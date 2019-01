Alfonso Guerra compara a Maduro con Pinochet: "Al menos en Chile la economía no se cayó"

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha dicho que algunas dictaduras son "eficaces" en el terreno económico, pero que la de Venezuela "no sirve para nada" y ha comparado al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el dictador chileno Augusto Pinochet. "Al menos en Chile la economía no se cayó".

"Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompetente, porque todo el mundo sabe que las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos pero, al menos, tienen eficacia en el terreno económico", ha sostenido Guerra en una entrevista en Cadena SER. "Entre la dictadura de Pinochet, horrible, y la de Maduro, horrible, hay una diferencia; que en uno la economía no se cayó y en el otro ha caído", ha asegurado Guerra, quien ha añadido que Venezuela atraviesa una situación de "ruina".

No obstante, el ex mandatario socialista se ha mostrado a favor de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya priorizado fijar una posición común en la UE antes que reconocer por su parte a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

"Soy partidario de Europa, me parece correcto que el presidente español haya querido conectar con el resto de países europeos. Está mejor hecho desde Europa que desde cada uno de los países", ha defendido. "Cuando Europa ha adoptado esa posición es para cargarse de razón, es evidente que no hace falta esperar 8 días", ha asegurado, diciendo que es un recurso de Bruselas para darle la última oportunidad a Maduro.