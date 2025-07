Miguel Navarro: "Lo que más no puede cambiar la vida es saber gestionar el tiempo"

Miguel Navarro (Alicante, 1988) es CEO y fundador de Productividad Feroz, escuela de desarrollo personal centrada en productividad, hábitos y alto rendimiento. Formador, escritor y padre de una hija, es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y máster MBA en Dirección y Administración de Empresas. La pirámide de la influencia fue su primer libro, y miles de personas aprendieron a relacionarse mejor consigo mismas y con su entorno. Manifiesto para la calma (RBA) se orienta a conseguir claridad y paz interior para vivir.

–Su libro se llama Manifiesto para la calma. Pero, si tiene un incidente con el coche y se enfada...

–La vida nos pone en situaciones incómodas y podemos reaccionar con enfado pero hay que saber recuperar el control cuando antes. La calma es convivir con la realidad, que a veces puede irritar, pero desde una posición de templanza. La vida no puede esperar a que lleguen las vacaciones para decir que queremos huir de nosotros.

–El mundo instantáneo nos impide que asumamos las cosas con calma.

–Es difícil, sí. Nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser ya, cuando lo realmente bueno requiere un tiempo de cuidado, de crecimiento.

–¿Somos infelices porque vivimos frustrados?

–Hay redefinir qué el éxito. No es ganar mucho dinero, tener todo acolchado o irse a Bali. Hay gente que tiene de todo, en apariencia con mucho éxito, y no es feliz. Hay unos mínimos que si no están cubiertos ni te planteas ser feliz porque entonces solo sobrevives pero cuando alcanzamos ciertos objetivos nos sentimos atrapados en unas circunstancias que no nos permiten ser felices realmente.

–Hay que aprender a saber vivir...

–Cuando somos jóvenes nos orientamos a carreras que tienen más salidas. Vamos a tener 100.000 horas de media de nuestra vida dedicadas al trabajo, ¿te vas a dedicar a algo que no te gusta? El tiempo va a pasar igual. Los próximos 10 ó 15 años van a pasar exactamente igual. Tú decides cómo vivirlo.

–¿Debemos meditar qué queremos ser a medio y largo plazo?

–Mírate qué quieres ser en ese tiempo por delante. Nadie va a venir a salvarte. Si no tienes objetivos, no sabes qué hacer cada mañana. Y no es tanto conseguir objetivos sino tenerlos. No se consigue nada con la resignación, la queja, la renuncia. Debemos crear un camino en que los planes profesionales y personales sean compatibles.

–¿Podemos construir el futuro?

–Solo tenemos el aquí y ahora. La vida es esta conversación. No te puedes poner a pensar lo que vas a hacer después en todo momento. La libertad es elegir tu comportamiento con lo que sucede.

–¿Qué le inspiró a escribir Manifiesto para la calma?

–Molaría decir que estaba de meditación en un monasterio budista, pero no. No es una revelación sino una recopilación de mi filosofía. Yo había conseguido lo que me había propuesto, pero no era feliz. Tenía que contarlo. Recopilo reflexiones que me han permitido alcanzar la calma.

–¿Qué sería la calma?

–Sería la presencia interna pase lo que pase. La capacidad de estar en ti. Dentro de ti tienes tu hogar. Aunque haya un fracaso con una persona, con un imprevisto, con un revés, sabes encontrarte. Las enfermedades, la muerte de un ser querido... eso no lo puedes cambiar, pero depende de ti la reaccion. La inteligencia es conseguir la mejor reacción a lo que sucede. No puedes cambiar lo que ha pasado, pero puedes elegir tu reacción.

–¿El estrés lo toma todo?

–Uno de nuestros grandes problemas sociales es el estrés crónico, El sistema nervioso piensa que te vas a morir y eso se cronifica. Te encuentras con gente que dice que le falta energía y tu cuerpo lo que refleja es lo que sostienes en la mente. Tu cuerpo reacciona como cuando un león te va a comer: el corazón se acelera, los ojos se dilatan... pero lo vives constantemente. El cuerpo está programado para escapar de un león, pero no para que reacciones así decenas de veces al día.

–¿Estamos sobreexpuestos al cortisol?

–Está unido a procesos depresivos, de ansiedad, de falta de motivación. El cortisol en dosis adecuada, nos enfoca, nos despierta. Pero el problema es cuando se cronifica.

–¿Nos equivocamos en esas sensaciones negativas que arrastramos?

–Si necesitas un diagnóstico de salud mental tienes que acudir a un especialista, pero las emociones como tal, sentirlas, no es algo malo. Sentirse mal, desmotivado, es información útil, nos dice que algo está pasando. Puedes permitir que afloren las sensaciones, pero han de servirte de brújula.

–Habría que escucharnos menos...

–La mente como tal genera pensamientos espontáneos. Pero tú eres más que tus pensamientos. El gran poder que tenemos es que los pensamientos no nos definen. Cuando hay un pensamiento destructivo deberíamos cuestionar más lo que pensamos de los demás.

–Un consejo fundamental de sus planteamientos.

–Dar prioridad al uso el tiempo. Lo que más nos puede cambiar la vida es saber gestionar el tiempo. Todo aquello que no va en línea de tu vida, no lo hagas.