictacYummy o hacer una sección especial. Llenar el carro de la compra no es nada barato pero haciendo las cosas bien, planificando, se puede.

-¿Cuál fue el comienzo de TictacYummy?

-Empezamos un día que estábamos aburridos en casa. A mí me gusta mucho la cocina, siempre he sido la cocinillas allá donde he ido, me puse a hacer una receta y mi chico me dijo te grabo, a ver qué sale. Grabamos, de una forma cutre, un pollo con doritos que habíamos hecho antes y lo subimos a Facebook. Al día siguiente había tenido miles de visitas. Pensamos que había gustado y había que seguir. Y así nació TictacYummy.

-¿De dónde viene el nombre?

-Como la receta fue muy rápida y rica, dijimos Tictac por lo rápido y Yummy por delicioso. Aunque ahora sí, entonces no había nada de vídeos de recetas rápidas y a la gente le chifló.

-¿Cómo descubriste tu pasión por la cocina?

-Me la descubrieron mis padres en realidad, que siempre han sido unos amantes de la gastronomía, y yo siempre he sido cocinillas. De mi hobby, mi pasión, he hecho mi profesión y yo estoy súper contenta de ello.

"Comer sano, rápido y barato es posible, pero hay que hacer las cosas bien, con planificación"

-En la cocina, ¿imaginación al poder o mejor ir sobre seguro?

-En mi caso es imaginación al poder. Siempre me preguntan cómo me organizo, cómo se me ocurren estas ideas, y casi nadie se lo cree, pero no trabajo con una planificación. Mis mejores recetas han salido de la imaginación, las ganas, de dejar que todo fluya. Ése es mi caso, ha sido la parte de mi éxito. Pero es cierto que, en el día a día, un poquito de planificación es necesaria porque tenemos poco tiempo y queremos comer bien. Tampoco pensemos que nos va a llevar mucho tiempo: cuando se planifica un menú semanal o antes de ir a la compra es sentarte cinco minutos y hacer una lista rápida.

-¿La falta de tiempo es sólo una excusa para no cocinar?

-Muchas veces sí porque tampoco nos paramos a ver qué podemos hacer frente a esto. Hoy en día hay muchísimas recetas, las redes nos bombardean, y luego tenemos las ideas de los batch cooking, que están súper de moda, en los que una tarde cocinas para toda la semana y nos saca de muchísimos apuros, y un montón de máquinas, robots de cocina que nos ayudan. Ya es pararnos, organizar un poquito la semana y eso te da mucha tranquilidad mental.

-¿Qué tiene que tener una receta para tener éxito?

-En mi caso, tiene que ser fácil, sencilla, con ingredientes que no sean muy complicados. Yo intento que mis vídeos sean así, que los veas en 30 segundos y te den ganas de levantarte del sofá, irte a la cocina a hacerlo porque tienes de todo y lo vas a hacer igual que me ha salido a mí. Ésa es la clave.

-¿Qué no puede faltar nunca en una despensa o un frigorífico?

-Para mí, últimamente, fíjate que son súper básicos, porque te sirven tanto para dulce como para salado, lo que no me puede faltar es harina de avena o avena en copos, que lo puedes transformar en harina; yogur natural para hacer masas o salsas saludables; quesos de untar; huevos y, como no, el chocolate. Son mis básicos.

-Está de moda el uso de ingredientes poco habituales. ¿Realmente son necesarios? ¿Son sustituibles?

-No está mal conocerlos, pero no son para nada imprescindibles. Yo siempre utilizo ingredientes que se pueden encontrar en cualquier supermercado de barrio o a mano. Lo más raro que me puedes ver utilizar es alguna mantequilla de fruto seco, un papel de arroz o un alga nori, pero que cada vez están más metidos en nuestras cocinas. Pero son las mínimas recetas.

-¿Cuál es tu receta más exitosa, la que siempre te piden?

-Es muy curioso pero la que más ha llamado la atención y más ha funcionado es la pizza nube, yo creo que por lo original y lo diferente, porque al final es una base de pizza que se hace sólo con clara de huevo, que la metes al horno, no pesa nada y es ligera. Y los toppings que le quieras echar. Estás cenando rico una pizza pero sin hidratos.

-¿Algún plato que se te resista?

-A diario fracaso en muchos porque no seguimos una receta, improvisamos. Lo que nunca he conseguido que me salgan perfectamente son los macarons. La lucha con ellos la tengo casi perdida (risas). Es mi asignatura pendiente en la cocina.

-¿Con qué receta se puede lucir alguien que pisa poco una cocina?

-Bueno... Te podría decir tantísimas, tanto dulces como saladas... Hago mucho unos donuts en el microondas con tres ingredientes: son harina de avena, compota de manzana o yogur natural y un poco de levadura. Eso para la repostería. Y para salado, con los mismos ingredientes, puedes hacer un pan naan, que es un pan plano que se hace en la sartén, con harina de avena, yogur natural y levadura. Lo rellenas o le pones toppings por encima como si fuera una pizza... ¡umm!