Su pasión por la televisión le llevó a ir de concursante de programas de televisión en los años 80 y principios de los 90. Su papel en El día de la bestia le valió para meter cabeza en el mundo del cine. Ha ganado tres Goya, ha aparecido en 73 películas como actor y ha dirigido siete. Además, ha ejercido de actor de doblaje en 14 filmes. Y la fortuna que ha amasado con la saga Torrente le ha valido para emprender otros proyectos, como su última película, Padre no hay más que uno, en la que hace de padre en apuros. Las hijas reales de Santiago Segura, Calma y Sirena, hacen también de sus descendientes en este filme que se estrena el viernes.

-¿Se podría decir que Padre no hay más que uno es una puesta al día de La gran familia?

-Más que una puesta al día, sí que la veo como un referente e inspiración personal. Es una película que me gusta ver, que me recuerda a mi infancia. Me encantaría que esta película también encontrase gente que se encariñase con ella y la viese en familia años más tarde.

"En cuanto a la sexta entrega de 'Torrente', como decía James Bond, nunca digas nunca jamás"

-¿Cómo ha sido rodar con sus propias hijas?

-Ha sido una maravilla. Contra lo previsto, los niños nos han dejado a todos boquiabiertos con su profesionalidad.

-Cuenta usted con veteranos de la comedia en esta película, como Toni Acosta, Leo Harlem y Silvia Abril. ¿Alguna anécdota reseñable con ellos tres en el rodaje?

-Leo es tan gracioso dentro como fuera de la película. En las pausas del rodaje, los técnicos hacían corrillo para escuchar sus anécdotas y chascarrillos. Silvia, en cambio, es aún más graciosa fuera de la película que dentro. En cuanto ¡corten!, decía alguna animalada fuera de guión que hacía reír a todo el equipo. Y Toni Acosta me ha gustado desde que la vi por primera vez hace años, pero no trabajé con ella hasta mi anterior película, Sin rodeos. Me pareció tan buena gente, tan talentosa como actriz y tan divertida, que fue la primera que se me vino a la mente para hacer de madre cuando pensamos en esta película.

-¿Es esta película un tirón de orejas a los maridos machistas a los que todavía les cuesta hacer las tareas domésticas?

-Soy muy poco de adoctrinar o aleccionar al espectador, no me gustan demasiado los mensajes moralizantes en las películas. Pero está claro que cualquier espectador con un mínimo de sensibilidad encontrará una gran simpatía en la peli hacia la labor, tantas veces escasamente valorada, de muchas madres ante un cierto escaqueo por parte de algunos progenitores.

-El subgénero de la comedia familiar está bastante lejos del humor zafio de Torrente. ¿Ha dado ya usted carpetazo definitivo a su personaje más icónico o habrá sexta entrega?

-El gran género es la comedia. Dentro de eso me encuentro feliz, bien sea en el humor zafio de Torrente, como dice usted (aunque lo zafio para mí es el personaje y las situaciones; al humor prefiero llamarlo corrosivo, amargo, negro o gamberro), o en el humor cotidiano y costumbrista de esta simpática comedia familiar para todos los públicos. En cuanto a la sexta entrega de Torrente, como decía James Bond, nunca digas nunca jamás.

-¿Ha llegado a perder los nervios alguna vez con alguien que le ha llamado Torrente por la calle?

-A mí me ponen de los nervios, pero perder los nervios, perderlos, como los estribos, prefiero no perderlos nunca, que luego no hay quien los encuentre.

-Gira teatral con Mota y Flo, dos programas de TV, una película... Usted, siendo padre, ¿de dónde saca el tiempo para estar con la familia?

-Como todos los padres y madres que trabajan, de donde puedo. La ventaja es que, aunque me vean menos en persona, a veces me ven por la tele.

-¿Quién ha sido el mejor humorista de la historia?

-Para responder coherentemente a esta pregunta, debería conocer a todos los humoristas de la historia y hay muchas épocas de la historia no excesivamente documentadas. Del siglo XX, el mejor es Charles Chaplin, y del XXI tendríamos que esperar a que se acabe para decirlo.

-¿Puede España gobernarse sola?

-Los países, como las naves, se pueden gobernar bien, mal, regular o con el piloto automático.

-Usted ha trabajado con Adam Sandler y Guillermo del Toro. ¿Tiene previsto rodar alguna película en el extranjero próximamente?

-Estoy esperando a que alguien me llame, así que, probablemente, va a ser que no.

-Esa fina ironía y ese sarcasmo de los que usted siempre hace gala cuando habla, ¿le vienen de parte paterna o materna?

-Pues nunca me lo había planteado, pero ahora que lo dice, totalmente por parte de padre. Mi madre era un ser maravilloso lleno de bondad e ingenuidad.

-¿Qué plato típico andaluz le gusta más: el salmorejo, los chocos fritos o las papas aliñás?

-Sin duda el salmorejo, me vuelve loco. Es un plato cumbre. Nada más mencionarlo ya me apetecería uno fresquito y, si puede ser, con un chorrito de aceite de oliva, unos taquitos de jamón y unos dados de huevo duro.