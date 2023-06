"La miopía es la nueva pandemia, entre tantas pantallas"

La directiva Anne Delmas es francesa, afincada en España desde hace 20 años y con dos hijos madrileños es la directora general de la cadena de ópticas Visionlab. Su vocación es el trabajo del sector del comercio en el ámbito retail y ha estado en los equipos de Sephora, The Body Shop y en la empresa familiar de Joyerías Suárez. Antes de radicar en nuestro país trabajó en Suecia y Dinamarca, lugares que también conoce en profundidad. Su firma actual Visionlab ha ampliado su presencia en Andalucía.

-Una directora general de una compañía suele comenzar a pie de calle.

-Y yo empecé de directora en tienda. Fui creciendo en puestos y me convertía en directora general al cabo de diez años.

-¿Cómo fue el reto de echar raíces en España?

-Con mente abierta, con flexibilidad. Te adaptas de forma natural y en España ha sido fácil. En cuanto logras superar la barrera de comunicación te adaptas rápido, independientemente de la cultura de cada país y de los hábitos de consumo. La palanca siempre son las mismas hay que crear una conexión, la que consigues con una cercanía física, entrando en comunicación con los equipos. Es muy importante tener un liderazgo cercano. Los grandes retos se consiguen trabajando de cerca con todos los equipos.

-¿Y cómo debe ser un equipo de tienda para usted?

-Son muy importantes. Son la clave de un éxito y tienen que estar formados, con un conocimiento actualizado de los productos que ofrecen. En el caso de las ópticas tiene además un concepto de salud y deben unir formación y competencias técnicas.

-¿Cómo debe ser un dependiente hoy, cuando el cliente puede comprarlo todo por el móvil que tiene en la mano?

-En la tienda se debe tener actitud empática, ponerse en los zapatos del cliente para proponer una atención personalizada, lo que está buscando y lo que necesite. Hay una tercera competencia para mí, que son las ganas siempre de dar lo mejor.

-Al hablar de liderazgo ¿cómo cree que debe motivar un líder?

-En mi caso lo que intento siempre es interesarme por la formación de esos equipos, conocerlos para entender sus preocupaciones, su ambición. No se puede motivar y liderar de la misma forma según el equipo, el lugar. Intento ser una persona cercana, que no haya mucha distancia entre los equipos directivos y las personas que atienden. Hay que comunicar adónde queremos ir, entender el compromiso y que cada uno sepa qué tiene que hacer

-Las empresas son personas más que lugares y productos.

-Al final los equipos son embajadores de una marca y el cliente tiene que encontrar una oferta de valor. Para eso hay que creer en ello.

-¿Cómo comunica?

-Me gusta estar en contacto con los tiendas. Estoy utilizando vídeos cortos para comunicarme con los equios. Unas palabras y unas imágenes valen más muchas veces que un texto enviado en un email. Es un impacto mayor. En el liderazgo de hoy al dar indicaciones hay que conseguir llevar a la gente hasta donde tú quieres con naturalidad y cercanía.

-Una óptica es una tienda pero 'venden' salud además de moda o estilo ¿es un concepto de tienda más complicado?

-No es que sea más complicado, tiene la diferencia en que ha de guardar el equilibrio entre lo que es una tienda y proponer servicios y productos. Soluciona defectos visuales y entonces hablamos de pacientes además de clientes. Una óptica es una tiende que equilibra salud, tecnología y moda. Cuando ese equilibrio se produce, no es difícil llevar adelante el concepto.

-Una tienda integeneracional.

-Sí, atiende a perfiles diferentes y todos con atención personalizada: un niño con miopía, un joven que quieres varias monturas para sus gafas, personas mayores que han perdido agudeza auditiva o cualquiera de nosotros que tenemos la vista cansada. Cuando quieres hablar de tecnología tienes que saber atender cada uno de estos casos.

-¿Cómo es la atención a distancia en sus establecimientos?

-Visionlab siempre ha sido pionera en tecnología y brindamos el servicio de un técnico optometrista para atender en caso de que en cualquier otra tienda por motivos de demanda no pueda. Es un refuerzo del servicio, un punto en común entre todos los comercios. Reduce la espera de los clientes.

-¿Se podría un cliente graduar la vista en el portátil o en el móvil de su casa?

-Se podría en un futuro. Pero para graduarse la vista se tiene que hacer en un establecimiento de ámbito sanitario, con garantías. La legislación es muy específico al respecto. El mercado de las ópticas está cambiando muchísimo pero siempre hay que irse a graduar en una óptica.

-¿En un futuro podríamos tener el óptico en casa?

-Podrías comprar unas gafas graduadas, pero hablamos de salud y debe estar en un marco de regulación. El futuro lo vamos a escribir entre todos y vamos a adaptarnos al nuevo comportamiento y necesidades del consumidor.

-La pasada pandemia nos trajo lecciones de nuevos hábitos y formas de comercio.

-Los cambios van tan rápidos que con la tecnología remota todo puede ocurrir. Efectivamente, el covid ha revolucionado los hábitos.

-¿Podría desaparecer la óptica de nuestros barrios?

-No, no peligran las tiendas. La óptica más próxima seguirá ahí. Somos seres humanos y nos gusta el contacto, nos gusta tocar, percibir. Funcionamos con todos los sentidos aunque no compremos ya sólo en la tienda física. Pero las tiendas en general no van a desaparecer.

-Su firma presume de producción propia de lentes.

-Es alta tecnología y tenemos un partner tecnológico que usa lo más avanzado para proponer lo mejor, la calidad es increíble. Son puntos diferenciadores. Tenemos un laboratorio de fábrica de lentes y controlamos así todo el proceso de fabricación de nuestra lentes. Eso permite un nivel postventa increíble.

-¿Qué novedad puede llegar en próximos años?

-Se va a mejorar todo lo que es tratamiento de la miopía. La miopía es la nueva pandemoia: estamos expuestos a muchas pantallas. Los niños desde pequeños acabarán sufriendo problemas de salud visual. Tenemos la posibilidad de parar el avance de la miopía. Hay cristales y lentes de contacto de control de miopía. Los cálculos matemáticos permitirán que el diseño de las gafas controlen la miopía. En la próxima década la mitad de la población será miope por tantas pantallas.

-¿Y cómo intervendrá la inteligencia artificial, que será tan presente?

-Se utilizará para los cristales progresivos, cristales únicos para cada persona.