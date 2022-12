Esprint final para tramitar una docena de leyes en apenas dos semanas

El Congreso entra la próxima semana en un esprint final para tramitar en dos semanas casi una decena de leyes, en su mayoría polémicas, ya que el Ejecutivo tiene la intención de cerrar el año dejando listas para el Senado la ley trans, la del aborto o la del maltrato y el bienestar animal, entre otras, a un año de que se celebren previsiblemente las elecciones generales.La Cámara Baja cerrará su periodo de sesiones ordinarios el 22 de diciembre y antes de esa fecha también podrían pasar por el pleno las ponencias de la ley de empleo, de universidades y el nuevo decreto de medidas en materia hipotecaria dirigido a colectivos vulnerables.Todo ello, en medio de una frenética actividad legislativa del Consejo de Ministros que tiene pendiente aprobar en diciembre la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un nuevo decreto ley sobre pensiones y un nuevo paquete de medidas anticrisis derivadas de la guerra de Ucrania, que podría prorrogar la subvención de los carburantes, que vence el 31 de diciembre.No obstante, Hacienda está pendiente de la evolución del precio del barril de brent para adoptar esta última decisión.Así, aunque el Congreso abre su nuevo periodo de sesiones oficialmente en febrero es muy probable que se habiliten sesiones plenarias en enero para convalidar estos nuevos decretos.Lo cierto es que aprobados los Presupuestos Generales de 2023 en el Congreso y aprobada la proposición de ley que reforma el delito de sedición, las comisiones parlamentarias se han reactivado en las últimas semanas y las ponencias de leyes conflictivas como la trans o la del aborto han ido avanzando.De hecho el próximo lunes está previsto que la Comisión de Igualdad del Congreso apruebe ya el dictamen de la ponencia de la ley trans. Hasta la nueva ley de Seguridad Ciudadana que deroga la ley mordaza podría convocar ponencia antes de que termine el año.La previsión es que la próxima semana entre en el orden del día del pleno la convalidación del decreto hipotecario y la reforma de la ley del aborto, después de que el 29 de noviembre la Comisión de Igualdad aprobara el dictamen de ponencia, que elimina la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, garantiza el aborto en la sanidad pública y regula la objeción de conciencia, entre otros puntos.La ley de empleo, que transformará el SEPE en una nueva Agencia Española de Empleo, y que modernizará su estructura actual también podría incluirse en la próxima sesión plenaria, mientras que para la semana del 20 de diciembre se dejaría la nueva ley de protección animal.Los socialistas confían en desencallar con Unidas Podemos y sus socios parlamentarios la enmienda que deja fuera a los perros de caza y que fue presentada por el PSOE.Y todo esto en el marco de la reforma de la ley de sedición, cuyo plazo de enmiendas parciales finaliza este viernes y planea la posibilidad de que pueda registrarse alguna relativa a la reforma del delito de malversación. Un debate que también tendría que zanjarse y aprobarse en el pleno de la próxima semana.La semana previa a la Navidad está previsto que se vote la ponencia y las enmiendas al proyecto de ley del Sistema Universitario (LOSU) que ha recibido más de 800 enmiendas y que previsiblemente contará con cambios para garantizar las lenguas propias.El proyecto de ley persigue que los contratos temporales no excedan el 8%, mandata a las universidades a dedicar al menos un 5% de su dinero a investigación propia y plantea una inversión mínima del 1% del PIB.Y es que el Ejecutivo no tiene previsto que los presupuestos generales de 2023 vuelvan al Congreso y en este caso podría ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que cierre simbólicamente las puertas de la Cámara Baja hasta enero ya que está previsto que comparezca el 21 o 22 de diciembre para dar cuenta del próximo Consejo Europeo que se celebrará la semana anterior.