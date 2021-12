Aznar ve a Ayuso como "la política más popular" de España y defiende que Casado debe ganar las próximas elecciones

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este domingo que la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, es la "política más popular de toda España" y ha defendido que el actual líder del PP, Pablo Casado, "puede y debe ganar" las próximas elecciones generales además de tener que convertirse "en el imán de las fuerzas de centro-derecha".

Así se ha expresado en una entrevista en la revista XLSemanal preguntado sobre el congreso regional en el PP de Madrid, que ha provocado discrepancias entre la presidenta madrileña y la dirección nacional de Génova.

Aznar ha asegurado que no interviene "en la vida interna del partido", aunque ha recordado que el "principal activo" del Partido Popular está en la Comunidad de Madrid, con "un modelo alternativo" que tiene expansión "por toda España". "Estoy hablando del modelo de libertad que los ciudadanos defienden en Madrid y que sirve para toda España", ha reiterado.

En este contexto, ha señalado que tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "tienen todo el derecho a presentarse a unas elecciones", al tiempo que ha apuntado que la dirigente madrileña "es la política más popular de toda España, punto".

Sobre la situación actual del PP, Aznar ha subrayado que el partido "tiene una oportunidad y una responsabilidad muy grandes" porque "puede y debe ganar" las próximas elecciones generales. A su juicio, el líder de la oposición, Pablo Casado, es "capaz de hacerlo y tiene que convertirse en el imán de las fuerzas de centro-derecha".

Sacar instituciones de Madrid es una "majadería"

El ex presidente ha reclamado no "tocar nada" de la Constitución pues, en su opinión, la Carta Magna "es la solución, no es el problema". "Lo que hace falta es respetarla y cumplirla", ha reiterado Aznar, para después resaltar que los "problemas fundamentales" de España son "el separatismo y el nacionalismo".

Al hilo, ha pedido no pactar "con aquellos que quieren" destruir el país y ha cargado contra los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez de llevar instituciones del Estado fuera de Madrid con "concursos entre comunidades autónomas para ver quién ofrece más". "Esto es una majadería propia de majaderos", ha criticado.

Preguntado por su relación con el rey emérito Juan Carlos I durante su etapa en Moncloa, Aznar ha asegurado que nunca ha sido "cortesano", sino que "solamente" ha tenido "relaciones institucionales".

"A mí solo me interesa la monarquía como institución garante de la continuidad histórica de España", ha dicho el exjefe del Ejecutivo, quien ha reclamado defender "el valor de la monarquía" y "fortalecer" la Corona. "Si la monarquía no continúa, el país corre el riesgo de diluirse", ha añadido.