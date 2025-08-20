Los del Río: "Existen unas 4700 versiones de 'Macarena'"

Antonio Romero y Rafael Ruiz, Los del Río, llevan más de sesenta años navegando rumbo al éxito –con su rumba pegadiza-. El popularísimo dúo andaluz, desde el pasado mes de enero, se encuentra girando por ciudades europeas, acompañando al músico y violinista neerlandés André Rieu. Durante los próximos meses visitarán Malta, Colonia, Frankfurt, Viena, Bratislava o Budapest. Destinos que no son ajenos a la música de Los del Río. “Cuando suena Macarena aquello parece Triana o Dos Hermanas. Se vuelve loca la gente”, comentan. El mar en calma del verano nos facilita una charla acerca de este peculiar proyecto. Un proyecto que lleva el acento de Los del Río. Porque no tiene fronteras. Porque no conoce un límite.

-Los del Río, este año, están surcando multitud de ciudades europeas. ¿Cómo están viviendo esta insólita gira por el continente?

-Antonio Romero: Está siendo una gira europea increíble, y nos estamos llevando una sorpresa familiar-artística maravillosa: André Rieu. Para quien no lo conozca, él es un profesional del violín y de la música. Ahora mismo tiene un espectáculo con setenta u ochenta personas –barítonos, sopranos…-, y en estos conciertos de Rieu nosotros somos las figuras invitadas. Cerramos el espectáculo con nuestra Macarena universal. Esa canción que, creo, hice gracias a que la Macarena me iluminó. Recuerdo que esa canción la hice en Caracas, en Venezuela.

-Rafael Ruiz: Estamos sin palabras de agradecimiento para la gente que va a vernos. Qué bonito está siendo estar en Luxemburgo, en Polonia, en Alemania, compartiendo escenario con André Rieu y que suene Macarena. La gente se pone en pie. Aquello da un vuelco de noventa grados cuando salimos al escenario. Qué final de show.

-¿A cuántos idiomas se ha traducido vuestra Macarena?

-A.R.: A todos, todos. La SGAE hace unos años dio unas cifras: existen unas 4700 versiones de Macarena. Está presente desde Andalucía hasta Filipinas.

-R.R.: Yo creo que se ha traducido a casi todas las lenguas que hay.

-¿Qué tiene ese tema para que perdure en la memoria de varias generaciones: abuelos, padres y, ahora, adolescentes?

-A.R.: Eso habría que preguntárselo al público. Desde luego no es nada fácil poner de acuerdo a los cinco continentes para que canten y bailen una canción. Creo que el fenómeno de Macarena vino ayudado por Bill Clinton, quien llevó la canción en su campaña electoral. En Estados Unidos se dice que la Macarena es non-stop; es decir, que no para. Y mira que hay canciones. Quizá también ayude eso de: “Dale a tu cuerpo alegría”. Quién no se levanta por las mañanas con ganas de darle alegría al cuerpo.

-R.R.: A mí me ha pasado que el abuelo nos ha reconocido y ha dicho: “Estos son los de Macarena”. Y el nieto ha respondido: “¿Ah, sí? Pues hazme una foto”.

-¿Cuál ha sido el lugar más sorprendente en el que han escuchado sus canciones?

-A.R.: Creo que se lleva la palma México, una ciudad que es una explosión de música y de color. En la plaza Garibaldi se concentran todos los mariachis y todos los que se mueven en la música de México. La canción de Macarena entró en Estados Unidos a través de México.

-R.R.: Por mi parte no te puedo decir exactamente. Quizá sea en Polonia. También podría decir Bahréin. Lo sorprendente es que el rey de este país nos conocía. Nos lo dijo cuando nos dio la mano, en una recepción a la que nos invitaron. Se llevó una alegría tremenda cuando se enteró de que íbamos para allá.

-Han estado casi dos semanas por Países Bajos. Con lo siesos que tienen que ser por allí.

-R.R.: Pero cuando suena Macarena es lo que te digo: aquello parece Triana o Dos Hermanas. Se vuelve loca la gente.

-Europa engaña: Alemania tiene el Oktoberfest, que es una feria de abril pero de dos semanas.

-R.R.: En los Países Bajos parece que somos de allí. Te lo digo de corazón. Cómo disfruta la gente.

-Hace unas semanas han actuado, junto con otros artistas, en la Velada de Ibai Llanos. ¿Están ustedes dispuestos a adentrarse en los sonidos de la música urbana? ¿Hay conversaciones con Myke Towers?

-A.R.: Nosotros estamos dispuestos a toda colaboración. Recuerdo que de las primeras que hicimos fue con Rocío Jurado. También tenemos duetos con Isabel Pantoja o con Julio Iglesias. O con Gente de Zona, unos cubanos estupendos. Michael Jackson llevaba nuestra música para calentar su público. Tenía una ilusión enorme de hacer con nosotros una versión de Macarena. Su abogado nos decía: “Miguel –así lo llamaba- está loco por grabar con vosotros una versión de Macarena”. En resumidas cuentas, nosotros somos admiradores de todos los que ponen su música para que el mundo se divierta y lo pase bien.

-Por cierto, a uno de los dos lo vimos muy bien con el capote en esta Velada de Ibai Llanos. Muy suelto.

-A.R.: (Risas). Esas son las cosas que uno hace porque se acuerda de los flamencos. Me acordé de mi queridísimo Bambino de Utrera. No he visto a nadie mejor que él a la hora de quitarse la chaqueta y bailar por bulerías. También me acordé de mi Curro Romero, que ha sido el que mejores verónicas ha pegado en la historia.

-¿Ustedes han dado muchos capotazos a lo largo de su carrera?

-A.R.: Capotazos ha habido… No hemos tenido más remedio después de tantos años. Hay cosas que no tienes más remedio que quitarte de en medio. Ha sido una carrera muy larga donde se nos han ido compañeros y amigos por no dar capotazos. En la vida de un artista te cruzas con muchas cosas, y de esas muchas cosas hay algunas que hacen daño al cuerpo. A esas cosas debes dar buenos capotazos. Al cuerpo hay que darle gloria bendita, pero sin excesos de nada. En todo en la vida hay que tener un equilibrio. Los del Río, cuando uno de los dos se ha querido despistar, el otro le ha dado un tirón.

-¿Díganme cuál es la clave para no naufragar en este río de la vida?

-R.R.: Para nosotros, los del Río, el respeto. Respetarnos.

-A.R.: En nuestro caso es que el río viene del Guadalquivir. Y es muy difícil naufragar en el Guadalquivir, porque es un río que no navega con temporales. Tan sólo cuando desemboca en Sanlúcar de Barrameda. En sus barras ya tienes que tener cuidado… Yo invito a todos los lectores a que naveguen por ese río Guadalquivir: desde la Torre del Oro de Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda. Y de ahí a Casa Bigote.