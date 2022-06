Feijóo acusa a Sánchez de romper los puentes para pactar el CGPJ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "romper los puentes" para negociar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma "unilateral" que ha planteado para "controlar" el Tribunal Constitucional y de la que su partido se ha "enterado a través de los medios de comunicación".

Así se ha pronunciado después de conocer la intención del PSOE de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha subrayado que su partido se ha enterado por los medios de comunicación de que el Gobierno prepara esa reforma legal para "reponer" las competencias del CGPJ que le quitó hace unos meses.

Feijóo ha recalcado que el Gobierno, con aquella reforma hace un año, "inhabilitó" al CGPJ, ya que "le prohibió nombrar vacantes" para el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Constitucional. "Es decir, dejó sin competencias al órgano de los jueces y ahora, como le interesa modificar el Tribunal Constitucional y cubrir las vacantes, le repone parte de las competencias que le había hurtado para controlarlo", ha proclamado.

Feijóo ha aludido al control que, a su juicio, ha hecho el Ejecutivo en otros órganos, después de lo visto "con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado o el Centro de Investigaciones Sociológicas". "Esto empieza ya a ser una preocupación no puntual sino una preocupación estructural", ha advertido.

Al ser preguntado si el PP podría apoyar esa reforma legal que ha registrado este viernes el PSOE, Feijóo ha respondido cómo va a apoyar su formación un cambio con el que el Gobierno demuestra que "ya no le interesa negociar el CGPJ sino controlar el Constitucional".

Así, el líder del PP ha recordado que estaban "negociando" el CGPJ y "se han enterado a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente, va a modificar las competencias del CGPJ".

"¿Cree que se puede negociar con alguien que no sólo no tiene respeto por la negociación sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?", se ha preguntado, para recalcar que la sensación que tiene su partido es que el objetivo del Gobierno es "no negociar nada con el PP".

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo no "quiere" negociar la renovación del CGPJ, de la misma manera que tampoco ha negociado con el PP el plan económico que le envió a La Moncloa ni ha atendido la oferta de pacto en política de seguridad y defensa.

"O este Gobierno ya tiene un problema de soberbia instalado en su propia forma de proceder o simplemente tiene su propio proyecto político, que consiste en controlar instituciones y mantenerse en el Gobierno, que no en gobernar, y en un proyecto personal o personalista", ha finalizado.