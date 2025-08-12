“Roque Balduque es quien cristaliza el prototipo de Virgen de gloria”

Escultura procesional letífica hispalense. Así se titula el libro escrito y editado por Francisco José Martín López (Sevilla, 1993), doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Con un máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana, este joven realiza un análisis riguroso de las imágenes de gloria de la capital, un libro de cabecera para estas corporaciones que tanta historia atesoran.

Ha empleado más de medio año en este menester. Siente una gran predilección por la imaginería barroca y reconoce que aún queda mucho por aprender e investigar del siglo XVII.

Con él charlamos en la escasa sombra de la calle Amparo, donde se encuentra la Divina Pastora, imagen que "creó fray Isidoro para que el mundo la soñara".

Pregunta.-¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

Respuesta.Pues, tras especializarme en escultura durante mis estudios académicos en la Universidad de Sevilla, tuve la oportunidad de conocer el estado de la cuestión en cuanto a los estudios hechos en este sentido. Pude comprobar cómo la Semana Santa de Sevilla cuenta con monografías de gran calidad escritas por verdaderas autoridades en la materia historico-artísticas. Sin embargo, las Glorias carecían de un estudio con un sentido crítico y actualizado. Por lo tanto, me aventuré a ello con la voluntad de que fuera un punto de arranque para que otros investigadores continuaran indagando.

P.-¿Cuánto tiempo ha empleado en la documentación?

R.El proceso de documentación siempre es el más largo para un trabajo de estas características. Hay que estar al tanto de todo lo que se ha escrito hasta el momento. Yo diría que la documentación ha significado la mitad del trabajo, dedicándole alrededor de unos seis meses.

P.-¿Cuáles son las principales aportaciones que hasta ahora se desconocían?

R.Ciertamente es un trabajo más de recopilación y análisis que de investigación, aunque sí aporto mínimas noticias procedentes de archivos históricos. Considero que el valor de este trabajo radica en el análisis de las imágenes de gloria como esculturas, discerniendo lo científicamente objetivo de las creencias populares que hemos heredado del pasado. Así, recorro la historia material de todas ellas e incluyo las diferentes modificaciones que han tenido hasta nuestros días, como pruebas inequívocas del gran valor histórico que poseen.

P.-Podría decirse que Roque Balduque es el que crea el concepto de imagen mariana de gloria en Sevilla...

R.Roque Balduque es quien cristaliza el prototipo de Virgen de gloria en Sevilla. Naturalmente, parte de modelos preexistentes, como la imaginería mariana de Lorenzo Mercadante de Bretaña o Pedro Millán. Sin embargo, le infundió rasgos definitorios como la relación íntima entre la Virgen y su hijo. A partir de sus imágenes se consolida la Virgen con el Niño en las etapas posteriores. Cambiando la estética de cada momento artístico, el modelo es prácticamente el mismo.

P.-Por cierto, me chivan que usted tiene obsesión con la imaginería barroca...

R.Como profesional que se entrega a sus investigaciones en cuerpo y alma, acaba pasando factura al cuerpo y al alma. La escultura barroca siempre será una de mis debilidades profesionales y personales. Tenemos tanto por aprender del siglo XVII aún...

P.-La gran aportación de Sevilla a la Iglesia fue la del fraile Isidoro. ¿Soñó o creó a la Pastora?

R.Como escuché una vez en las inmediaciones de la calle Amparo: fray Isidoro la creó para que el mundo la soñara. Fray Isidoro fue el gran diseñador de la Pastora. Al igual que Francisco Pacheco escribió El Arte de la Pintura como recetario para que los artistas hicieran "Arte Bello", fray Isidoro escribió La Pastora Coronada para que el cristiano regresara a los brazos de la Virgen. Pero no. Ni sueño ni aparición, naturalmente.

P.-¿Las hermandades de gloria siguen siendo el patito feo de la religiosidad popular en la capital?

R.Desgraciadamente, sí. La preeminencia de las hermandades de penitencia sobre el resto de corporaciones es una hoja de doble filo. Sí es cierto que la falta de recursos en muchos casos impide la mayor proyección mediática de estas instituciones. No obstante, el hecho de que sean más discretas, esto es, que los "cofrades de gloria" somos muchos menos, favorece vivir la cultura sevillana "pura" con menor contaminación de los estragos de la globalización de la Semana Santa. Si Hegel defendía el arte como "estética por la libertad", yo defiendo "las glorias por la autenticidad". Llámame romántico.

P.–Las glorias tienen en Juan Martínez Alcalde a su gran valedor en una época en la que sufrieron un gran declive...

R.Juan Martínez Alcalde es el que, hasta el momento, más ha abanderado las glorias de Sevilla desde el plano bibliográfico. Es cierto que en estos últimos años han surgido nuevos investigadores que han dedicado parte de su trabajo a la historia y patrimonio de estas instituciones históricas. Me doy cuenta de ello ahora que estoy inmerso en la redacción de la segunda parte de este libro, dedicado a la imaginería de gloria en la provincia de Sevilla, donde las glorias siguen teniendo ese empuje que en la capital está más difuso.