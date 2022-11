Feijóo denuncia que Bildu ha conseguido más con Sánchez que con años de violencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recrudeció este sábado su choque con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando su "soberbia", "arrogancia" y "autoritarismo" y censurando sus pactos con aquellos que quieren irse de España. De hecho, resaltó que Bildu "ha conseguido más con Sánchez que durante todos los años de violencia" a los que sometió a España.

Así se pronunció en un acto organizado por el PP bajo el título En defensa de un gran país en el polideportivo Antonio Magariños, situado junto al I.E.S. Ramiro de Maeztu, donde estudió y jugó al baloncesto Sánchez. Antes intervinieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Ante unas 2.000 personas -según fuentes de la organización-, Feijóo repasó los pasos del Gobierno estos 15 días, como derogar el delito de sedición de "madrugada"; las consecuencias de su "mal" redactada ley del sólo sí es sí o la falta de explicaciones sobre la tragedia de la valla de Melilla de junio.

El jefe de la oposición aseguró que "por si fuera poco" ha "pactado con Bildu una transferencia de las competencias de Tráfico" para que la Guardia Civil "no esté en Navarra". "Lo peor es que Bildu-Batasuna ha conseguido más con Sánchez que durante todos los años de violencia que nos ha sometido a la nación española, a los ciudadanos, a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad", recalcó.

Feijóo avisó a Sánchez de que "se equivoca" si piensa que su Gobierno "puede pasar por encima de todo y de todos" sin que los españoles reaccionen. Así, advirtió al jefe del Ejecutivo y al PSOE de que la mayoría de españoles no van a quedarse "callados y mudos". "No insultar no significa callarnos y arrodillarnos", aseveró.

"Si Sánchez y sus barones quieren decirle amén a Podemos hasta cuando hacen una chapuza de ley, nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren que les gobiernen aquellos a los que España les importa un comino, nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren ponerse en las manos de Otegi, nosotros no", enfatizó.

Por eso, el líder del PP pidió convertir la "indignación de lo que está pasando en votos". "Nuestro objetivo no es llenar las calles sino llenar las urnas, de gente libre que vota libremente", proclamó, ante lo que uno de los asistentes gritó: "Hay que llenar las calles también".