“Ha habido muchos plagios a lo largo de la Historia del Arte”

Valeria Jiménez Palmeiro (Madrid, 1989) es una artista multidisciplinar. Con 15 años inventó a su alter ego, Coco Dávez, y desde entonces ha evolucionado en diferentes campos. Desde la fotografía hasta la ilustración, pasado por la moda. El último proyecto en el que está involucrada es el podcast ‘Participantes para un delirio’, en el que conversa sobre arte con sus propios referentes y expertos en la materia. La madrileña ha formado parte de la lista Forbes tres veces en la categoría de ‘jóvenes más influyentes de menos de 30 años’. Navega con tranquilidad y entusiasmo entre galerías de arte y redes sociales, donde atesora más de 300.000 seguidores.

- ¿Cómo y cuándo arrancó el proyecto de Coco Dávez?

Comenzó en Londres durante 2010. Me fui con la intención de estudiar fotografía, pero me di cuenta que echaba mucho de menos pintar. Lo poco que pude experimentar de fotografía no era lo que esperaba y empecé por mi cuenta a pintar. Tuve la suerte de empezar a colgar esas obras en Facebook y que el director de arte de un periódico nacional contactara conmigo para empezar a colaborar como ilustradora.

- En 2019, formó parte de la lista de Forbes de jóvenes más influyentes de menos de 30 años en Europa. ¿Cómo se llega ahí?

–Es un poco curioso, porque he estado seleccionada en Forbes tres veces. En la lista de España deciden directamente que te quieren incluir en la lista. En 2019, que fue el reconocimiento internacional, me pidieron completar un cuestionario que tardé, sin exagerar, más de tres horas en realizar. Hacen un estudio muy específico y exhaustivo y ya valoran si mereces estar en esa lista o no. No se muy bien en base a qué criterios, supongo que según tus proyectos y portfolio.

- ¿Se abren más puertas después?

No se si se abren más puertas. Durante una semana los seleccionados tuvimos un poco más de revuelo y queda bien decir, de vez en cuando, que tienes ese reconocimiento. No noté una subida excesiva de trabajo.

- Tiene un estilo muy definido, en cuanto a colores, forma y técnica. ¿Cómo creó su impronta?

Alrededor de 2014 empecé a echar de menos pintar para mi y vender obras que no fueran un encargo. Todo lo que había intentado hacer antes no me llegaba a entusiasmar. Creo que caí en la trampa de las modas. De manera inconsciente, percibes que hay cosas que se llevan más en el mundo de la ilustración y evidentemente quieres vender. Con el tiempo lo he visto como un error, porque haces algo que no sale de ti. Cuando me di cuenta de esto, me puse a pintar para mi y surgió una colección de retratos, que es la más grande que tengo, con una paleta de colores con la que me sentía identificada. Gracias a esta serie, comencé a forjar esa identidad que años después se ha perfilado.

- Se ha definido como autodidacta. ¿Cómo es el proceso?

No tengo estudios académicos. Ha sido a base de prueba y error. Ir probando técnicas y perfeccionando las que me gustaban.

- ¿Se puede vivir del arte en España?

Se puede, es muy difícil, pero no imposible. Conozco a mucha gente que se dedica a esto y es viable. Durante la adolescencia empezamos a plantearnos qué queremos hacer con nuestras vidas y muchas personas no pensamos en ir a la universidad, este fue mi caso, porque no queríamos dedicar cuatro años para luego no tener ninguna salida. El problema parte de la cultura que tenemos y de la educación que nos dan.

- ¿Cómo ve el panorama artístico en nuestro país?

Cada vez lo veo mejor. Somos más conscientes de que para desarrollar contenido cultural y artístico, hay que pagarlo.

- ¿La venta de arte online suplantará a las galerías de arte?

Creo que las galerías tienen que actualizarse. Muchas siguen con la forma de trabajar de hace años y el mundo ha cambiado. Internet ha permitido que muchos artistas puedan vender por su cuenta, pero es verdad que una galería te introduce en el mercado del arte y por ti mismo no podrías entrar. Las redes te pueden dar una visibilidad mundial, pero sigue siendo importante que la gente vea la obra físicamente para percibir detalles que una pantalla no da.

- Con más de 200.000 seguidores en redes sociales. ¿Qué rol interpretan en su vida personal y profesional?

Son una herramienta de trabajo. El potencial que tienen me sirve de escaparate y gracias a ellas me han salido muchos trabajos. Además te permiten acercarte al espectador.

- ¿Difuminan las redes los derechos de autor?

Realmente creo que tienes más que ganar. A mi me han podido plagiar mi obra, pero es más importabnte el trabajo que me ha salido, el conocer a gente, o estar en contacto con proyectos que sin Internet no hubiera conocido. Me merece la pena pagar ese peaje. Te pueden plagiar algo, pero no todo lo que hay en tu mente. A lo largo de la Historia del Arte ha habido muchos plagios.