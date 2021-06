El juez imputa a Cospedal y a su marido por el presunto espionaje a Bárcenas en la 'Operación Kitchen'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada 'Operación Kitchen'.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye al matrimonio delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo.

El magistrado ha citado también por los mismos delitos al ex jefe de Gabinete de Cospedal José Luis Ortiz, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez y al ex comisario José Manuel Villarejo.

La comparecencia de Cospedal será el próximo 29 de junio, a las 10:00 horas, mientras que López del Hierro y José Luis Ortiz declararán el 30 de junio a las 10:00 y a las 12:00, respectivamente. Villarejo y Martínez lo harán el 1 de julio.

López del Hierro se desvincula del PP

Por otro lado, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, ha iniciado su comparecencia de este miércoles en la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen' en el Congreso de los Diputados avanzando que por "indicación jurídica" no contestará a las preguntas de sus señorías, si bien en una declaración inicial se ha desvinculado del PP subrayando que "nunca" ha formado parte de sus filas.

López del Hierro ha comenzado con un breve pronunciamiento en el que ha querido acotar que el objeto de investigación de la comisión parlamentaria es "la utilización ilegal de efectivos , medios y recursos del Ministerio de Interior que tiene como finalidad favorecer intereses políticos del PP", para matizar después su hipotético rol en el mismo.

Así, sobre sus vínculos con el PP, ha recalcado que "nunca" ha pertenecido a la formación política, ni siquiera como militante o afiliado. "Tampoco he tenido nunca ningún tipo de cargo público ni de otro que dependiera de un gobierno del PP, nacional autonómico o local", ha añadido.

El objeto de la 'Operación Kitchen', que se habría puesto en marcha con medios del Ministerio de Interior, incluidos fondos reservados, sería espiar a Bárcenas y su entorno para sustraerle la información comprometedora para el PP y sus dirigentes.